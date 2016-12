Mario Villanueva saldrá de prisión en EU; será deportado a México

COLIMANOTICIAS

Estados Unidos.- Mario Ernesto Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, acusado de lavado de dinero en una prisión-hospital en Lexington, Estados Unidos, será repatriado mañana, confirmó su hijo Carlos Mario Villanueva Tenorio quién adelantó que pedirán prisión domiciliaria en virtud del mal estado de salud del chetumaleño.

Durante una conferencia de prensa, el diputado local en Quintana Roo, confirmó la noticia de la liberación y extradición de su padre este viernes 23 de diciembre “por buen comportamiento”; sin embargo, seguirá pagando una pena carcelaria en México por 22 años 7 meses y 11 días más, es decir, hasta que cumpla 91 años de vida.

En la sede del Congreso, en la capital Chetumal (385 kilómetros al sur), el primogénito del ex mandatario dijo que su familia pide prisión domiciliaria.

El también ex presidente municipal de Othón Pompeyo Blanco comentó que la madrugada de hoy recibió una llamada de su padre en la que le comentó que sería liberado el viernes, “pero por ser extranjero, las autoridades de Migración estadunidenses lo deportarán a México mediante un trámite que aún tardará entre una semana y un mes”.

“Seré liberado este viernes 23 de diciembre, pero por ser extranjero, las autoridades de Migración (ICE) me deportarán a México con un trámite de una semana a un mes. Después me entregarán en la frontera a las autoridades del gobierno mexicano porque allí tengo una pena de prisión pendiente”, escribió esta mañana el ex gobernador en su blog.

“Voy a la cárcel pero ignoro a cuál y dónde”, añade Villanueva Madrid cuyo proceso penal inició desde 1999 al finalizar su periodo como gobernador de Quintana Roo.

Debido a su estado de salud en el que presenta enfermedades graves y crónicas, las autoridades de Estados Unidos recomendaron que en México se le proporcionen condiciones médicas similares para garantizar que se mantenga estable.

En México, argumenta, no hay ninguna prisión que le garantice ello por lo que pide que las autoridades le concedan cumplir la pena que le resta en su domicilio con base al Código Penal Federal.

