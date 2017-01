Lo detienen por no portar placas y le encuentran droga

Redacción|COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Manzanillo, en recorrido por la colonia Punta Chica, sobre la avenida Hidalgo, detectaron a un individuo que circulaba en una moto sin placa de circulación.

Le marcaron el alto y al ser cuestionado sobre las láminas de la unidad comenzó en actitud agresiva, por lo que se le aplicó una revisión de persona no encontrando nada ilícito entre sus ropas, pero en empuñada en una mano llevaba una bolsa plástica blanca transparente que contenía hierba verde y seca con las características de la marihuana.

Pero eso no fue todo, ya que la unidad de dos ruedas no contaba con placa, ni tarjeta de circulación y para colmo, el individuo tampoco tenía licencia para moto, por lo que fue llevado directamente ante el Juez Calificador y de ahí entregado a las autoridades correspondientes.

Comentarios

Comentarios