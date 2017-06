¿MARCHAN POR LA INSEGURIDAD?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

El Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y diferentes cámaras empresariales están convocando para este lunes por la tarde a una marcha pacífica por la inseguridad en las redes sociales, participan Canaco, Coparmex, Cmic, AMPI, Canacitra, Canadevi, Canirac, entre otras, el inicio de la marcha es a las siete de la tarde en el Rey Colimán, la decisión de tomar las calles por algunas organizaciones en ocasiones son por motivos político, para bien o para mal, en este caso no lo sabemos, ya se han realizado varias marchas por la paz, pero promovidas más bien por las organizaciones religiosas.

Desconocemos también si estas organizaciones y cámaras ya se han sentado con el Gabinete de Seguridad o con el ejecutivo estatal para exponer su preocupación y la posibilidad de su participación en las tareas de prevención del delito y en otras acciones de seguridad, pues en otros estados muchos empresarios están colaborando e invirtiendo en forma conjunta en varias acciones, aquí no lo sabemos, pues solo vemos críticas en las redes sociales.

Por otra parte no vemos acciones de los partidos, de ninguno, de ningún color, que se interesen por la problemática de la seguridad y algunos ayuntamientos como que no les compete, piensan que es asunto del gobernador o del gobierno del estado, pero en los municipios, en sus bares venden vino y cerveza hasta casi las seis de la mañana, y nadie dice nada, pero si cobran cuotas municipales de horas extras, por otra parte sus patrullas también municipales están en la madrugada esperando a unas cuadras a los borrachos que salgan de dichos bares para llevárselos a la preventiva y allí sacarles otros 700 pesos a cada uno por aliento alcohólico, pues ya traen el alcoholímetro, hacen negocio redondo.

Volviendo al tema la marcha convocada no debemos cuestionarla, pues es el principio básico de estas organizaciones para motivar y hacer conciencia de la necesidad de que los diferentes sectores participen más por la seguridad pública, ojalá así y pronto se lleve a cabo un posible “Pacto Social Estatal por la Seguridad” pero no de grillos si no de profesionales y académicos con la participación de los tres niveles de gobierno y todos los sectores económicos y sociales, ojalá sea ese el camino de esta marcha. “La seguridad pública es tarea y responsabilidad de todos”.

NACHO PERALTA COORDINARÁ LA AGENDA 2030

La Comisión Nacional de Gobernadores, Conago, acordó crear una Comisión Especial para el cumplimiento de la Agenda 2030 para dirigir las políticas públicas del desarrollo sostenible del país y de los estados, y ante la asistencia de los ejecutivos estatales, funcionarios federales, estatales y académicos fue designado Nacho Peralta como titular de la misma, pero en días pasados fue designado coordinador para su instalación e iniciar sus trabajos, acudió también Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

“Queremos que la Agenda 2030 llegue a todo el país, los órdenes de gobierno, pero sobre todo, a los ciudadanos los invitamos a que participen, para que hagan suya esta agenda y que de esta mesa trasciendan a las acciones y políticas públicas en compromiso que México ha adoptado al más alto nivel de Naciones Unidas”, dijo el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Francisco Guzmán quien acudió a la instalación, tras elogiar la propuesta del gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, del cual es pionero en la instalación de la Agenda 2030, que cuenta con 17 objetivos y 169 metas de carácter integrado e indivisible que conjugan las tres dimensiones de desarrollo.

Nuevo León, Chiapas y Sinaloa, además de Colima, por supuesto, ya han instalado los órganos de seguimiento e implementación para el cumplimiento de la Agenda 2030, por lo que es indispensable que las demás entidades federativas se sumen a este proyecto, además de que la Comisión que encabeza propone esquemas de intercambio de prácticas exitosas entre los estados para su réplica o implementación con el fin de lograr una ruta crítica integral que permita una alineación de políticas públicas.

Miguel Ángel Mancera, por su parte, instó a los demás Estados a que se sumen a la Agenda 2030, por lo que espera que se trabaje como una visión del combate a la desigualdad social en el país. Se espera que en la siguiente reunión, tal y como lo señaló Miguel Mancera, se pueda dar cuenta de todas las instalaciones de los estados en materia de Agenda 2030.

