Lo más leído y recordado del mes de junio 2016

* Se declaran independientes Nicolás Contreras, Javier Ceballos y Luis Ayala.

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Los diputados Nicolás Contreras, Javier Ceballos y Luis Ayala se declararon independientes y con ello el PAN perdió la mayoría en el Congreso del Estado.

En la sesión ordinaria de este miércoles, después de retirar todos los puntos del orden del día, los legisladores propusieron cambios en la Ley Orgánica del Congreso del Estado y declararse independientes.

Al explicar lo sucedido, Javier Ceballos, argumentó que la decisión ya se había tomado hace tiempo “y vamos a seguir trabajando en beneficio del pueblo (…) era una decisión difícil debido al buen trato que recibimos en Acción Nacional, sí hubo ofrecimientos para seguir trabajando, pero ya habíamos tomado la decisión”.

Javier Ceballos, quien era del Partido del Trabajo y participó como candidato externo para la diputación local, enfatizó que “no me sumaré a la bancada del PRI, no me sumo a ningún partido político, no votaré con el PRI, ni con el PAN, es una decisión de independientes y que no se nos imponga algo, nos hemos equivocado como panistas, y no estamos votando igual y votaremos libremente (…) no tenemos acuerdo con el PRI”.

“No ha influido nada, ya teníamos contemplado hacerlo hace algunos meses, queremos esclarecer los hechos, no vamos a favorecer a nadie, Colima necesita un sacudión, y queremos que se esclarezca desde hace más de 12 años lo que pasó (en el gobierno del estado)”.

Por su parte, Luis Ayala, quien era integrante del PRD, se autodenominó como legislador “de izquierda” y reiteró que no votará con la fracción del PRI pero tampoco con la del PAN.

De esta forma, la bancada del PAN se redujo de 13 diputados a 10, mientras que la del PRI se mantuvo con 8 por lo que Acción Nacional será la primera minoría en el congreso del estado.

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Fernando Castillo Rodríguez, El Toro Valencia, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la capital de ese estado fue detenido ayer en operativo policiaco donde perdió la vida un agente federal en la autopista Colima-Guadalajara.

De acuerdo con información publicada hoy en La Jornada, funcionarios del gobierno federal indicaron que la captura de El Toro Valencia se llevó a cabo sin realizar un sólo disparo, sin embargo durante el trayecto al aeropuerto se suscitaron enfrentamientos que dejaron un saldo de un gendarme muerto, sin que los sicarios lograran rescatar al integrante del CJNG.

Las autoridades federales darán a conocer mayor información de este asunto en las próximas horas.

Con esta captura ya suman más de 30 miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación que son aprehendidos y que están relacionados con las agresiones sufridas por la Policía Federal el año pasado, que incluyeron el derribo de un helicóptero en el que viajaban militares y elementos de la Policía Federal.

*También se propone inhabilitar a Rafael Gutiérrez y Blanca Avalos

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Órgano Superior de Fiscalización y Auditoría Gubernamental (Osafig) concluyó la auditoría especial al crédito por 638 millones de pesos solicitado en el 2015 donde propuso inhabilitar al exgobernador Mario Anguiano Moreno para ocupar cargos públicos por 14 años y pagar 707 millones de pesos.

En su informe, disponible en su página web, el Osafig además se propone sancionar al exsecretario general Rafael Gutiérrez Villalobos con la misma cantidad e inhabilitarlo por 6 años y la exsecretaria de Finanzas, Blanca Isabel Avalos Fernández por 10 años.

Además la instancia determinó que el gobierno de Anguiano Moreno hizo el pago del crédito bancario contratado el 8 de diciembre de 2014, con los ingresos de otro crédito celebrado el 2 de enero de 2015, sin realizar el registro del pasivo de 478 millones de pesos y sin la debida autorización del Honorable Congreso del Estado, simulando su pago el 31 de diciembre de 2014, con la emisión del cheque 7,477 de la cuenta bancaria BBVA Bancomer 0446533620 sin suficiencia financiera, y con ello pretender simular su pago dentro del ejercicio de contratación. “Registrándose como finalidad del crédito la compra de un predio por 478 millones de pesos, sin efectivamente efectuarse”.

También presentó “información falsa al Honorable Congreso del Estado en su iniciativa de fecha 10 (diez) de septiembre de 2015, donde solicita reconocimiento de deuda”.

Y “Por generar daños y perjuicios a la hacienda pública estatal en la adquisición de deuda pública para sufragar necesidades temporales del gasto corriente”.

Además, se propuso sancionar a Adriana Elizabeth Vargas Valle, Directora General de Egresos y Jorge Anguiano Olmos, Director de Presupuesto, ambos por 10 años para ocupar cargos públicos; Vargas Valle también se le propone la destitución de su cargo pues continuó en la administración del gobernador Ignacio Peralta Sánchez.

También se propone inhabilitar por 10 años a Ricardo Miguel Arteaga González, entonces Coordinador General de la Dirección General de Egresos y posteriormente Director de Presupuesto, adscrito a la Secretaría de Finanzas y Administración.

Finalmente, el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, presentara denuncia de hechos ante la Agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General del Estado, por la probable comisión de conductas que pudieran tipificarse como delitos, resultante del presente Informe de Resultados.

