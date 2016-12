Lo más leído y recordado del mes de febrero 2016

Febrero:

COLIMANOTICIAS

México.- En conferencia de prensa, el titular de la SEP, presentó los resultados de la Evaluación de Desempeño Docente, e informó que de los 150 mil maestros convocados, 134 mil 140 profesores cumplieron con el procedimiento.

El titular de la SEP explicó que aún quedan pendientes exámenes de reposición en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. Los maestros que deseen completar el proceso de evaluación serán informados en los próximos días de las fechas extraordinarias.

De los 28 estados que ya completaron el proceso, Nuño Meyer confirmó la baja de que 3 mil 600 maestros, debido a que no se presentaron a la evaluación en la fecha ordinaria, ni en los periodos de reposición. Su cese se hará efectivo a partir del próximo 1 de marzo.

En cuanto al desglose de los resultados, el funcionario federal precisó que el puntaje máximo por número de reactivos quedó establecido en 1,600. Los docentes fueron calificados según las siguientes categorías: insuficiente (menos de 999 puntos)suficiente (de 1000 a mil 199), bueno (de 1,200 a 1,400), y destacado (de 1,400 a 1,600).

En educación básica, el porcentaje de docentes con un resultado insuficiente fue de 14.5, en tanto que el 37 por ciento alcanzó un resultado suficiente. Los docentes que cumplieron con las expectativas con un desempeño bueno fueron 40.5 por ciento, y 7.9 por ciento con un puntaje destacado.

De los maestros que ya se evaluaron, los resultados son los siguientes:

En Educación Básica:

Insuficientes: 14 mil 545 docentes (14.1%). Tal como lo establece la Ley General del Servicio Profesional Docente en su artículo 53: Ninguno perderá su empleo o alguna de sus prestaciones, sino que deberán presentar la evaluación nuevamente -la segunda de un total de tres oportunidades- en un plazo no mayor a 12 meses, y recibirán la formación continua específica que requieren, con base en los resultados de la evaluación.

Tal como lo establece la Ley General del Servicio Profesional Docente en su artículo 53: Ninguno perderá su empleo o alguna de sus prestaciones, sino que deberán presentar la evaluación nuevamente -la segunda de un total de tres oportunidades- en un plazo no mayor a 12 meses, y recibirán la formación continua específica que requieren, con base en los resultados de la evaluación. Suficientes : 38 mil 824 docentes (37.6%). De acuerdo al artículo 52 de la Ley General del Servicio Profesional Docente obtendrán la permanencia en su plaza por 4 años; recibirán formación continua específica a sus necesidades, de acuerdo a los resultados de la #EvaluaciónDelDesempeño, y deberán evaluarse nuevamente en 4 años, como parte de esta nueva cultura de evaluación continua.

: De acuerdo al artículo 52 de la Ley General del Servicio Profesional Docente obtendrán la permanencia en su plaza por 4 años; recibirán formación continua específica a sus necesidades, de acuerdo a los resultados de la #EvaluaciónDelDesempeño, y deberán evaluarse nuevamente en 4 años, como parte de esta nueva cultura de evaluación continua. Buenos : 41 mil 791 docentes (40.5%). De acuerdo al artículo 38 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, además de los beneficios anteriores podrán enseñar más horas, y con ello ganar más, quienes presten sus servicios en escuelas ubicadas en zonas de alta pobreza y alejadas de zonas urbanas, recibirán un incremento de 41% sobre su sueldo base.

: De acuerdo al artículo 38 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, además de los beneficios anteriores podrán enseñar más horas, y con ello ganar más, quienes presten sus servicios en escuelas ubicadas en zonas de alta pobreza y alejadas de zonas urbanas, recibirán un incremento de 41% sobre su sueldo base. Destacados: 8 mil 153 docentes (7.9%). Además de los beneficios anteriores, al demostrar sus capacidades destacadas, recibirán un aumento de 35% a su sueldo base, que será pagado en la segunda quincena de mayo, retroactivo al 16 de febrero, así como acceso preferencial a los créditos de vivienda y personales del ISSSTE.

En Educación Media Superior seguirán el mismo proceso:

Insuficientes : 5 mil 134 docentes (18.5%).

: 5 mil 134 docentes (18.5%). Suficientes : 8 mil 721 docentes (31.5%).

: 8 mil 721 docentes (31.5%). Buenos : 11 mil 450 docentes (41.4%). Quienes presten sus servicios en escuelas ubicadas en zonas de alta pobreza y alejadas de zonas urbanas, recibirán un incremento del 27% sobre su sueldo base.

: 11 mil 450 docentes (41.4%). Quienes presten sus servicios en escuelas ubicadas en zonas de alta pobreza y alejadas de zonas urbanas, recibirán un incremento del 27% sobre su sueldo base. Destacados : mil 544 docentes (7.4%). Un aumento de 24% a su sueldo base, que de igual manera, será pagado en la 2ª quincena de mayo, retroactivo al 16 de febrero.

: mil 544 docentes (7.4%). Un aumento de 24% a su sueldo base, que de igual manera, será pagado en la 2ª quincena de mayo, retroactivo al 16 de febrero. Excelentes: 833 docentes (3.0%). Además de obtener su permanencia por 4 años y acceso a programas de formación continua, cambiarán de plaza (manteniendo su función) para ganar más.

Para directores de Educación Básica:

Insuficientes : 800 directores (25.4%).

: 800 directores (25.4%). Suficientes : mil 38 directores (33%).

: mil 38 directores (33%). Buenos : mil 73 directores (34.1%).

: mil 73 directores (34.1%). Destacados: 234 directores (7.4%).

Óscar Cervantes|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- No serán 1,462 trabajadores del Gobierno del Estado de Colima los que se queden sin empleo, puesto que todos tienen posibilidades de ser recontratados, según lo explicó el secretario de Administración y Gestión Pública de dicha entidad, Kristian Meiners Tovar.

Entrevistado al respecto, detalló que como lo marca la ley, al existir una transición de la administración estatal, se finiquitó a todos los trabajadores de confianza que existen, sin embargo, como parte del reacomodo de las estructuras de las dependencias de gobierno, una parte de estos trabajadores serán recontratados y de otros se tendrán que prescindir de sus servicios.

Dejó en claro que el nuevo gobierno recibió una estructura gubernamental que calificó como “grande” y que tiene que ser más esbelta y eficiente, por lo que consideró que al final del reajuste de la misma, seguramente sí habrá recorte de plazas.

“¿Cuántas?, no sé, falta el análisis de 5 dependencias”, respondió el funcionario estatal, quien agregó que una vez concluido este proceso de reestructuración del Gobierno del Estado se podrá conocer cuánta gente se recontrató, cuántas personas se les contrató y cuántas dejaron de laborar.

Dijo que estos temas resultan muy sensibles y dolorosos, pero son parte de las transiciones en los gobiernos y en este caso en particular, porque las finanzas del Estado de Colima demandan decisiones responsables, “podríamos continuar con esta inercia de seguir contratando personal sin un orden, sin una lógica y sobre todo sin un presupuesto que lo sustente, pero lo único que estaríamos generando sería más deuda para el pago de gasto corriente, que comprometería a nuestros hijos y a las nuevas generaciones a pagar lo que se gastó la generación anterior”.

Finalmente, Kristian Meiners expuso que a la par de esta reestructura en el Gobierno del Estado se llevan a cabo estrategias y acciones para reactivar la economía del Estado, que permita a los empresarios generar condiciones para la contratación de personas que en algún momento no puedan continuar en la administración pública.

COLIMANOTICIAS

Colima.- El síndrome de Guillain-Barré, en el que el sistema inmunitario del organismo ataca parte del sistema nervioso periférico, es una de las enfermedades raras que es más frecuente en adultos y en el sexo masculino, estando relacionada con el virus zika, de acuerdo a lo reportado desde Brasil y la Polinesia Francesa, señaló la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado.

En el Día Mundial de las Enfermedades Raras, la dependencia explicó que el síndrome de Guillain-Barré es un trastorno autoinmune que afecta al sistema nervioso y desencadena en la parálisis progresiva de los músculos del cuerpo (suele empezar en los pies y avanza hacia el resto del cuerpo, hasta el rostro).

Puede afectar a los nervios que controlan los movimientos musculares y a los que transmiten las sensaciones de dolor, temperatura o tacto, lo que puede producir debilidad muscular y pérdida de sensibilidad en las piernas o brazos.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, no siempre se puede determinar la causa del síndrome, pero a menudo es desencadenado por infecciones (VIH, dengue, gripe), y con menos frecuencia por la vacunación, así como por intervenciones quirúrgicas o traumatismos.

Indicó que los síntomas suelen durar pocas semanas, y la mayoría de los casos se recuperan sin complicaciones neurológicas graves a largo plazo. En raras ocasiones dejan secuelas.

Los primeros síntomas consisten en debilidad u hormigueo, que suelen empezar en las piernas y pueden extenderse a los brazos y la cara; en el 20 % a 25 % de los casos se ven afectados los músculos torácicos, con lo que se dificulta la respiración; los casos graves son raros, pero pueden producir una parálisis total, son potencialmente mortales y suelen necesitar cuidados intensivos.

Según la OMS, existen alrededor de 8 mil enfermedades clasificadas como raras, encontrándose en el 80 % de los casos que el origen es genético. En México, hay 7 millones de personas que viven con alguna enfermedad rara.

Asimismo, señala que las enfermedades raras pueden incluir enfermedades crónicas, discapacidad y a menudo muerte prematura; con frecuencia no se diagnostica correctamente y no tiene ningún tratamiento o éste no es muy eficaz, por lo que son padecimientos muy complejos.

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, tomó protesta a su equipo de trabajo, a quienes les exigió cumplir con sus objetivos basados en beneficio de la población.

“Colima ya ha perdido mucho tiempo en materia electoral y en políticas públicas”.

Mencionó que el gobierno será cercano a la gente y con una enorme sensibilidad, concentrados en entregar resultados a los y las colimenses.

Peralta Sánchez expresó que su equipo será permanentemente evaluado.

“Quien esté cumpliendo los resultados será ratificado”.

Secretaría General de Gobierno

Arnoldo Ochoa González

Secretaría de Planeación y Finanzas

Carlos Noriega García

Secretaría de Administración y Gestión Pública

Kristian Meiners Tovar

Secretaría de Desarrollo Social

Indira Vizcaíno Silva

Secretaría de la Juventud

Héctor Gerardo Munguía García

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Jesús Sánchez Romo

Secretaría de Movilidad

Gisela Méndez

Secretaría de Desarrollo Rural

Agustín Morales Anguiano

Secretaría de Educación

Óscar Javier Hernández Rosas

Secretaría de Cultura

Carlos Ramírez Vuelvas

Secretaría de Salud y Bienestar Social

Carlos Salazar Silva

Secretaría de Fomento Económico

Carlos Domínguez Ahedo

Secretaría de Turismo

César Castañeda Vázquez del Mercado

Secretaría de Seguridad Pública

Almirante Eduardo Villa Valenzuela

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Vicente Reyna Pérez

Procuraduría General de Justicia

José Guadalupe Franco Escobar

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

Andrés Gerardo García Noriega

Secretaría Particular

Roberto Castillo Gutiérrez

Dirección General del Sistema DIF Estatal

Mayrén Polanco Gaytán

Coordinación General de Comunicación Social

Fernando Cruz García

Comentarios

Comentarios