Lleva a mujer a punto de dar luz; solicita apoyo a tránsito, lo infracciona y le pide “moche”

*foto de archivo

*Un taxista fue infraccionado por un agente al que le pidió apoyo para abrir paso ante la emergencia que se suscitaba, no conforme con ello denuncia el taxista que le pidió “moche”.

Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- Un taxista narró que atendió el servicio de una señora en la colonia Puerta de Hierro en Villa de Álvarez a quien se le rompió la fuente y requería un traslado de emergencia; sin embargo al solicitar apoyo de Tránsito, fue infraccionado y le exigieron “moche”.

Al respecto, el chofer de taxi, Luis Alberto Flores, hizo saber que cuando recogió a la señora se percató que presentaba trabajo de parto y estaba a punto de dar luz, por lo que de manera inmediata le pidió a un agente de Vialidad que le abriera paso con el fin de llegar al Hospital lo antes posible.

Explicó que en el entendido que así sería, el taxista se pasó un semáforo y segundos después la patrulla le exigió alto para infraccionarlo, aun sabiendo la emergencia que se presentaba. “Me confié, me pasé el semáforo y me infraccionaron”, reconoce.

Sin embargo, le insistió a la unidad de Vialidad que le abriera paso y este le fue negado, no conforme con ello “tiene el descaro de decirme que la infracción es muy cara y me dijo que si nos podíamos arreglar”, denunció.

Indicó que el agente se percató de las condiciones de la señora al interior del taxi, donde se estaba “retorciendo” del dolor, acompañada de su hija, asustada y desesperada porque la fuente se le había reventado, pero no los dejó ir hasta que terminó de llenar el folio de la infracción.

“Después, me pasé todos los semáforos por la emergencia, ya me habían infraccionado”, sostiene.

Luis Alberto Flores calificó como lamentable que a pesar de la situación le pidieron mochada, donde ni los gritos de dolor de la señora sensibilizaron al elemento de Tránsito.

Reveló que durante un tiempo estuvo trabajando en Protección Civil de Villa de Álvarez y platicó con los elementos de esta corporación sobre el tema, quienes se dijeron extrañados de este tipo de actitudes de Vialidad.

Comentó que la señora le mencionó que varios taxistas no la querían subir porque ya estaba mojada por los líquidos naturales del trabajo de parto, no obstante él no cobró por el servicio porque consideró que es una emergencia y, algún día, todos lo podemos necesitar.

Finalmente, dijo esperar que este tipo de situaciones no se repitan en este municipio por parte de las corporaciones.

