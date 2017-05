“Los perros siempre le van a ladrar a luna, porque alcanzarla no pueden”

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

El día de hoy aprovechando el marco del día de las madres, haré un quinteto de conceptos que me inculcaron desde niña y también de refranes y frases que definen quienes somos. Partiré de la idea de que si fuera una persona sin brillo, no tendría a usurpadores (as) y carroñeros (as) detrás de mí, estoy consciente de que lo que escribo gusta a muchos de mis lectores que amablemente me brindan la oportunidad de estar en su preferencia, pero disgusta a quienes tienen sus intereses centrados en el paternalismo de algún político que quiere “a como dé lugar” aparecer en las boletas de los siguientes comicios, y es capaz de enlodar a quien sea e incluso meterse en la vida privada para con “autores ficticios” publicar en medios de bajo impacto, textos que intentan ser columnas.

Mi trayectoria inició hace muchos años, participé en talleres de INBA y proyectos de cortometraje de Conaculta, fui el mejor promedio de mi generación y me gradué con Honores, esto está en un acta de examen profesional cuando culminé mi carrera. Siempre me atrajo el mundo de las letras, participé en varios círculos literarios y fui parte de los trabajos de la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar” en donde conocí, dialogué y aprendí de grandes maestros literarios como los son Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, José Saramago, Carlos Monsivaís y Fernando Del Paso.

Aparte de lograr que en 2004 uno de mis alumnos de secundaria bajo mi asesoría, ganara el Premio Latinoamericano de Guión de FIL Joven. “Lo que se dé a los niños, los niños darán a la sociedad” Karl A. Meninger.

Como funcionaria puedo decir que se mejoraron muchos servicios, que el trato personal a cada ciudadano que acude a las oficinas es de calidad y de calidez, que se busca la justicia en el tema de que todos los alumnos tengan la misma oportunidad de acudir a una escuela; también de tratar de cubrir las necesidades a través de la gestión, bien sea de mobiliario o de todo aquello que se necesite para impulsar el deporte, históricamente hubo estaciones de hidratación en los desfiles y siempre se busca que las escuelas que atraviesan por una necesidad, sean considerada con grado de importancia en temas de infraestructura; se gestiona para que los maestros no se trasladen hasta Colima por documentos y somos la única unidad de servicios que abre sus puertas hasta las seis de la tarde, para que quienes por motivos de trabajo requieran un trámite, puedan realizarlo.

Atendemos a poco más de 38 mil 77 alumnos de educación básica y apoyamos la difusión del programa de Preparatoria Abierta con el altruismo de los compañeros de los medios de comunicación de radio, con la finalidad de que la gente que no cuente con solvencia económica, culmine esa etapa académica. “La vida debe ser una incesante educación” Gustave Flaubert.

Siempre seré blanco de críticas constructivas y también de las que destruyen, es el precio por estar haciendo algo diferente, es la factura de trabajar de manera honrada y responsable para optimizar los recursos en beneficio de quienes reciben servicios de gobierno. Podría destacar que se recuperaron miles de paquetes escolares que desde tiempos de Carlos Flores Dueñas y hasta la era de Armando Figueroa se encontraban arrumbados, echándose a perder sin que nadie los utilizara en los sectores que más lo necesita la niñez, mismos que fueron distribuidos con la anuencia del Secretario de Educación a las zonas rurales y marginadas de Manzanillo, porque debo resaltar que tengo un jefe exigente para con el trabajo y atento a las necesidades de la educación.

Dicen que soy una mujer dura, seria y de trato directo, pero también con los valores de la humildad y respeto hacia los demás, para yo exigir ese mismo respeto, eso puede probarse con quienes acuden a las oficinas a resolver sus problemas y son atendidos de manera personal por una servidora. Y debo decirlo, que esto no es producto de la casualidad, es el resultado de haber prestado mis servicios en Instituciones públicas y privadas, que me brindaron la oportunidad de conocer la aplicación de calidad a todo lo que hago, presté también mis servicios en la Armada de México en el Centro de Instrucción Naval Operativa del Pacífico, de ahí aprendí la disciplina y rectitud para hacer lo correcto, pues “El que obedece, jamás se equivoca”.

He escrito en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos y es en el Periódico El Noticiero, donde tuve mi formación profesional, en mi carrera obtuve la Presea al Mérito Ciudadano “Dr. Rolando Cordera Campos” como Periodista del Año en mayo de 2015 y un mes después, el Premio Estatal de Periodismo en la categoría de “Análisis Político”.

Esta es Mayahuel Hurtado Ortiz, ese es parte de su currículum, esas son sus credenciales acreditadas, soy una profesional, no una aficionada, soy una mujer que habla directo, no una en busca de una foto para el Facebook y lo más importante, soy una mujer que defiende sus ideas y sentimientos. Es una verdadera lástima que el tema sea un vulgar chisme de pasillo y no el análisis de las opiniones vertidas en la reunión de quienes acreditan y ejercen la labor periodista.

Decía mi madre que la “Educación se mama en casa”, puedo decir que nos formaron hombres y mujeres íntegros, en donde ni de broma, uno de mis hermanos sería capaz de faltarle el respeto a las mujeres, mucho menos hablar de ellas, porque como decía mi madre ¡eso no es de hombres!

No he robado, no he mentido, no he calumniado, no he extorsionado, no he difamado, no he asesinado, por lo tanto el chisme que se me imputa es haber pedido respeto para mi vida privada, y lo privado, en la familia o en la pareja, es sagrado.

