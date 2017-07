Los remos y las corrientes … 

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

REMAZO: se lo ganó de verdad que se lo ganó, la olvidada por los medios de comunicación (ex candidata a la gubernatura para precisar detalles) Martha Zepeda del Toro, sigue en pie de lucha estéril contra el proyecto del Eco Parc, “advirtió que en caso de que el IEE se niegue a realizar el plebiscito sobre la concesión del Parque Regional, los 13 mil firmantes de la petición impedirían la apertura del ECOPARC programada para el próximo 5 de agosto”. Debe tener cuidado la delegada perredista, porque de por sí su partido está tocando las puertas del panteón político, en nada le conviene apoyar la propuesta de Martita, que frena que la capital del estado cuente con un atractivo turístico, pero que además limita que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que son aproximadamente 124 mil alumnos en la entidad, tengan contacto con las especies animales que han estudiado a través de libros, videos y láminas.

Si la apuesta es para el retraso educativo, para fortalecer la ignorancia, regálele una firma a Martita, total trece mil ingenuos ya lo hicieron. Sería interesante reservarse el derecho de admisión para los firmantes, pero les aseguro que los veremos haciendo fila en la inauguración. Al tiempo.

REMAZO 2: y hablando de Marthas, ahora le toca el turno a la diputada local de apellido Sosa Govea, a quien con el debido respeto debo hacerle una pregunta Si ha estado antes en el congreso local, una vez diputada federal, una vez senadora y una alcaldesa, ¿Por qué nunca legisló o presentó iniciativas para fortalecer a los cuerpos policiacos con adiestramiento, salarios dignos y prestaciones superiores a las de ley? Y bueno con tanto mundo político recorrido ¿Por qué no se le ocurrió la grandiosa idea de bajar recursos del Senado o del Congreso de la Unión para crear una Academia de Seguridad Pública, misma que diera capacitación a todas las policías en el estado?

Creo que a la señora Martha Sosa no le corresponde hablar de temas como seguridad y exigir un número determinados de cuartillas para un informe que obedece a aspiraciones de otra índole. Bueno sería que presentara iniciativas para dar tratamiento a temas que tanto ha criticado en las últimas semanas.

REMO: Me alegra que las agrupaciones en Pro de la Mujer que utilizan diversos nombres, lograran atender mi petición que columna tras columna hice, cuando realizaba la diferenciación entre las modalidades de violencia. ¡Gracias! Pues es muy grato leer en una entrevista “feminicidio, atentado o situación violenta contra cualquier niña o mujer de Colima” y en otros casos “diversas formas de violencia contra la mujer, entre ellas la que se produce por grupos delictivos”. Si tenemos una buena conceptualización de lo que se dice defender, se da el primer paso certero para con pleno conocimiento acudir a las autoridades a pedir auxilio. Sólo como acotación adicional, nunca es lo mismo ser víctima de la violencia a exponerse por su propia voluntad a la violencia.

REMO 2: Vaya que está más que buena la propuesta del regidor Fernando Morán Rodríguez en el sentido de que las grúas ya no abusen con sus cobros. Esto lo menciono porque cuando a usted como ciudadano se le descompone su automóvil en la vía pública, o como resultado de algún accidente automovilístico, o retén, le obligan a pagar. Yo siempre he dicho, las grúas son como las agencias funerarias, nomás están esperando a ver quién cae para ir a levantarlo. Y si a esto le sumamos que no tienen tabuladores de costos y le cobran a tanteo, hace más molesta la acción.

REMITO: El licenciado Esteban Meneses de forma sorpresiva presentó su renuncia a la Dirección del Cereso de Manzanillo. Vaya que el licenciado es reconocido por la sociedad porteña y esperemos que se le brinde la oportunidad en otro encargo, nadie puede regatear su apoyo a Ignacio Peralta, cuando fue candidato a la gubernatura.

REMITO 2: Grandes esfuerzos realiza por instrucciones del maestro Oscar Javier Hernández Rosas la Secretaría de Educación en todo el estado para garantizar la puntual y completa entrega de libros. En esta ocasión no hay boicot, cada alumno tendrá sus materiales para el trabajo en las aulas.

