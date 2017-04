Lupillo dispuesto a ser investigado por atentado contra dirigente del PRI en Tecomán

*Acude al congreso para defenderse contra su posible destitución.

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El presidente municipal de Tecomán, Guadalupe García Negrete, se dijo dispuesto a ser investigado por cualquier autoridad en el supuesto atentado contra el dirigente municipal del PRI, Alejandro Flores.

El pasado 29 de marzo, la camioneta de Alejandro Flores amaneció con varios impactos de bala y un mensaje amenazante contra su hermano, por lo que el líder sindical Audelino Flores apuntó a García Negrete como posible responsable.

En entrevista, el alcalde tecomense puntualizó que no ha sido llamado a comparecer y desconoce si hay denuncia ante alguna autoridad “pero espero que el procurador den con ese tipo de loquitos que hicieron eso porque qué hueva: levantarse a las dos y media de la mañana y para hacer una perforación o dos, no sé, y que nunca hallaron casquillos y no hay nada de nada; ya tiraron en Colima y también dicen que Lupillo fue”, ironizó.

“Es un tema que me da risa, vale la pena ir por esos loquitos (para meterlos) a Ixtlahuacán”, sostuvo.

García Negrete estuvo en el congreso del estado para defenderse sobre su posible destitución por la participación en la campaña electoral del excandidato a la gubernatura, Jorge Luis Preciado Rodríguez en enero de 2016.

