Los suspirantes… (1)

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

Cuando el Instituto Nacional Electoral abrió su convocatoria para llevar a cabo el registro de aspirantes a consejeros y consejeras electorales del Instituto Electoral del Estado de Colima, que habrán de elegir a cuatro integrantes de ese organismo, tres de ellos para un período de siete años y uno más por un espacio de cuatro años, aunque éste último tendrá el honor de ser designado presidente o presidenta.

Quien sea designado consejero o consejera presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, asumirá responsabilidades el 30 de junio de este año, a fin de que se vaya “empapando” del trabajo que está realizando el IEEC, toda vez que en la primera quincena del mes de octubre iniciará formalmente el proceso electoral local 2017-2018, que culminará con la elección del año venidero, pero solo será electo para completar el plazo que le quedaba a la defenestrada exconsejera y expresidenta, Felícitas Alejandra Valladares Anguiano.

A quien le asignen la responsabilidad de ser el presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, se mantendrá en su encargo hasta el 30 de septiembre del año 2021, que era el período para que el originalmente había sido nombrada la depuesta expresidenta.

En cambio los otros tres consejeros o consejeras, serán electos por un período de siete años y entrarán en funciones el 1 de octubre de este año, y sustituirán a las consejeras y el consejeros, Verónica Alejandra González Cárdenas, Isela Guadalupe Uribe Alvarado y José Luis Fonseca Evangelista, que terminarán el encargo para el que fueron designados, el 30 de septiembre.

Bueno pues apenas salió la convocatoria publicada cuando sin pensarla mucho 96 hombres y mujeres acudieron a registrarse, entregando los documentos, para integrar el expediente dispuestos a sacrificarse por los colimenses.

En el primer análisis realizado por la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, dio a conocer que de acuerdo a los requisitos establecidos en la convocatoria en caso de Colima se detectó que 5 de las y los 96 aspirantes que habían concurrido, incumplían con alguno de los requisitos establecidos, por lo que no se les permitió continuar participando en el proceso.

Hay que decir que de los cinco aspirantes que no pasaron el primer filtro, cuatro eran militantes del Partido Acción Nacional, y así quedó estipulado en las causales por las cuales en el acuerdo expedido por el INE se indicó que no procedía su registro; el quinto suspirante que se quedó con la carabina al hombro, fue el contralor del Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Pablo Javier Manzo Pérez, precisamente por ser funcionario.

De esa manera ya solo quedaban 91 tiradores, pero…

Antes de presentarle la relación de los aspirantes, déjeme comentarle que la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, que preside el consejero Ciro Murayama, no hizo su tarea, porque si tan solo hubieran hecho valer los requisitos que aparecen en la convocatoria, la relación se hubiera reducido en una proporción importante.

La amnesia de Ruiz Visfocri y del INE…

Entre los hechos más graves, o cuando menos los que más llaman la atención, es que hayan validado entre otros, el registro de la ex consejera María Elena Adriana Ruiz Visfocri, cuando la convocatoria en la base tercera, donde señala los requisitos que deben cumplir los aspirantes, es muy clara cuando dice que “…no haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación, como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado, tanto del gobierno o de la federación”…

También la convocatoria les prohíbe “…no ser, no haber sido miembro del servicio profesional electoral nacional durante el último proceso electoral en la entidad; XII.- No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como consejera o consejero presidente, ni consejera o consejero electoral del Instituto Electoral del estado de Colima o de cualquier otra entidad federativa…”.

La sola aplicación de esta base era más que suficiente para que hubiera nulificado la solicitud de la aspirante María Elena Adriana Ruiz Visfocri, porque hace apenas escasos 18 meses que designaron y tomaron la protesta a las y los consejeros del actual consejo general del Instituto Electoral del Estado, y ahí no solo designaron, sino que le tomaron la protesta Ruiz Visfocri, como integrante de este organismo electoral”.

Y que antes de un mes de haber rendido protesta tuvieron que destituirla y nombrar como sustituta a la actual consejera Verónica González. Por el solo hecho de haber sido designada Ruiz Visfocri está impedida de participar en este proceso.

Sin embargo tanto la suspirante Ruiz Visfocri, como la Comisión de Vinculación del consejo general del INE, que preside el consejero Ciro Murayama, hayan sufrido un repentino ataque de amnesia total, donde se les borró el casete a ambas parte y una (la aspirante) con toda la mala leche del mundo omite entre los cargos desempeñados que ya fue consejera local y la destituyeron; y por la otra, (la Comisión de Vinculación junto con su órgano técnico que fueron los que cotejaron y validaron), que no tenga registros, ni memoria, de los casos donde remueven consejeros por órdenes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Desde mi punto de vista es más grave, que la aspirante a consejera, haya ocultado (por no decir mentido) al Instituto Nacional Electoral, que ella ya fue designada por este mismo consejo general del INE y la tuvieron que remover por orden del Tribunal Electoral.

Yo no sé si vaya a aprobar o no el examen que le aplicó el sábado 8 de abril, pero aquí María Elena Adriana Ruiz Visfocri, no debió haber estado en el aula donde les practicaron ese examen de conocimientos.

Con esta solo hecho, el consejo general del INE está dejando mucho que desear, porque de entrada no está garantizando la certeza, ni la legalidad, a este proceso de selección de los que finalmente serán designados consejeras y consejeros para el organismo público local electoral.

Y este es solo un ejemplo de los varios que están contenidos en la lista de los 91 suspirantes que se quieren sacrificar en el cargo de consejera o consejero del Instituto Electoral del Estado de Colima.

Le voy a presentar la lista de los profesionistas que originalmente fueron avalados, para que ustedes conozcan los nombres de quienes están participando.

Quiero decirle a usted que el sábado 8 de abril, antes de practicarse el examen, hubo dos bajas; una por desistimiento, entregándose documento por escrito de que ya no quería seguir y el otro por determinación del consejo general del INE, que se dio cuenta que un suspirante no cumplía los requisitos, y lógico, no fue Ruiz Visfocri, porque ella sí realizó el examen, ya le diré quienes fueron.

Entonces de los 91 que había, ya nada más quedaron 89, y de esos 89 solo se presentaron a realizar el examen 72.

Ya de esos 72 la Comisión de Evaluación solamente elegirá 12 mujeres y 12 hombres, los que hayan obtenido la mejor puntuación en el examen de conocimientos y que pasarán a la siguiente etapa que consistirá en la elaboración de un ensayo presencial.

Ya no falta mucho para que se den a conocer los resultados que se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral (www.ine.mx), Una vez publicados los nombres se darán dos días para que se presenten las impugnaciones en caso de haberlas, por escrito pidiendo la revisión del examen.

Como la lista de los 91 aspirantes con sus respectivas profesiones y en que se están desempeñando actualmente los aspirantes, se la voz a presentar en dos partes, para no hacerla tan cansada, por lo que el próximo jueves le estará publicando la segunda parte de la lista de los 91 que originalmente dijo el INE que había cumplido con los requisitos.

¿Quiénes eran los 91 aspirantes…?

En la lista de suspirantes encontramos de todos, desde licenciados en enfermería, un contralmirante de la Secretaría de Marina-Armada de México, periodistas, comunicólogos, contadores públicos, ingenieros mecánicos, licenciados en derecho, sociólogos, psicopedagogos, en fin, hay variado rico, pero ¿quiénes eran (porque ya no son todos) los 91 suspirantes?

De acuerdo a la lista que el INE subió a su página web, los 91 profesionistas que originalmente dijeron que cumplieron los requisitos para presentar el examen de conocimientos, fueron:

01 Adalberto Torres González, licenciado en ciencias de la comunicación, coordinador de comunicación social del consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada.

02 Adonaí Quetzalcóatl Peregrina García, licenciado en administración pública y ciencia política, auxiliar jurídico de Gobierno del Estado.

03 Alejandra Licet Chapula Luna, licenciada en derecho, abogada litigante.

04 Alejandro Camarena Berra, contador público, socio de un despacho contable.

05 Almendrita Pérez Vélez, licenciada en ciencias de la comunicación, Directora de Radio de Gobierno del Estado.

06 Andrés Antonio López Castell, licenciado en derecho, empleado del Instituto Politécnico Nacional.

07 Antonio Tonatiuh Castrejón Gutiérrez, ingeniero mecánico electricista, administrador general de “La Tolva de la Villa”, S.A.

08 Arlen Alejandra Martínez Fuentes, licenciada en derecho y maestría en derecho público, asesora jurídica del CONALEP y titular del área de transparencia de CONALEP.

09 Aurora Castillo Rosas, licenciada en derecho, abogada litigante.

10 Carlos Alberto Ochoa Alcaraz, licenciado en derecho, jefe de oficina de juicios diversos del IMSS.

11 Carlos Antonio Pérez Recordón, licenciado en mercadotecnia, restaurantero.

12 Carlos Donato Castañeda Castrejón, ingeniero en comunicaciones y electrónica, trabaja de soporte técnico en la Secretaría de Educación del Estado.

13 Carlos Enrique Velazco Macías, licenciado en derecho con maestría en política y gestión pública, es el director general del portal web Meridiano Colima.

14 Carmen Yolanda Hernández Sánchez, licenciada en derecho, labora como asistente distrital de capacitación electoral del INE.

15 Celia Cervantes Gutiérrez, licenciada en comunicación institucional posee doctorado en Ciencias Sociales, labora como coordinadora académica del Bachillerato 15 de la Universidad de Colima.

16 Cristóbal Rodríguez Garay, licenciado en psicopedagogía, doctorado en ciencias, labora como responsable del archivo histórico de la Dirección de Educación, de la Secretaría de Educación.

17 Daniel Ramos Ramírez, licenciado en ciencia política y maestría en gestión de proyectos y procuración de fondos, es coordinador de investigación y análisis de políticas públicas en la Secretaría de la Juventud de Gobierno del Estado.

18 Denisse Yesel Jiménez, ingeniero e computación, cuenta con maestría en computación es director general de Tecnocible, S.A.

19 Edgar Alfonso Carrillo Orozco, licenciado en informática, es director del bachillerato EMSAD 19, dependiente de la Secretaría de Educación.

20 Edgar Horacio Badillo Medina, licenciado en letras y periodismo, ex consejero electoral del Instituto Electoral del Estado, actualmente Director de Cobertura y Difusión de Gobierno del Estado.

21 Edgar Ramón Montaño Valdez, Ingeniero industrial y de sistemas, con doctorado en gobernabilidad y gestión pública; labora como director de organización del servicio profesional electoral del INE.

22 Eladio Cárdenas Ramírez, licenciado en derecho y maestría en derecho corporativo, es catedrático en la UNIVER Colima.

23 Elías Sánchez Aguayo, licenciado en derecho, proyectista en el Tribunal Electoral del Estado.

24 Enedelia Velasco Preciado, licenciada en derecho, labora como asesor jurídico de Gobierno del Estado, con plaza sindicalizada.

25 Enrique Samuel Ortiz Guardado, licenciado en enfermería, labora como promotor comunitario en Save The Children México.

26 Eric Yasser Robles Robles, licenciado en derecho, labora como defensor público adscrito a la Agencia del Ministerio Público en Manzanillo.

27 Fernando Arturo Vega Alcaraz, licenciado en derecho, labora como Agente del Ministerio Público Investigador, en la Procuraduría General de Justicia del Estado.

28 Francisco Arnoldo Virgen Ramírez, licenciado en administración de empresas, labora por su cuenta se denomina autoempleado administrando una microempresa.

29 Gabriel Navarro Morales, licenciado en derecho, labora como abogado en la Procuraduría de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes del DIF estatal.

30 Gerardo David Amezcua Álvarez, es contador público, con maestría en derecho fiscal y corporativo, actualmente es jefe del departamento de procedimientos administrativos de la Consejería jurídica de Gobierno del Estado.

31 Guadalupe Quijano García, licenciada en ciencia política, con maestría en historia, actualmente trabaja de docente frente a grupo en el ISENCO.

32 Guillermo Chanona González, licenciado en Informática, labora como jefe administrativo en la Secretaría de Economía de Gobierno del Estado.

33 Héctor Francisco Álvarez De La Paz, licenciado en derecho, actualmente es auxiliar jurídico en el Congreso del Estado.

34 Idalia Gutiérrez Hernández, licenciada en Comercio Internacional, se desempeña como asistente de la diputada federal panista Gretel Culin Jaime.

35 Indira Isabel García Pérez, licenciada en derecho, con doble maestría, una en Derecho Corporativo y otra, en Educación. Actualmente se desempeña como Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Colima (INFOCOL).

36 Iván Jacinto Cortés, es médico cirujano, señala que es médico especialista aunque no indica en que, trabaja para la Secretaría de Salud del Estado.

37 Jaime Valdez Galván, es licenciado en administración pública, con maestría en Ciencias Sociales, ha sido director de comunicación social del Ayuntamiento de Villa de Álvarez; director del periódico Colimán, actualmente es consejero electoral del municipio de Comala.

38 Javier Ávila Carrillo, licenciado en Administración Pública, se desempeña como Asistente local de la Vocalía Ejecutiva del INE.

39 Jessica Guadalupe Villarruel Vázquez, licenciada en derecho; actualmente jefa de oficina en CIAPACOV.

40 José Daniel Miranda Medrano, licenciado en Sociología, con maestría en Ciencia Política y Administración Pública; se declara profesionista independiente ex consejero electoral del INE en el pasado proceso electoral 2014-2015 y en la elección extraordinaria para gobernador del estado, 2015-2016.

41 José Luis Puente Anguiano, es licenciado en derecho; actualmente se desempeña como asesor empresarial particular, y es exconsejero electoral y ex secretario ejecutivo del consejo general del Instituto Electoral del Estado de Colima.

42 José Mauricio González Sánchez, es ingeniero en sistemas computacionales, actualmente es supervisor de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

43 José Ramón Mejía Galván, es ingeniero en ciencias computacionales; se desempeña como jefe de servicio técnico de Mayoreo de Copiadoras, S.A. de C.V.

44 Juan Carlos Flores Carrillo, licenciado en comunicación; cuenta con maestría y doctorado en gerencia pública y política social; es periodista, corresponsal del periódico La Jornada; ha sido reportero en el periódico Diario de Colima y en los portales digitales Avanzada y Colima Noticias y es catedrático en la Universidad de Colima.

45 Juan José Anguiano Carrasco, es médico cirujano partero, se desempeña como médico general y trabaja para la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado.

46 Juan Manuel Rodríguez Peña, es licenciado en Ciencias Políticas, cuenta con maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Se declara desempleado, durante 16 años fungió como Director de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Colima.

47 Juan Pablo Carrazco Fernández, es licenciado en Derecho, se desempeña como Director de Procesos Legislativos del Congreso del Estado de Colima.

48 Juan Ramon Granero Vega, es ingeniero en Telemática, actualmente es Director de Sistemas del Instituto Electoral del Estado de Colima. (Continuará).

Para cerrar… El regreso de Julia…

**Déjeme darle la primicia de que es cuestión de días para que la diputada con licencia del Partido Acción Nacional, Julia Licet Jiménez Angulo, que solicitó licencia para separarse del cargo desde allá como el 30 de octubre del año pasado para estar en condiciones de participar en el proceso interno para la elección del dirigente del comité directivo estatal del PAN, se reincorpore a sus funciones como diputada propietaria.

Ya este lunes Julia Jiménez, personalmente en persona, estuvo por la Oficialía Mayor del Congreso, donde entregó el documento solicitando su reincorporación como diputada propietaria, mismo que le fue recibido en la oficialía de partes.

Ya lo que hará falta será que conforme lo prevé el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se le turne a la Comisión de Gobierno Interno, para que ésta a su vez turne el escrito a la comisión respectiva para su estudio y elabore el dictamen y se someta a la consideración del pleno.

De acuerdo a lo que establece el artículo 17, fracción segunda, “recibida la comunicación a que se refiere la fracción anterior (la solicitud de reincorporación), el Presidente la Turnará a la comisión respectiva; el dictamen correspondiente será puesto a consideración de la Asamblea quien aprobará lo conducente, cinco días después de recibida la solicitud”.

Entonces ya es cuestión de días para que se reincorpore Julia Jiménez al trabajo legislativo.

**Le comento también que este lunes apenas fue notificada Julia Jiménez, por el Tribunal Electoral del Estado, respecto al Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, donde de acuerdo a lo aprobado por mayoría del pleno, no le concedió la razón a Jiménez Angulo en su recurso interpuesto.

Como la notificación fue comenzando la tarde, aún no leía la manera en que resolvió el Tribunal Electoral del Estado, por lo que no había definido hasta ayer por la tarde, si recurrirá a impugnar la sentencia ante la Sala Regional o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin embargo sí aclaró que su solicitud de reintegrarse al trabajo legislativo no está supeditado a que promueva o no el recurso de apelación ante la sala superior.

**Y ya para concluir déjeme comentarle que de acuerdo a información de fuentes muy confiables, este fin de semana ocurrió un hecho muy lamentable en una institución de la entidad, el cual hasta el momento lo han tratado de mantener lo más oculto posible. Sólo me faltan algunos detallitos para estar en condiciones de dárselo a conocer, de ser posible en la siguiente entrega “Desde la Curul 26”, le daré pelos y señales de qué ocurrió… hasta la próxima.

