Loros busca franquicia de Zacatepec Siglo XXI

*Carlos Salas Chávez, presidente de Loros de la Universidad de Colima, se reunió el día de ayer con Víctor Sánchez Anaya, propietario de Zacatepec Siglo XXI buscando traer la franquicia a Colima.

Polo Arellano|COLIMANOTICIAS

Colima.- La Directiva de Loros de la Universidad de Colima encabezada por Jimmy Goldmith y Carlos Salas Chávez continúan buscando una franquicia para que continué el futbol de la Liga de AscensoMX en Colima.

Los comentaristas deportivos Jerónimo Camberos Aguilar y David Medrano Félix dieron a conocer en el programa “Súper Gol” que se transmite en cadena nacional por las estaciones de Grupo Radiorama, que Carlos Salas Chávez, presidente de Loros de la Universidad de Colima se reunió este miércoles con el propietario del equipo Zacatepec Siglo XXI el farmacéutico Víctor Sánchez Anaya, quien al tener problemas para mantener al equipo en el estado de Morelos, busca opciones para continuar con la franquicia en el futbol de Liga de Plata del Futbol Mexicano.

Señalaron que el empresario farmacéutico al no contar con el apoyo del Gobierno del Estado de Morelos que encabeza Graco Ramírez, al dejar de ser el proveedor oficial de medicamentos a Sector Salud y a los serios problemas económicos que enfrenta la administración estatal y al no tener flujo importante de dinero y no poder mantener al equipo en la Liga de Ascenso, decidió cambiar de sede e informar a jugadores y cuerpo técnico que no va a seguir en la sede de Zacatepec.

Medrano Félix, señalo que tuvo conocimiento que el día de ayer existió esta reunión entre los Directivos de Loros y de Zacatepec, mencionando que las pláticas vas por buen camino y todo apunta a que el próximo torneo habrá en Colima futbol se Ascenso con Loros que seguirá jugando con la franquicia de Zacatepec.

Posteriormente en charla telefónica con COLIMANOTICIAS.COM, el presidente de Loros UdeC, Carlos Salas Chávez, en exclusiva, confirmó que están interesados por la franquicia del conjunto morelense por lo que se reunieron ayer la directiva de ambos equipos para checar detalles de importancia y el planteamiento el propietario del Zacatepec, por lo que en los próximos días estará informando cómo van los avances para poder traer la franquicia al estado de Colima.

