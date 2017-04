Los suspirantes… (2)

“DESDE LA CURUL 26”

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

En esta ocasión daré continuidad a la publicación restante de los 91 aspirantes que originalmente fueron aprobados por la Comisión de Vinculación del consejo general del INE, que preside el consejero Ciro Murayama, de los aspirantes a los cuatro cargos de consejeros electorales, tres que serán por siete años y que entrarán en vigor a partir del uno de octubre del presente año y uno más que solamente durará en el encargo cuatro años y que entrará en funciones el 30 de junio.

Éste último estará en el cargo de consejero electoral hasta el 30 de septiembre del año 2021, pero que será quien funja como presidente del consejo general el Instituto Electoral del Estado de Colima y que le corresponderá concluir el período para el que originalmente había sido electa la defenestrada consejera Felícitas Alejandra Valladares Anguiano.

Si en la colaboración anterior, en la lista de los primeros 48 suspirantes usted se encontró que muchos no deberían haber sido avalados porque están violentando la convocatoria expedida por el consejo general del INE, en los restantes 42 nombres que le daré a conocer, seguramente, al igual que yo, se encontrará con cada “sorpresita”, que la verdad por donde la quiera ver, deja muy mal parada a la Comisión de Vinculación y a su comité técnico de vinculación, que fueron los que cotejaron la documentación y que fueron los que validaron la integración de esos expedientes.

En la relación que hoy le daré a conocer hay funcionarios hasta de nivel nacional y así aparece en el resumen curricular; verá que hay miembros del servicio profesional electoral nacional; consejeros municipales electorales que yo no sé si eso esté permitido, porque sería una especie de reelección y no renunciaron de manera previa a su encargo para poder participar, en fin.

Encontrará funcionarios y ex funcionarios, violando flagrantemente la convocatoria que señala que los que están participando deberán “…no haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación, como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado, tanto del gobierno o de la federación…”, y pareciera que los consejeros del INE y su comité técnico no revisaron nada… y luego se quejan porque sus decisiones se ponen en entredicho.

En fin, ya no lo canso, más, y le doy a conocer el complemento de los nombres que quedaron pendientes:

Los que me faltaron…

49 Linda Vera Martínez Cruz, es contadora pública, labora en un despacho contable particular propio.

50 Luis Gisel Álvarez Córdova, es licenciado en Derecho, cuenta con doctorado en Educación; se desempeña como docente en la Universidad de Colima.

51 Luz María Ochoa Meza, licenciada en comunicación institucional, actualmente colaboradora en Diario de Colima; fue directora del Instituto Colimense de Radio y Televisión y después funcionaria del DIF estatal.

52 Ma Guriv Rivera Gutiérrez, es licenciada en ciencias políticas, posee doctorado en educación, actualmente se desempeña como docente frente a grupo, depende de la Secretaría de Educación Pública.

53 Marco Favio Cobián Monterrubio, es licenciado en Administración Pública, actualmente se desempeña como Supervisor y labora para la Universidad de Colima.

54 María Elena Adriana Ruiz Visfocri, es licenciada en derecho, su ficha dice que actualmente es consejera local del Instituto Nacional Electoral; señala que ha sido presidenta del Tribunal Electoral del Estado.

En el resumen curricular, donde los aspirantes llenaron un documento bajo protesta de decir verdad, la suspirante omite decir que en 2015, fue designada por un período de tres años consejera del consejo del Instituto Electoral del Estado de Colima, que actualmente está en funciones, y que después de haber rendido protesta, fue destituida del cargo antes de cumplir un mes y en su lugar el actual consejo general del INE designó a Verónica Alejandra González Cárdenas, para concluir el período.

Ruiz Visfocri duró menos de un mes como consejera local del IEEC. ¿No habrá archivos en el consejo general del INE?, sería grave si me responden que no.

Además Ruiz Visfocri falta a la verdad cuando dice que actualmente es consejera local del Instituto Nacional Electoral, eso no es cierto ¿o sí doctor Luis Zamora, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE? ¿nomás ella y los demás ya no?, es pregunta.

55 María Esperanza Toscano Cerna, en licenciada en derecho, y se desempeña como jefa de departamento de titulación de la Universidad de Colima y de manera simultánea es consejera presidente del consejo municipal electoral de Coquimatlán, ¿cómo pues?

56 María Guadalupe García Vázquez, es licenciada en derecho, actualmente es abogada litigante.

57 María Guadalupe Pérez Mejínez, es licenciada en letras y periodismo, con estudios truncos en maestría en lingüística; actualmente es reportera del Instituto Colimense de Radio y Televisión de Gobierno del Estado.

58 María José Morán Ibarra, es licenciada en informática con maestría en ciencias administrativas, actualmente es responsable del Centro de Tecnología Educativa Campus El Naranjo, de la Universidad de Colima.

59 María De Los Ángeles Jasso González, es contadora pública, actualmente trabaja como Soporte Administrativo C, del Sistema Nacional DIF… ¿Cómo aquí qué?

60 Mario Gustavo Cocom Delgado, es licenciado en artes visuales, trabaja como creativo en una agencia de publicidad

61 Martha Araceli Carrillo Delgado, es licenciada en derecho, se desempeña en la actualidad como asesor jurídico público adscrito a los juzgados, primero y segundo mixto, dependientes de la Dirección de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica.

62 Martha Elba Iza Huerta, es licenciada en derecho, con maestría en ciencias área fiscal, labora como subadministrador desconcentrado de Auditoría Fiscal de Colima dependiente del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

63 Martha Karina Ramírez Vargas, tiene la licenciatura en educación preescolar, se desempeña como directora de educación preescolar dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

64 Martín Alejandro Tenorio Escobar, es licenciado en informática, labora como digitalizador de medios de identificación del Instituto Nacional Electoral (INE).

65 Mauricio Zuazo Rueda, es licenciado en derecho con maestría en Juicio de Amparo, actualmente se desempeña como Secretario de Protección de Datos Personales, dependiente del Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Colima (INFOCOL).

66 Miguel Ángel Núñez Martínez, es licenciado en derecho, con maestría en educación, es abogado litigante independiente y ex Secretario Ejecutivo del consejo general del Instituto Electoral del Estado de Colima.

Todos los consejeros municipales quieren “sacrificarse”…

67 Narda Julissa Moya Peralta, es licenciada en educación media especializada en matemáticas; actualmente se desempeña como consejera municipal electoral de Armería.

68 Nereyda Citlali Gama Aguilar, es licenciada en derecho, actualmente es consejera municipal electoral de Manzanillo.

69 Nicolás Chávez Armenta, es licenciado en educación media especializado en matemáticas, actualmente es consejero electoral municipal de Cuauhtémoc y dice que anteriormente se desempeñó como secretario ejecutivo.

70 Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, es licenciada en administración, con maestría en finanzas, actualmente es directora de organización electoral, del Instituto Electoral del Estado de Colima.

71 Noé Ibarra Arreguín, dice que posee título profesional de licenciatura, pero no señala en qué área; se desempeña como secretario ejecutivo del instituto municipal electoral de Cuauhtémoc.

72 Norma Elizabeth Bracamontes Vidrio, es licenciada en educación especial, con especialidad en problemas de aprendizaje. Se desempeña como maestra de educación especial dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

73 Norma Fernanda Ramos Cepeda, es licenciada en administración, posee maestría en desarrollo organizacional y humano; labora como coordinadora de gestores del Seguro Popular en el Estado de Colima.

74 Orlando Ascary Castillo Ortiz, es licenciado en comunicación social, labora como verificador domiciliario del INE.

75 Oscar Javier Martínez Moctezuma, es licenciado en comercio internacional, con maestría en comercio internacional, se desempeña como Secretario de Vinculación, de la Universidad Tecnológica de Manzanillo.

Otro caso grave de violación de la ley…

76 Oscar Omar Espinoza, es licenciado en derecho; señala que tiene maestría en administración y políticas públicas con enfoque de gestión política.

Sin embargo resulta que no se apegó a la verdad, pues en la hoja de datos curriculares del INE se indica que apenas está cursando la maestría de manera virtual.

Espinoza, se desempeña como secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Colima, luego de aquél episodio donde se prestó para correr al anterior funcionario del Instituto Electoral, que era su jefe inmediato.

Pero no solo eso, sino que en la ficha que subió el INE a su página web aparece información falsa, pues señala el suspirante, que es “secretario ejecutivo desde el 31 de enero de 2017”, lo cual es falso de toda falsedad, pues en realidad tiene apenas escasamente una quincena, o veinte días en el cargo.

Este asunto no es menor, ¿por qué?, me explicó. En el cargo que ostenta en el Instituto Electoral del Estado, el Secretario Ejecutivo, es el funcionario con fe pública, entonces es grave que él esté mintiéndole al Instituto Nacional Electoral, tratando de sacar ventaja.

Pero no solo eso, más grave sería que en el Instituto Electoral del Estado de Colma, le haya entregado un documento oficial por parte de la dirección administrativa, o de personal del IEEC, o por parte de la presidenta provisional del IEEC, señalando esa fecha del nombramiento, porque entonces estarían incurriendo en un delito.

Y en esto pudiera estar involucrada la presidenta provisional de este organismo electoral ¿o lo hicieron a espaldas de ella?, como quiera que sea es un hecho grave por ese solo motivo debieran eliminar inmediatamente al suspirante… Habrá que investigar al respecto.

77 Otoniel Llerenas Ruiz, es licenciado en derecho, es abogado litigante en su propio despacho.

78 Pedro Iván Anguiano Carrasco, es licenciado en derecho, con maestría en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías; se desempeña como abogado responsable del área de profesiones, siniestros y convenios federales en la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales dependiente de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima y de la Secretaría de Educación del Estado de Colima.

79 Pedro Villasis León, es ingeniero en Ciencias Navales, con maestría en administración naval y maestría en planificación y seguridad nacional. Actualmente ostenta el cargo de Contralmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor (CGDEM) de la Secretaría de Marina-Armada de México.

80 Raúl Antonio Meillón Valencia, es licenciado en derecho con maestría en fiscal, se desempeña con el cargo de director en la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima.

81 René Eustaquio Silva Carrillo, en ingeniero en telemática, con maestría en ciencia política y administración pública; actualmente se desempeña como técnico de depuración al padrón electoral, del Instituto Nacional Electoral.

82 Ricardo Caro González, es licenciado en educación media en el área de ciencias sociales; cuenta con maestría en ciencias, área investigación educativa, actualmente se desempeña en el cargo de vocal ejecutivo del Instituto Federal Electoral/Instituto Nacional Electoral, de 2011 a la fecha.

83 Ricardo Flores Zúñiga, es licenciado en derecho con maestría en fiscal, actualmente funge como apoderado legal de la Universidad ITECCE, S.C

84 Rigoberto Suárez Bravo, es licenciado en derecho con maestría en derecho público. Se desempeña como abogado postulante en su despacho particular y fue Secretario Ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal en Colima hasta el año 2016.

85 Roberta Munguía Huerta, es licenciada en derecho, se desempeña como abogada auxiliar de ponencia “B”, del Tribunal Electoral del Estado.

86 Rodolfo Roberto Rivera Nettel, es contador público y se desempeña como prestador de servicios profesionales independientes, en oficina propia.

87 Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz, es licenciada en derecho, se desempeña como director jurídico del Instituto Electoral del Estado de Colima.

88 Rosa Ester Valenzuela Verduzco, es licenciada en derecho, con maestría en gestión pública aplicada. Se desempeña como Agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado.

89 Sandra Eugenia García Arreola, es licenciada en derecho, se desempeña como abogada auxiliar de ponencia y actuaria en funciones, en el Tribunal Electoral del Estado.

90 Tláloc Fidel Alcaraz Sánchez, es licenciado en derecho, se desempeña como docente de tiempo completo de licenciatura en derecho en el Instituto de Educación Superior de Tecomán.

91 Víctor Manuel Gómez Corona, licenciado en letras y periodismo, con maestría en educación en ciencias sociales, se he desempeñado como periodista en diversos medios impresos y digitales; actualmente funge como director de comunicación social del Instituto Electoral del Estado de Colima.

Hasta ahí la relación original de los 91 profesionistas validados por la Comisión de Vinculación del INE, a quien se les dio el derecho de presentar el examen de conocimientos.

De los 91 que tenía, ya nomás me quedan…

Sin embargo llegó el 8 de abril, fecha en que debían presentarse los 91 aspirantes y comenzó a desgranarse la mazorca…

De entrada hubo dos bajas, por lo que solamente 89 harían el examen… una baja fue la de Indira Isabel García Pérez, Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Colima (INFOCOL), quien luego de meditarlo, presentó por escrito el desistimiento para continuar con sus aspiraciones.

El otro caso, fue decisión del INE, y fue el caso de un suspirante que está inscrito como miembro del servicio profesional electoral nacional, por lo que aún antes de que iniciara el examen ya solo quedaban 89 aspirantes a consejeras y consejeros electorales locales.

Llegó el momento del examen de conocimientos, y de los 89, únicamente se presentaron 72, es decir ya solamente el 81% de los originalmente inscritos.

¿Quiénes van a pasar el examen que tuvo una duración máxima de 3 horas?, no lo sé… lo que sí le puede afirmar es que de los 72 aspirantes que se presentaron a realizar el examen de conocimientos únicamente las 12 mujeres y los 12 hombres que hayan obtenido la mejor puntuación en el examen de conocimientos pasarán a la siguiente etapa que consiste en la elaboración de un ensayo presencial.

Se espera que los resultados se den a conocer los primeros días de mayo, pues de acuerdo a la convocatoria a partir de la publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa tendrán dos días hábiles para, en su caso, solicitar por escrito la revisión del examen.

Las etapas restantes son el ensayo presencial, que se prevé llevar a cabo el 13 de mayo próximo, y la valoración curricular y entrevista.

Para cerrar…

¿Güeso, con qué va, con ge, o con jota?

Déjeme platicarle a usted la anécdota de un compañero de las lides reporteriles… hace ya varios años (muchos, yo creo que unos 20, más o menos), un colega reportero gráfico, cuando todavía entregaban en las redacciones fotografías en papel (antes de que se inventaran las cámaras digitales), para que se trabajaran en el sistema de fotomecánica, al entregarlas a redacción en la parte posterior le ponían quiénes eran los que aparecían en la fotografía o de qué se trataba el evento.

Bueno pues aquél compañero muy serio se acerca a su compañero de medio y le dice, llevando la foto en la mano, para poner en la parte posterior de qué se trataba: “fulanito, “Güeso, con que va, con ge, o con jota”, y es que el colega reportero gráfico quería poner el apellido “Hueso”, de ahí se pregunta.

Le contesta el otro colega: “cómo serás “wey”, pues con “ache”, Hue-so, Hue-so.”

-Nuestro colega fotógrafo indignado le dice: “estás loco, ¨Güe-so, Güe-so, o es “ge”, o es “jota”, pero no con “ache”, porque entonces no diría Güe-so, tú quieres que me corran”, y ahí quedó esa anécdota.

Bueno a qué viene ésta, pues a que tuvieron que transcurrir 17 años, para que se corrigiera una errata en la placa de la sala de juntas del Congreso del Estado, resulta que allá en el año 2000, se aprobó un decreto para imponer el nombre a la Sala de Juntas “General, Francisco J. Múgica”, con “ge”.

Bueno pues resulta que a quien le encargaron hacer la placa con el nombre, le pareció que llevaba un error y la corrigió y le puso “General Francisco J. Mújica”, con “jota”, y las autoridades de aquél tiempo del Congreso, como eran el Oficial Mayor y el coordinador del Congreso del Estado, pues no se percataron y les pasó de noche, a pesar de que en la publicación del decreto en el periódico oficial “El Estado de Colima”, estaba bien redactado y escrito el nombre del ilustre prócer.

Pues apenas hace menos de un mes esta legislatura emite un nuevo decreto (yo no le encuentro la razón, pero), para corregir el nombre de la placa, y le comento que hasta los diputados se hicieron bolas, “a ver Mú-gica”, “Mú-jica”, los que subieron a entrarle al baile no supieron explicar bien porque con “ge” y no con “jota”, pero el caso es que ya se corrigió esa placa y ya desde este lunes está escrito bien el apellido del ilustre general Francisco J. Múgica… para eso tuvieron que transcurrir 17 años.

**Ya para despedirme solo le comento del asunto que le dejé “volando” la anterior entrega, que el caso es tan delicado que nadie quiere entrarle… seguiré investigando para que se conozcan los hechos, no sé si ya la CDH, esté enterada… nos vemos en la siguiente entrega “Desde la Curul 26”.

