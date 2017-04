Los Delegados Federales

Por: Mario Acevedo Manzano

Símbolo del pasado colonial son las delegaciones federales, por medio de ellas, el gobierno federal hace sentir a cada entidad federativa el poder del presidencialismo mexicano y las autonomías estatales queda en mero mito por el Poder avasallador del Presidente de la Republica, lo extraño es, como las leyes federales aprobadas por un Congreso de la Unión formado por diputados y senadores representantes de la población y de cada entidad federativa en lugar de representar al territorio nacional y a los mexicanos hacen leyes en donde le otorgan todo el poder al presidente de la república y cada vez más, disminuyen el poder de las entidades de la republica hasta poner en riesgo la soberanía de cada entidad, los representantes populares están más interesados en servir al gobierno federal en lugar de servir a los ciudadanos que le dieron el voto en cada territorio estatal.

La parte más dolorosa del Centralismo y perdida de la autonomía de los Estados es el reparto de la riqueza fiscal, sucede que las leyes fiscales conceden al gobierno federal la recaudación de los principales impuestos y reparten migajas a cada entidad, le pongo el siguiente ejemplo estimado lector, de los dos principales impuestos como lo es el IVA e ISR recaudados en cada año fiscal, ambos impuestos aportan más de dos tercios de toda la riqueza fiscal y el gobierno federal se queda con el 80% de lo recaudado y reparte el 20% para todas las entidades federativas, ¡hágame favor! ¿Por qué las leyes fiscales permiten semejante distribución, cuando la riqueza fiscal se debe repartir de acuerdo a lo recaudado en cada entidad? Puesto que, cada entidad es responsable de lo que ocurre en su territorio estatal y debe aportar al gobierno federal lo necesario para la existencia del Poder federal. En mi opinión, la riqueza fiscal recaudada en cada territorio estatal debe repartirse al 50% para el gobierno federal y 50% para la entidad en cuyo territorio se generan los impuestos.

En el ejercicio del gasto público federal ejercido en todo el territorio nacional, la federación programa su gasto en cada entidad en base a los programas nacionales de inversión en todo el territorio nacional, correspondiendo a cada entidad cierta cantidad que para fines prácticos la vamos a identificar como Aportaciones del gobierno federal a cada entidad federativa, de tal suerte que, el gasto público total ejercido en una entidad federativa es: primero, de las Participaciones de los Impuestos que recauda de la federación, segundo, las Aportaciones que recibe del gobierno federal y, tercero, la recaudación estatal en impuestos estatales y municipales. Para que un gobierno estatal haga una correcta planeación del gasto público anualizado debe de coordinarse con el gobierno federal y sus municipios para evitar inversión pública subutilizada y poco eficiente cuando por su lado cada orden de gobierno invierte en el fomento de cualquier actividad económica.

De ahí la importancia de la coordinación plena entre el gobierno de cada estado y las delegaciones federales asentadas en cada entidad federativa, por ello, el gobierno de Nacho Peralta debe procurar que los representantes de cada dependencia federal en el estado de colima responda al interés del desarrollo económico y social del estado y evitar la subutilización de los recursos públicos en inversiones federales no planeadas de acuerdo a las metas fijadas por el ejecutivo estatal.

Las delegaciones federales no deberían de existir, sin embargo ya están y, mientras no existan leyes que las desaparezcan, deben coordinarse con el gobierno del estado y gobiernos municipales en toda la inversión pública realizada en territorio estatal para lograr la maximización de los beneficios por cada peso invertido.

En Colima existen muchos delegados federales que no responden a los intereses del gobierno estatal y deben ser removidos de sus cargos para dar paso a un equipo de trabajo homogéneo en donde sea el C. Gobernador del Estado quien direccione y conduzca todas las políticas públicas para alcanzar mejores niveles de vida para los colimenses, ya es tiempo que, los delegados anguianistas dejen sus cargos y sean nombrados nuevos delegados que conduzcan la inversión federal acorde con el interés de los colimenses y no realizar inversión pública federal en desavenencia con la inversión pública del gobierno estatal.

Los diputados de la fracción independiente del Congreso del Estado presentaron su propuesta de reforma electoral para lograr el mandato constitucional en la reelección de alcaldes y diputados locales, es de sobresalir la reducción de seis escaños en la integración del Congreso, pasando de 25 a 19 el número de diputados locales. Nico Contreras, Javier Ceballos y Luis Ayala están contribuyendo a disminuir los costos del gobierno.

