Los Cruceros, la apuesta turística para Manzanillo

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado

Trascendió en medios electrónicos que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez dio a conocer que recientemente sostuvo una reunión con el Secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, en donde coincidieron en señalar que es importante reforzar el tema de los cruceros.

Y es importante destacar querido lector, que el arribo de cruceros de este año representó un reto importante, trayendo una derrama económica muy positiva para los prestadores de servicios que atienden a quienes visitan Manzanillo u otros puntos del estado.

El gobernador Ignacio Peralta dijo a los medios de comunicación que “El año pasado se incrementó el número de cruceros que arriban y esta tendencia se mantiene desde 2015 y 2016, por lo cual esperamos que se pueda ir consolidando el destino”.

Y retomando estos apuntes, es importante destacar la importancia de que Manzanillo posee aún zonas para detonar la actividad turística. Y eso me hace recordar que aunado al proyecto del Acuario en el municipio de Manzanillo y el Eco Park en la ciudad de Colima, sin duda alguna serán dos atractivos adicionales para que los cruceristas nos recomienden y tengamos el arribo de más embarcaciones.

Y si vemos los ejemplos de otras entidades y podemos reinventar el mapa turístico, y en Manzanillo promover la visita a la Roca del Elefante, un elemento natural conocido ampliamente en todo el mundo gracias a las redes sociales, considerar el Faro de Campos, generar las condiciones para hacer una zona de recreación turística familiar en el Tapo de Ventanas y rehabilitar el rompeolas de esa misma playa.

Si se lograra el rescate de Laguna del Valle de las Garzas, podríamos tener una zona de ramadas, neverías y café al aire libre, muy al estilo de Chapala Jalisco. La Administración Portuaria Integral debe asumir el compromiso de aportar mayores capitales al fortalecimiento del sector turístico de Manzanillo, debido a que la actividad portuaria ha producido afectaciones a la ciudad por el tema del tren que mueve las cargas contenerizadas, pero además los daños a vialidades por el paso continuo de camiones de carga pesada, si añadimos que el ruido y el deterioro a la laguna, fueron generados directa o indirectamente por la API, es el momento de que los legisladores exijan que contribuya a la mejora del entorno, armonizando totalmente las relaciones puerto-ciudad, en donde cabe resaltar, hay un porcentaje de turismo ejecutivo que bien sea por tierra o por aire, ven en Manzanillo una zona viable para las inversiones.

Estamos en un momento de utilizar todos los escenarios posibles de Manzanillo, aplaudo la creatividad del gobernador en el proyecto del Acuario, es el momento de utilizar de manera eficiente los espacios y edificios que se quedaron obsoletos, o que son en la actualidad elefantes blancos que no tienen ningún tipo de uso. De igual forma en los cruceros, Manzanillo ha encontrado un respiro para la actividad turística local, no sólo se benefician los comercios y restaurantes y los taxistas, además este turista es tan benévolo, que aprovecha la extensión de Colima para pretender ir del Mar a las Grutas, a la capital del estado, a la zona de montañas de Comala y apreciar el volcán, comer el pan y disfrutar de un buen trago de ponche o un café.

Mientras la apuesta sea a que nos visiten, ya sea por aire, por tierra o por mar, siempre serán buenas noticias, pues recordemos que cientos de familias, viven de la actividad turística.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: ¡Válgame Dios! La candidata vitalicia del PAN y actual diputada local Martha Leticia Sosa Govea anunció a un medio radiofónico que no descarta la posibilidad de buscar la alcaldía en 2018 “Todos los cargos que he tenido salvo el de la senaduría no me motivaba a serlo, las circunstancias me fueron convenciendo (…) No me descarto”, señaló. Y de inmediato vienen varias preguntas ¿acaso en el PAN no hay más mujeres? Recordemos que Martha Sosa ya fue alcaldesa, diputada local en dos ocasiones, diputada federal, senadora y candidata a la gubernatura. Creo que es el momento de oxigenar a Acción Nacional, incluso ya por default en el IEE Colima, ya desde ahorita le reservan un espacio para que aparezca en las boletas, aún no saben cómo candidata de qué, pero seguramente, ya le pagaron su lealtad al albiceleste.

REMO: El gobierno de Cuba le negó la entrada a la Isla al expresidente mexicano Felipe Calderón, que asistiría a una ceremonia presidida por Rosa María Payá, hija del fallecido disidente cubano Osvaldo Payá. Cabe hacer mención que el gobierno socialista no le había negado a ningún expresidente entrar al país, a pesar de que la relación entre México y Cuba se ‘enfriara’ tras el episodio de ‘comes y te vas’ de Vicente Fox con Castro. En el caso concreto de Felipe Calderón es considerado para el gobierno cubano como un pasajero “inadmisible”, todo como consecuencia de las duras críticas que de 2006 al 2012 hiciera contra Fidel Castro Ruz.

REMITO: Lamentable la violencia, la repruebo en todas y cada una de sus expresiones. Pero de igual forma mi repudio para la impunidad de algunos integrantes de la clase política, como el exgobernador Mario Anguiano Moreno, al cual ya ni los que fueron sus colaboradores quieren apoyar en la presentación de pruebas para su defensa. Los colimenses queremos que se regrese todo aquel dinero que fue extraído de las arcas públicas, solo pedimos lo justo.

Comentarios

