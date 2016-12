Lo más leído y recordado del mes de octubre 2016

Octubre:

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Secretaría de Economía autorizó a la empresa minera procedente de China, Tianjin Binhai Harbor Port Int. Trade, la explotación de hierro en Colima.

Dicha empresa cuenta ante las autoridades federales, Secretaría de Economía Federal, con tres proyectos para la explotación minera en el país.

Los principales países y regiones en los que Tianjin Binhai Harbor Port Int. Trade ha incursionado son Vietnam, Indonesia, Tailandia, India, Bengala, Corea, Taiwán, Hong Kong, y América del Norte.

De acuerdo a la Secretaría de Economía, en México hay 41 proyectos mineros que están en proceso de desarrollo, la mayoría de ellos especializados en extracción de oro y plata.

Según dicha información, esta cuarentena de proyectos representa 4.4 por ciento de la cartera total, que suman 927, ya que se están preparando para entrar en operación, y la expectativa es que comience su funcionamiento en el corto plazo, según el registro de proyectos mineros con capital extranjero.

De los más de 900, 68 por ciento está en etapa de exploración, 11 por ciento en producción y 16.6 por ciento en situación de postergación (en espera de reactivación).

En la cartera total, hay 267 compañías involucradas provenientes de 19 países y dos terceras partes de ellas su origen es Estados Unidos y Canadá.

Por Estado, la mayor concentración está en Sonora (221 proyectos), Chihuahua (125), Durango (100), Sinaloa (99), Zacatecas (70), Jalisco (61), Guerrero (37) y Oaxaca (31), Colima (3).

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El exfuncionario federal, Rogelio Salazar Borjas, fue ingresado al Centro de Readaptación Social (Cereso) en la ciudad de Colima acusado de posesión de cocaína con fines de comercio.

El juez del caso programó una reunión para el próximo viernes 4 de noviembre a las 17 horas para audiencia de defensa.

Salazar Borjas fue detenido el sábado, junto con otras tres personas, junto con un cargamento de cocaína y hoy fue separado de su cargo como delegado del INAES.

*Proponen sancionarlo con inhabilitación por 14 años para ocupar cargos públicos.

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La auditoría excepcional al gobierno de Mario Anguiano durante los años 2013, 2014 y 2015 encontró irregularidades con hasta 2 mil millones de pesos por lo que se propone inhabilitar al exmandatario hasta con 14 años, sanción resarcitoria por 65 millones de pesos además de sanción para sus más cercanos colaboradores.

El desvío mayor fue encontrado en servicios personales donde fueron observados mil 867 millones de pesos que originalmente fueron presupuestados para obra pública.

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) propuso inhabilitar al exmandatario con hasta 14 años para ocupar puestos públicos así como sanciones contra Jesús Orozco Alfaro, exsecretario de Administración; Rafael Gutiérrez, exsecretario de Gobierno; Isabel Ávalos, exsecretaria de Finanzas; Rigoberto Salazar, exsecretario de Desarrollo Social; Clemente Mendoza, exsecretario de Finanzas; René González, excoordinador de Comunicación Social y Raúl Pinedo, exsecretario de Seguridad Pública y Gustavo Allen, exintegrante de esta última secretaría.

Entre las irregularidades detectadas fueron gastos en alcohol, viajes y comidas no autorizadas por un monto de 6 millones 578 mil pesos por parte del despacho del gobernador.

La simulación de reintegros de fondos federales por el uso irregular de recursos durante los tres años auditados por 242 millones 839 mil pesos.

En Seguridad Pública, se observó que se gastaron 2 millones 632 mil pesos en cursos de capacitación que nunca fueron realizados.

Además, también se encontraron donaciones en gasolina que no se pudieron comprobar a quién se les entregó y compra de gallinas por parte de la Sedesol que tampoco se encontró evidencia de su utilización.

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Esta mañana, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), junto con padres de familia y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), comenzaron un operativo sorpresa en las instalaciones del CBTis 19 para buscar armas o drogas.

Al respeto, Ghaleb Krame Hilal, subsecretario de Participación ciudadana y prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mencionó que estas acciones, denominadas “Escuela Vigilante”, se realizarán en los mil 413 planteles educativos del estado de todos los niveles.

“Nuestra intención es comenzar el día de hoy un programa de Escuela Vigilante para lograr que Colima sea un modelo de prevención del delito, lo que empezamos el día de hoy es ver si hay droga o venta de droga, armas. Estaremos en salón por salón junto con los padres de familia y derechos humanos para verificar las mochilas y pertenencias de los jóvenes”.

Sostuvo que según la última encuesta del Inegi, en Colima el 10.9% de los alumnos de 12 a 14 años han dicho que han consumido alguna droga “pero en vez de que empeore vamos a hacer un programa de tolerancia cero. Estamos en una escuela federal, estamos con la sociedad civil y derechos humanos, y queremos ser garantes (de los derechos)”.

Aclaró que cada nivel educativo tendrá su propio programa pero será sorpresa “El estado no viene a reprimir, lo que viene a ver cuántos alumnos y vamos a canalizar a los centros de atención. No serán sancionados, serán canalizados a los centros de rehabilitación”.

Nos parece correcto: estudiantes

Por su parte, Santiago Martínez García, estudiante de tercer semestre del CBTis 19, manifestó su aprobación al operativo. “Todo fue sorpresa, me parece bien porque como están las cosas en el país lo que se hace es vender drogas en las escuelas y me parece correcto la revisión. Los compañeros están algo nerviosos pero la mayoría piensan que está bien. En mi salón no se ha encontrado droga”.

Comentarios

Comentarios