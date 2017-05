Loros con diversas opciones

*El propietario del equipo colimense Jimmy Goldsmith, mantiene negociaciones con dueños de las franquicias de Zacatepec Siglo XXI, Potros de Hierro del Atlante, Mineros Zacatecas y Jaguares de Chiapas.

Colima.- De acuerdo al portal deportivo internacional ESPN Digital y a diversos comentaristas de medios deportivos nacionales e internacionales, el equipo Loros de la Universidad de Colima estaría en pláticas con cuatro diferentes equipos en busca de una franquicia para la temporada 2017-2018 de la Liga de Ascenso BBVA MX.

El propietario del equipo, Jimmy Goldsmith, ha tenido conversaciones para traer a Colima una de las franquicias del ascenso que ya no continuaran por diversas circunstancias.

De manera extraoficial se ha manejado que las negociaciones son con os dueños del Zacatepec Siglo XXI, Potros de Hierro del Atlante, Mineros de Zacatecas Jaguares de Chiapas y no descartan la posibilidad de obtener la franquicia de Linces de Tlaxcala, campeón de ascenso de la Liga Premier de la Segunda División que tienen problemas de aforo y que no cumple el cuaderno de cargos en su Estadio Tlahuicole que no es apto para tener Ascenso MX.

Lo que es una certeza, es que de conseguirse la franquicia, sería Loros de Colima su nombre, y en su mayoría serían los futbolistas que participaron la temporada pasada con el equipo, además se tendrá la próxima semana que arreglar el probable cambio, para respetar los tiempos que señala la Federación Mexicana de Futbol y así poder participar en el draft de junio, así lo dio a conocer en entrevista telefónica el empresario Jimmy Goldsmith.

