Los Cavs viajan con muchas dudas

*LeBron James dice que deben hacer ajustes luego de ser superados en los primeros juegos de la serie final de la NBA en Golden State.

COLIMANOTICIAS

Cleveland.- A pesar de que los Cavaliers tuvieron un mejor partido el domingo ante los Warriors, no fue suficiente para vencerlos y ahora volaron a casa con una desventaja de 0-2 en las Finales de la NBA.

LeBron James, quien tuvo un triple-doble para empatar el récord de Magic Johnson (8) en Finales, reconoció que se mantuvieron en la pelea durante el duelo.

Creo que con el plan de juego del domingo nos mantuvimos el mayor tiempo posible. Tuvimos un juego más físico y forzamos 20 pérdidas de balón a Golden State, a pesar de eso nos ganaron por mucho. Entonces tenemos que hacer cosas para mejorar”, reconoció el delantero antes de partir de regreso a Cleveland.

Fuera de James, quien tuvo 29 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias, sólo Kevin Love destacó ofensivamente con 27 puntos. Kyrie Irving encestó apenas ocho de 23 tiros mientras intentó defender a los guardias Stephen Curry y Klay Thompson.

Tengo a muchos defendiéndome. Están intentando que más jugadores tengan participación”, reconoció Irving.

Love y James se combinaron para encestar 24 de 41 tiros en el juego dos, mientras que el resto del equipo encestó apenas el 36 por ciento.

No me gusta enfocarme mucho en el pasado. Me gusta más hablar del presente, entonces tenemos que averiguar simplemente cómo ser mejores en el próximo duelo”, agregó James, quien dijo sentirse tranquilo a pesar de la derrota. “Sólo necesito algo de comer y vino para estar mejor”.

El miércoles se reanudará la serie en el Quicken Loans Arena de Cleveland.

Con información de AP

Comentarios

Comentarios