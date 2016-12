Lo más leído y recordado del mes de agosto 2016

Agosto:

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Un video proporcionado por el usuario Edwin Rolón, en la red social Facebook, muestra cómo un individuo, al parecer con ayuda de otro cómplice, pudo robar las pertenencias de un vehículo en el centro histórico de Colima.

Las imágenes fueron tomadas de una cámara de vigilancia de un domicilio particular, donde se ve a una persona usando una gorra deportiva, caminando por la acera hasta ubicar al vehículo que es abierto por otro cómplice, el cual no aparece en el video pero fue observado por los vecinos del lugar.

El presunto responsable dura varios minutos y después ingresa al automóvil donde permanece más tiempo.

Luego roba las pertenencias como una caja de herramientas y amplificadores de sonido.

El usuario alega que aún no ha interpuesto su denuncia por estos hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). “Es una pérdida de tiempo”.

Colima, Col.- Fue tomada en un lapso de 23 minutos con 62 tomas y mucha paciencia: la fotografía que capta una tormenta eléctrica en Colima ya dio la vuelta al mundo.

El autor de la imagen, Hernando Alonso Rivera, fotógrafo colimense fue entrevistado en exclusiva por COLIMANOTICIAS.

Mencionó que había salido unas 6 o 7 veces en este año para captar algo similar pero no había tenido suerte “Hasta el pasado 2 de agosto, porque fue muy bueno, me encontré a Javier Flores, un amigo fotógrafo y platicamos un poco en un centro comercial, salí, y empecé a ver que estaba más activa la tormenta, yo creo que eran como las 8, y le dije a mi chava que buscáramos un lugar para especular hacia dónde se podría dirigir la tormenta”.

“Nos lanzamos hacia El Chanal, y ahí en el caminito, entre el Chanal y la Capacha, ya me había detenido unas dos semanas antes porque empezamos a ver unos rayos, pero no fue nada espectacular y acomodé el tripie; las fotos las acomodé y comencé a tomar 62 fotografías”.

Alonso Rivera dijo que tenía más fotos pero ya no pudo acomodarlas “Fue un espectáculo muy padre que compartir”.

El premio nacional Nikon “Mosaico-Naturaleza” señaló que la imagen fue captada una Cámara Nikon D750 con una apertura de diafragma de 4 y una obturación de 4”.

Diversas páginas especializadas en fotografía han compartido la imagen que ha llegado a más de 40 mil likes como en la página española “imágenes del universo”.

Colima, Col.- Josué Millet Quintal llegó al congreso de Colima a pedir apoyo para trasladarse a su natal Yucatán luego de que fue deportado por el gobierno de Estados Unidos en junio pasado según declaró a los medios de comunicación.

Sin embargo, diversas páginas de internet de noticias dan cuenta que estuvo en Guadalajara en febrero de este año y en Veracruz en septiembre de 2015 contando la misma historia para sacar dinero.

Incluso, una televisora reunió los fondos suficientes para pagarle el pasaje completo hasta la ciudad de Yucatán y exhibieron el boleto.

Su modus operandi es el mismo: acudir con los medios de comunicación para dar a conocer su historia y aprovecharse del apoyo que le dan la audiencia.

En Colima, recibió hasta mil 500 pesos por parte del diputado Adrián Orozco Neri y personas que estaban en el recinto legislativo quienes escucharon la historia.

El director jurídico del DIF estatal, Alan Castillo, incluso negó que haya recibido una mala atención en el albergue Hilda Ceballos de Moreno como denunció.

“Nos mencionó que después de un mes de estar en el albergue, personal del lugar ya no le permitió continuar con sus estancia, situación que a todas luces se me hizo extraño, me comprometí a investigar el hecho y solo le pedí su apoyo como mera formalidad y para que nosotros tengamos un seguimiento formal de todas las quejas que lo hiciera por escrito, solicite al área de quejas que le tomara nota, en tanto le propuse dos cosas al señor: que te parece si me permites gestionarte tu traslado a Yucatán a través del DIF estatal de allá y nosotros, porque es una práctica común entre los DIF estatales ayudarnos, pero me llama la atención que el señor dijo que no, solo solicitó que le pagáramos los 200 pesos que gasto por pasar la noche en un hotel del centro, a lo cual accedí por sensibilidad social, suponiendo sin conceder que se le haya dicho que no podía estar en el albergue”, dijo.

Colima, Col.- El presidente Enrique Peña Nieto dará mañana su cuarto informe de gobierno en donde ha cumplido sólo el 22.9% de sus compromisos, sin embargo, para Colima lleva 5 de 7.

De acuerdo con un análisis del sitio “Sin embargo”, las obras que ya concluyó la administración federal para el estado es la construcción del Hospital Materno Infantil en Villa de Álvarez, no obstante, aún no está en operación.

El compromiso de obras para Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc e Ixtlahuacán ya fue cumplido además de obras en Armería, Minatitlán y Tecomán.

También la ampliación a seis carriles de la autopista Colima-Guadalajara, en el tramo Colima-Tonila, ya fue concluido y la carretera Pez Vela-Jalipa en Manzanillo.

Sin embargo, los compromisos que aún falta por realizar es la construcción de un Parque Metropolitano en Tecomán y el túnel ferroviario para el cambio de ruta en Manzanillo que ha generado malestar entre la población por el retraso de la construcción, aunque la nueva fecha de conclusión es en diciembre de 2017.

