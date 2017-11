Loros empata con Monarcas

*Los auriverdes finalizan el calendario regular como líderes generales de la Liga Premier con 44 unidades. *Enfrentarán a Dorados Fuerza de la Universidad Autónoma de Chihuahua en los cuartos de final de la Liguilla por el título del Apertura 2017.

Polo Arellano|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- Loros de la Universidad de Colima empató 1-1 con Monarcas Morelia Premier en la jornada 17, la última del calendario regular del Torneo Apertura 2017 de la Serie A de la Liga Premier, logrando culminar con este resultado como líderes generales del torneo con 44 puntos y ya están listos para encarar los cuartos de final de la Liguilla enfrentando a los Dorados Fuerza de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

En encuentro celebrado en el “nido” del Estadio Olímpico Universitario ante un gran número de seguidores universitarios, las anotaciones fueron marcadas por Víctor Omar Mañón al minuto 72’y por la monarquía Carlos Valdespino al minuto 79.

Loros se encuentra en la fiesta grande del Apertura al calificar en la primera posición, además lograron su boleto Club Deportivo Tepatitlán de Morelos (38ptos.), Reboceros de la Piedad (37ptos.), Freseros de Irapuato (33ptos.), Tuxtla FC (29ptos.), Inter Playa del Carmen (28 ptos.), Deportivo Tepic JAP (26pts) y Dorados Fuerza UACH (26ptos).

Los partidos de los cuartos de final serán Loros de la Universidad de Colima vs Dorados Fuerza UACH; Club Deportivo Tepatitlán de Morelos vs Deportivo Tepic JAP, Reboceros de la Piedad vs Inter Playa del Carmen y Freseros del Irapuato vs Tuxtla FC., partidos y horarios que serán confirmados este lunes en la junta de Directivos de la Liga Premier.

EL PARTIDO

El encuentro correspondiente a la última jornada inició con mucha movilidad en media cancha, donde Loros y Monarcas se estudiaron a fondo y no querían regalar espacios que fueran aprovechados por el conjunto rival..

Al 15’ Christian Ocaña remató de cabeza y pasó cerca del arco que defendía Ricardo Gutiérrez. Al 25’ Miguel Nuño intentó una volea de larga distancia y su ejecución pasó por encima del travesaño.

Los minutos continuaron y había aproximaciones que no cristalizaban con el gol los emplumados, al 38’ Raúl Valdez recortó a un defensivo michoacano, pero su disparo se fue a manos del portero visitante y con la igualada sin goles se fueron al descanso.

Para el complemento Monarcas Morelia Premier adelantó filas y por momentos estuvo en el área de Loros pero sin la contundencia para marcar. Al 69’ Irvin Gijón de Morelia remató de volea a las manos del portero local Miguel Ángel Tejeda.

Para el 72’ el recién ingresado Víctor Omar Mañón cerró la pinza para marcar el 1-0 a pase de Luis Acadio García por el sector derecho.

El triunfo parcial le duró poco a Loros y al 79’ se vino el empate para Morelia Premier en botines de Carlos Valdespino que también tenía pocos minutos de haber ingresado al terreno de juego.

Los minutos finales Loros y Morelia intentaron marcar el gol del triunfo, pero no pudieron conseguirlo y se dio silbatazo final.

ALINEACIONES

Universidad de Colima.- 23. Miguel Ángel Tejeda, 2. Christian Felipe Ocaña, 4. Carlos Alberto Arreola, 8. Óscar Pavel Becerra, 9. Marco Antonio Granados (27. Víctor Omar Mañón, m60), 15. Abraham Coronado, 16. José Manuel Meza, 17. Rogelio Miramontes (10. Aldo Monzonis, m45), 22. Raúl Alfredo Valdez, 24. Miguel Alejandro Nuño y 28. Luis Arcadio García (7. Edwin Gerardo Villeda, m80). DT. Víctor Hugo Mora Llamas.

Morelia Premier.- 82. Ricardo Daniel Gutiérrez, 29. Fernando Ortiz (107. Carlos Valdespino, m45), 83. Antonio Taboada, 84. Óscar Aldo Hernández, 91. Ernest Nungaray, 92. Alejandro Ruiz, 94. Adalberto Castellanos, 95. Lauro Alberto Bucio, 97. Irvin Gijón (104. Alan Michael García, m65), 99. Franco Nicolás Pérez y 103. César Escobedo (93.José Tomás Peraza, m85). DT. Gastón Obledo.

ARBITRAJE

El árbitro central del encuentro fue Arturo Alcántara González, auxiliado en las bandas por Leonardo Javier Castillo Rodríguez y Ángel Francisco Hernández Alcántara.

Amonestaron por Loros a Aldo Monzonis (51´), Luis Arcadio García (79´), Raúl Alfredo Valdez (89¨) y Christian Felipe Ocaña (90´). Por la monarquía vieron el cartón preventivo Óscar Aldo Hernández (54´) y Antonio Taboada (86´).

CN|had