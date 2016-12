Lo más leído y recordado del mes de julio 2016

Julio:

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Un usuario de Facebook subió un video y varias fotografías de unos hombres presuntamente allanando en un domicilio para luego robar varias pertenencias.

De acuerdo a la publicación del usuario “Chava Saenz”, en hechos ocurridos el pasado domingo 17 de julio, un individuo llega a la puerta de la vivienda, ubicada en la calle Ágata, colonia Esmeralda Norte, y toca el timbre varias veces para luego llamar por teléfono celular.

Minutos después, arriban otros individuos en una camioneta Jeep Cherokee, de reciente modelo, y uno de ellos escala la puerta de la entrada para ingresar al domicilio.

Las fotografías muestran que luego abren la puerta de la entrada e ingresan a la vivienda el resto de los individuos.

El usuario no detalló el monto del robo ni qué tipo de pertenencias fueron sustraídas del domicilio.

Colima, Col.- Jaime Vázquez Montes era delegado de la SEDATU, tenía un hijo y estaba a punto de casarse.

Pero la noche del 6 de julio terminaría su vida trágicamente como tres de sus hermanos: Gustavo, Luis Eduardo y Lorena Margarita.

Los hermanos Vázquez Montes, originarios de Tecomán, han ocupado varios puestos políticos desde gobernador, diputado, presidente municipal y otros cargos públicos.

La muerte abrupta persigue a su familia desde el 2001, cuando Luis Eduardo salió de un gimnasio y fue encontrado después muerto en la cajuela de un automóvil.

Los motivos del crimen siguen sin aclararse pero gente cercana a la familia asegura que fue torturado antes de morir.

En 2005, su hermano Gustavo Alberto, era gobernador; comenzaba su administración con esperanza pero el 24 de febrero, junto con otros funcionarios de su gestión, se accidentó en el avión del gobierno del estado en la comunidad de Tzizio, Michoacán.

Pero tal vez la muerte más trágica fue la de Lorena Margarita el 10 de mayo de 2014 cuando su hija y su novio llegaron a su casa en Villa de Álvarez.

Después de una discusión, el joven sacó un arma blanca y apuñaló a su suegra para luego dar muerte a su cuñada. Las dos sobrevivieron al ataque pero murieron minutos después desangradas.

La hija que sobrevivió, de apenas 14 años, fue detenida y llevada al Centro Estatal de Menores donde continúa purgando su pena.

En 2016, la nueva tragedia de los Vázquez Montes fue para Jaime, quien había ocupado la presidencia estatal de la CMIC recientemente para luego desempeñarse como delegado estatal de la SEDATU.

Circulaba en una camioneta Ram, color blanca, por la avenida De Los Maestros frente al jardín de San Francisco en el municipio de Colima cuando fue interceptado por unos hombres quienes dispararon hasta 100 veces para luego huir.

El cuerpo de Jaime Vázquez Montes fue identificado horas después.

Le sobreviven Héctor Raúl (ex alcalde de Tecomán), Hugo Alejandro (ex secretario de Finanzas del gobierno del Estado), Perla Luz (funcionaria de la SEP), y otros hermanos más que no han ocupado puestos políticos.

Colima, Col.- Cada uno de los 25 integrantes del congreso del estado gana poco más 200 mil 174 pesos mensuales brutos de acuerdo a información de la página electrónica del poder legislativo, superando por dos veces el sueldo del gobernador que según el tabulador del gobierno del estado, es de alrededor de 97 mil pesos.

En la tabla de percepciones de los legisladores establece que por sueldo base cada uno recibe 77 mil pesos, fondo de ahorro 15 mil pesos, previsión social 68 mil pesos, gasolina 10 mil pesos, teléfono 4 mil 493 pesos, por presidir comisión 15 mil pesos, 10 mil 202 por pertenecer a un grupo parlamentario y tienen 19 mil 612 pesos de deducciones por lo que en sueldo íntegro reciben alrededor de 180 mil pesos.

Cabe hacer mención que los diputados del Movimiento Ciudadano, PT, Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes no pertenecen a ninguna fracción, igualmente reciben 10 mil 202 pesos por ese concepto.

De acuerdo a datos del 2015, esto representa casi el doble de las percepciones que recibían los legisladores que ascendía a 113 mil 562 mil pesos consistente en Dieta 57 mil 865 pesos, combustibles 8 mil pesos, servicio telefónico 4 mil 493, por presidir comisión, 15 mil pesos; 10 mil 202 por pertenecer a grupo parlamentario y previsión social 18 mil pesos aunque no incluye el fondo de ahorro.

Éste último rubro –previsión social- es un recurso que se les entrega a los diputados que tiene como objetivo apoyar a la ciudadanía para diversas peticiones, sin embargo, no están obligados a comprobar su gasto.

