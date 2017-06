Martha Sosa exige a la PGJE registro público de personas desaparecidas en Colima

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La diputada panista Martha Sosa exigió a las autoridades de seguridad que den a conocer el registro de personas desaparecidas en la entidad.

En tribuna, la legisladora manzanillense recordó que en lo que va del año, los medios de comunicación han reportado diversas desapariciones como una menor en Tecomán, un policía de ese municipio además de un funcionario y un empresario; en Villa de Álvarez, también una funcionaria desapareció y en Colima, tres jóvenes.

“No vemos a la autoridad con seriedad, por eso estamos pidiendo la información suponiendo que la tienen, porque lo más serio y lo más terrible sería que no tuvieran ni ese registro”, señaló.

Por eso, exhortó tanto al Procurador General de Justicia del Estado, José Guadalupe Franco Escobar como al Secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Castaño Suárez para que informen sobre el registro de personas desaparecidas en el Estado de Colima desde el año 2012.

“Queremos que nos digan ¿Qué acciones? ¿Qué estrategias? ¿Qué actividades? están programadas y realizando para atender la desaparición de personas en Colima.

Porque no creemos que si bien pudiera ser cierto que en algunos casos alguna chica se haya ido con el novio, no creemos que el 100 por ciento de los casos caiga en esta cuestión”, y consideró que este problema no se debe banalizar ni trivializar.

Adelantó que con esa información, una vez que les sea entregada por las autoridades policiacas, dijo que se analizaría al interior de la Comisión de Seguridad Pública.

Dijo que ninguno de los familiares de las víctimas desaparecidas se ha acercado con ella, apuntó que está al pendiente de lo que sucede en Colima, “leemos, oímos o escuchamos y sabemos de colimenses afectados por esta situación”.

