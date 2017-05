Más de 10 cartuchos percutidos fueron hallados en escenario de balacera de anoche

Antonio Vázquez|COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- En las inmediaciones de la esquina de Calle 1 y Faisanes, en el Barrio 5 del Valle de las Garzas, en donde anoche se registró una balacera con saldo de un muerto, se recuperaron más de 10 cartuchos percutidos, revelaron fuentes no oficiales.

Trascendió que el cuerpo de un hombre de alrededor de 40 años de edad, quedó tendido a la mitad de la Calle 1, que es paralela a Paseo de las Gaviotas.

Testigos revelaron que se trató, al parecer, de un intercambio de tiros. “Yo solo escuché muchos balazos y me oculté atrás de un coche, luego ya no supe nada, llegaron las patrullas y me fui a mi casa”, dijo una mujer que caminaba por el lugar al momento de las detonaciones.

Tras los hechos, en el sitio se desplegó un fuerte operativo de las corporaciones de seguridad, sin embargo hasta esta mañana no hay reporte de detenidos relacionados con el suceso.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del occiso, aunque al parecer desde anoche se encontraban familiares en el lugar de la agresión.

