Lluvia de Luminarias Políticas en Manzanillo

Por: Mayahuel Hurtado

De unos meses a la fecha el municipio de Manzanillo, la joya de la corona del pacífico, se ha convertido en el escenario en donde se dan cita las luminarias de la política para buscar agruparse o fortalecerse con los liderazgos porteños. Y es que les guste o no, el puerto es hoy por hoy el de mayor densidad demográfica, pero además, el que albergará en próximas fechas a migrantes de diferentes entidades de la república y a los deportados de Estados Unidos. Las matemáticas son muy exactas y la clase política en el estado sabe de sobra que las oportunidades para ganar una elección de nivel federal están en Manzanillo.

Si el día de hoy fueran las elecciones en definitiva el equilibrio de todos los municipios de la entidad residiría en Manzanillo, y de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, las personas que recientemente arribaron al puerto han realizado su cambio de domicilio, como parte de un trámite bien sea para el trabajo o para adquirir una vivienda en renta o venta, o con fines de estudio. Manzanillo es hoy el centro de atención del estado de Colima.

Y prueba de ello es que el pasado fin de semana la ex senadora y actual Sub Secretaria de la Sagarpa, Mely Romero Celis, vino a Manzanillo a visitar a sus amigos y a sus aliados políticos, además vino a dejar constancia de que este municipio es de vital importancia para cualquier proyecto político. En lugares como El Marbella o como el Starbucks fue en donde sostuvo sus principales reuniones, aunque algunas otras fueron en privado. Pero no sólo ella, este fin de semana que pasó, estuvieron en el mismo lugar la diputada federal Gretel Culin Jaime y el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Luis Ladino. Con su presencia dejan plena constancia de que al igual que la sub secretaria Romero es Manzanillo el centro en el que girará el siguiente proceso electoral.

Llamado la capital económica del estado, Manzanillo está a punto de convertirse en la capital política de la entidad, pues obteniendo la mayoría de votos en Manzanillo, sumando los municipios de Armería, Tecomán y Minatitlán, no en su totalidad, solo en su mayoría, cualquier fórmula que busque consolidar su triunfo lo obtendrá de manera segura. El ejemplo está en la elección extraordinaria para gobernador del año anterior, en donde José Ignacio Peralta Sánchez sustentó su victoria en estas localidades.

Pero no sólo ellos están trabajando en Manzanillo. Tenemos reportes de que los diputados federales Eloísa Chavarrías, Javier Pinto Torres y Enrique Rojas Orozco, todos, han sostenido reuniones con sus aliados en el puerto. Los tres quieren ser senadores y en consecuencia los tres entienden que deben trabajar en estas tierras para obtener su victoria. Hablando de senadores, también es importante mencionar que quien no ha dejado Manzanillo es Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien todos los fines de semana sostiene reuniones con sus amigos en su domicilio de la colonia Burócrata. Incluso hay quienes se atreven a asegurar que ya cambió su credencial del Instituto Nacional Electoral, con el único objetivo de ser elegible para ser votado por los electores de Manzanillo, lo que confirmaría que tiene aspiraciones de ser candidato a la presidencia municipal porteña.

A todos ellos les tengo un mensaje: Fue la costa la que decidió quién lo gobernara a nivel estatal. Se requiere de mucho trabajo para que los costeños de Manzanillo, Armería y Tecomán puedan apostar el sufragio en favor de alguno de ellos. Recuerden que siempre la costa fue el patito feo del estado y quedó reducida a ser el espacio para movimiento de cargas contenerizadas, frenando el impulso al turismo en la región. Es el momento de hacerle justicia a los municipios de la franja costera o de lo contrario, no hay ninguna duda de que la costa sepultará cualquiera de los proyectos políticos.

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez ha sido muy acertado en estar cobijando de manera constante a la costa. A través de diversos programas sociales el apoyo a los agricultores, el rescate de un sector olvidado y golpeado como son los pescadores, además del más importante, fortalecer la educación de los niños y adolescentes. Me queda claro que el potencial está en manos de quien desde el primer día de su gobierno se ha preocupado por hacerle justicia a la región costera. Aún falta mucho para que termine la administración de Peralta Sánchez, y quien quiera ganar en la costa, tendrá que llenarse de arena los zapatos como constancia del trabajo en estas tierras marinas.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: Pedro Peralta Rivas está convertido en uno de los principales aliados políticos del gobernador Ignacio Peralta. Además, el exitoso constructor está jugando en las grandes ligas de la política nacional, pues es un reconocido operador político de las aspiraciones presidenciales del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Y por si algo faltara, nos comentan, ha sido buscado por el equipo de primer nivel de Margarita Zavala de Calderón. Saben perfectamente quién es Peralta Rivas y allá en las alturas de Acción Nacional no se dejan llevar por los chismes de vecindad de quinto patio. Por lo tanto, si el PAN lo desprecia, hay otros partidos que lo estarían recibiendo con los brazos abiertos y con cohetes y serpentinas.

REMITO: Hace varios días un persona que no existe en mi mundo, que quede claro, dijo a grito abierto “doy miedo”, la verdad después de reír un poco y de darme un tiempo para responder quiero decirle que estoy lista para debatir con documentos en mano. Miedo sólo a Dios.

