Loros cierra preparación

Colima.- Con el entrenamiento de hoy viernes, los Loros de la Universidad de Colima concluyen su preparación semanal para enfrentar este sábado a las 7 pm a Murciélagos FC de Los Mochis en el estadio Olímpico Universitario, dentro de la fecha 6 en el torneo #Clausura2017 del fútbol #AscensoMx.

Esta jornada arranca hoy viernes con cinco partidos: Atlante vs. Celaya, Correcaminos vs. Cafetaleros, Alebrijes vs. Universidad de Guadalajara, Coras vs Potros UAEM, y Cimarrones vs Tampico Madero.

Para mañana sábado serán los cuatro duelos restantes: Zacatepec recibirá a Mineros de Zacatecas, Bravos de Juárez le hará los honores a Lobos BUAP, Venados de Yucatán visitará a Dorados de Sinaloa, y el citado duelo entre Loros-Murciélagos.

