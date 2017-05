Los periodistas no tenemos nada que celebrar: Fapermex

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- “Los periodistas no tenemos nada que celebrar en esta fecha”, expresó el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex) en Colima, Juan Ramón Negrete Jiménez en el marco de la conmemoración del Día Estatal del Periodista y Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Expuso que no se puede realizar un festejo cuando siguen ocurriendo agresiones, asesinatos y desapariciones forzadas.

“Que tratan de callar a hombres y mujeres que han alzado la voz para dejar constancia de lo que ocurre en el país”.

De acuerdo a organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México está considerado como uno de los peores países para ejercer el periodismo.

De acuerdo al monitoreo realizado en México por la FAPERMEX, de 1983 a la fecha se han cometido 267 asesinatos por parte de los enemigos de la libertad de prensa, además de 26 desapariciones forzadas que no han sido esclarecidas por autoridades.

Negrete Jiménez expuso que, por ello, los periodistas coinciden con aquellas voces que han señalado el problema estructural en el país de impunidad.

“Los asesinatos contra periodistas no solamente no se resuelven sino que, a veces, no se investigan. Hemos observado cómo autoridades deberían resolver los crímenes pero para evadir su responsabilidad, acuden a lo más sencillo: criminalizar a periodistas, por lo que por en muchas ocasiones ni siquiera se investiga”.

