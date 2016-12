Lo más leído y recordado del mes de marzo 2016

Marzo:

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col. La vorágine de violencia que prevalece en casi toda la entidad ha elevado los índices de homicidio, especialmente en el municipio de Tecomán, que han colocado al Estado como el de mayor incidencia de asesinatos en el país.

¿Cómo empezó la violencia?

De acuerdo con una investigación realizada por este medio de comunicación, en el mes de septiembre del año pasado, la organización criminal “Cártel de Sinaloa” anunció su llegada a Colima “para hacer una limpia”.

Esta organización criminal dio avisos a través de las redes sociales, especialmente Facebook, en una cuenta que desapareció a los varios días en donde anunció que llegaba “La Barredora” contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

En esa cuenta publicó el siguiente mensaje el 11 de septiembre de 2015: “A primeras horas de la mañana de hoy viernes en un exclusivo hotel del puerto de Manzanillo, Colima se celebró una reunión entre el Sr. R-18 y Gerardo Mendoza en la cual se reforzaron las alianzas y se llegó al acuerdo de seguir cuidando a la ciudadanía. No sé permitirá el cobro de piso a los comerciantes, se exterminará a los extorsionadores, violadores, secuestradores, robos a transeúntes e integrantes del CJNG. Sinaloa ya está en Colima. Ya llegó la Barredora la que trabaja las 24 hrs. Atentamente CDS”.

Cumplen su promesa

Desde entonces, no ha parado la violencia con ejecuciones y balaceras, en donde Colima alcanzó una tasa de 5.8 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, durante el mes de febrero de 2016 y obtuvo el primer lugar nacional en este tipo de delitos, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Colima rebasó a estados considerados como violentos como Guerrero, Michoacán o Tamaulipas, de forma proporcional.

Las estadísticas demuestran que fue en el segundo semestre del año cuando los asesinatos se incrementaron: de enero a agosto de 2015 hubo un promedio de 9 homicidios al mes pero a partir de septiembre la cifra alcanzó 21; en Octubre, 15; Noviembre, 23 y Diciembre, 31.

A partir de 2016, el récord alcanzó 30 asesinatos en enero y 41 en febrero en donde hasta el momento es la cifra más alta en la última década.

Las funerarias no se dan abasto

Aunque las estadísticas de la SNSP no aclaran por municipios los incidentes violentos, por reportes periodísticos, se puede conocer que la violencia ha prevalecido principalmente en Manzanillo, Tecomán y Colima.

En el puerto manzanillense, uno de los sucesos más horrorosos fue el descubrimiento de varias viviendas en el Barrio de las Garzas donde desmembraban cuerpos.

Pero durante marzo, Tecomán ha sido el escenario del teatro de la violencia con varios asesinatos por el enfrentamiento de los cárteles rivales.

El telón se abrió con un macabro hallazgo de una hielera con partes humanas donde encima de ella estaba la cabeza de una persona. Según vecinos, el occiso “ya la debía” pues versiones apuntan a que era sicario de una organización criminal y había cometido varios asesinatos.

La muerte no respeta edad ni los criminales tampoco, pues en la colonia Infonavit las Huertas, asesinaron a un joven de apenas 18 años quien recibió varios impactos de bala y murió después en un hospital.

Lo que sí parecen respetar, por el momento, es a los que no la deben: el 25 de marzo, en la colonia Benito Juárez, unos hombres fueron a cumplir una orden de asesinato.

“Métase, señora, con usted no es la bronca”, le dijeron a una mujer que salió en una vivienda cuando llegaron a matar a un hombre.

Los hechos ocurrieron en la calle 50 Legislatura donde una persona de 45 años fue agredida a balazos y que fue ingresada a un hospital gravemente herido.

El incremento de los homicidios ha saturado el servicio de al menos 5 de las principales

funerarias de Tecomán donde incluso ya no tienen carpas, sillas y lugares disponibles para hacer los servicios funerarios obligándolos a rentar hasta carrozas de otras ciudades para ofrecérselos a sus clientes.

Mientras tanto, el Almirante Eduardo Villa Valenzuela, Secretario de Seguridad Pública del gobierno del Estado, en declaraciones a la prensa local, enfatizó que la violencia se ha incrementado por el enfrentamiento de bandas criminales rivales pero que no será posible frenar el problema pronto “estamos ante una tarea titánica que vamos a cumplir, pero es necesario un plan a largo plazo de la administración estatal”.

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El ex secretario de Desarrollo social, Rigoberto Salazar Velasco, fue detenido ayer por elementos de la PGR y trasladado a la ciudad de México.

Según información confirmada por Colima Noticias, Salazar Velasco es buscado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR.

Se le acusa de haber sido uno de los causantes de diversos delitos electorales que provocaron la anulación de la elección ordinaria a gobernador el pasado 7 de junio de 2015.

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col. El servicio de traslados privados, que muchas empresas ofrecen en otras ciudades como Uber, comenzó en Colima desde hace varios meses en donde los dueños de taxis convencionales y líderes de organizaciones de este tipo de transporte consideran ilegal.

La empresa se llama Chofer PRO y a decir de un socio-conductor en la zona conurbada Colima-Villa de Alvarez existen 20 unidades en operación y recientemente otras 20 unidades en Manzanillo.

¿Cómo funciona?

El sistema de traslados privados funciona con una aplicación que se descarga a tu teléfono celular el cual es gratuito. Se tiene que registrar con una cuenta de correo y un número de celular a donde te llega un mensaje con un código de verificación.

Después, el usuario pide el servicio, basado en el sistema de geolocalización de su aparato celular, y establece el destino; la aplicación proporciona la tarifa establecida – generalmente basada en el kilometraje- y después el nombre del chofer y la unidad donde luego se establece el tiempo en que llegará al sitio donde se encuentra el cliente.

A diferencia de Uber, el servicio de Chofer PRO puede ser pagado en efectivo o a través de una tarjeta de crédito; este último tema ha sido polémico pues Uber sólo acepta pagos electrónicos con tarjeta bancaria lo cual es inconstitucional de acuerdo a las deliberaciones que se hicieron en otros estados como Jalisco donde ya se aprobó una ley la cual las denominó Empresas de Redes de Transporte (ERT).

La experiencia

COLIMANOTICIAS contactó a un conductor de Chofer PRO para un traslado privado en donde se reservó el nombre para la entrevista.

“Ser un chofer no es solamente llevar a una persona del punto A al B, sino (tener) la ruta más accesible, el que su viaje sea más tranquilo, y eso de hacerlo más cómodo y rápido posible y eso es no pelearte con el de junto, hasta el hecho de que a los clientes, es bien sencillo ver que la persona no quiere platicar, no quiere ruido, o viene triste o lo que busca, hay clientes es que su viaje sea lo más largo para ir meditando, y a veces ser chofer es hasta escucharlo, le piden consejos (…) es un bonito oficio”, mencionó el conductor de Chofer PRO.

“Yo trabajo alrededor de 12 a 14 horas, me voy a administrando mis horas, para desayunar, para comer, yo voy aquí con un sueldo, si yo no hago bien mi trabajo y si yo no genero X cantidad de dinero, o servicios para el dueño del carro no es negocio y si no es negocio yo me quedo sin trabajo, aunque vaya con un sueldo, yo soy el que da la cara, el patrón o el dueño”, dijo.

La otorgación de un sueldo fijo es una diferencia con los choferes de taxi convencional pues a ellos se les pide una cuota fija diaria y el resto es la ganancia del conductor aunque los socios de Chofer PRO no tienen otras prestaciones laborales.

“No tengo prestación, yo busco el esquema, todos los automóviles cuentan con seguros especializados para el servicio que damos pero el chofer no cuenta con ninguna prestación, llámese seguro social y ahí está como uno se entiende con el patrón, y al final lo que hace el patrón es el mismo trabajo, yo sí pienso que uno no puede exigir más como comisiones o más sueldo cuando se entrega una poca producción o cuando se es descuidado por la unidad. Yo lo considero un buen trabajo y es una empresa que está creciendo mucho, es una empresa colimense, y no es porque yo trabajé aquí, pero sí le veo futuro”, dijo.

Señaló que la diferencia con el taxi es la atención al cliente “Creo que es comodidad, seguridad, atención en todos los aspectos, desde el saber quién es la persona que va por ti, su nombre, su cara, el carro que va por ti, tener datos de la persona que te está llevando a algún lado, lo segundo en la unidad limpia, pero en general es una unidad limpia, muy buenas condiciones, todos los autos son nuevos, equipados, con clima, con las atenciones como una botella de agua y si lo desea o no la música que usted escoja.

Indicó que antes trabajaba como taxista en donde tuvo que cambiar con un empleo más estable “En lo particular, yo buscaba algo más fijo, yo tengo planes personales que sí necesitaba algo fijo, yo hablo por mí, yo ya me había cansado de estar batallando para ganar porque muchas veces como taxista se trabaja para el patrón, yo entiendo a algunos compañeros que suban la tarifa, pero los clientes ya saben y puedes hacer berrinche pero el cliente paga lo que ya sabe que es y sobre todo que es lo justo. Hay muchos clientes buscan pagar lo que a ellos les conviene, es muy difícil, yo trabajé como taxista 8 años y cada vez se hacía difícil, por los gastos, un taxista corre con todos los gastos desde la gasolina hasta las ponchaduras y hay compañeros que les piden 340, 350 pesos (diarios) y a eso súmale la gasolina y se vuelve algo difícil, yo buscaba algo seguro”.

El recorrido que se tuvo para este reportaje fue de 52 pesos de la colonia Esmeralda Norte en Colima a la avenida Carlos de la Madrid Béjar.

En Jalisco ya fueron regularizadas

Recientemente, el congreso del estado de Jalisco aprobó una ley de movilidad para las ERT aunque aún no se ha publicado en el periódico oficial de esa entidad y por lo tanto no ha entrado en vigor.

Entre algunos puntos sobresalen que las ERT ahora tendrán la opción de cobrar en efectivo y vía electrónica; Quienes formen parte de este sistema podrán operar varias ERT, no habrá límite para operar un número de unidades.

Además que el servicio será contratado a través de una aplicación de software; los taxis ejecutivos podrán subir pasaje en cualquier sitio; las empresas ERT podrán ofrecer sus servicios en todo el estado y tendrán que contratar un seguro de cobertura amplia, así como garantizar los derechos laborales de sus trabajadores.

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- María Elena Díaz Rivera fue destituida como delegada estatal de la Procuraduría Agraria por el Órgano de Control Interno de esta dependencia.

Al respecto, Guadalupe Espinoza Saucedo, abogado del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) detalló que hay varios expedientes en su contra debido al actuar como funcionaria para favorecer a un grupo indígena en Zacualpan.

De hecho, más de 20 asociaciones de activistas contra la minería entregaron un documento en octubre de 2015 dirigido a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga y al titular de la Procuraduría Agraria, Cruz López Aguilar, en el que denunciaron “actos intimidatorios, parciales, ilegales y de abuso de autoridad” contra la comunidad indígena de Zacualpan, por parte de Díaz Rivera, demandando que se le investigue “para considerar su remoción y deslinde penal” por ello.

También incluye la realización de una asamblea ilegal para remover a Taurino Rincón como presidente de Bienes Comunales de Zacualpan; este hecho se le recuerda por hacer uso del helicóptero del gobierno de Colima para llegar a la comunidad.

Espinoza Saucedo explicó que los dos expedientes que promueve el CIDTZ aún no se resuelven pero es muy probable que la sentencia sea en el mismo sentido y que a Díaz Rivera se le finquen responsabilidades incluso penales.

La Procuraduría Agraria ha designado a un encargado de despacho mientras se nombra a un titular.

Comentarios

Comentarios