Llaman rectores a incrementar presupuesto para universidades del país

*Durante el encuentro, en el cual participó el rector José Eduardo Hernández Nava, los rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) dialogaron sobre los retos administrativos y financieros de las universidades este 2017.

Colima, Col.- El rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, participó en la Primera Sesión Ordinaria del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), que se realizó en instalaciones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de la Ciudad de México.

El evento estuvo encabezado por el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Salvador Jara Guerrero; por el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda; el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y presidente del CUMex, Javier Saldaña Almazán, y el vicepresidente de dicho Consorcio y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra.

Valls Esponda, en su intervención, dijo que este año se pronostica complicado por la variables externas de todos conocidas, pero que dado las circunstancias, la ANUIES, el CUMex y la SEP están trabajando de manera coordinada con la finalidad de sortear los retos que enfrentan las universidades del país.

Añadió que “estamos en los sectores de la educación superior, investigación y la academia, donde juntos podemos imaginar y proponer las respuestas que demanda el desarrollo de la educación superior con el único objetivo de buscar el beneficio de México, ya que muchas de las propuestas salen de nuestras casas de estudios y de nuestros centros de investigación”.

Saldaña Almazán, en su turno, dijo que ha sido con el trabajo de las universidades como se han podido vencer las adversidades; no obstante, agregó, “los nuevos retos se tendrán que seguir enfrentando con mucho trabajo, y a pesar de que ciertos grupos están incitando a movilizarse, las universidades deberán mantenerse en la misma línea de trabajo en la parte educativa, poniendo énfasis en los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional del CUMex, el cual abarca tareas hasta el 2030”.

El rector José Eduardo Hernández Nava, en entrevista, dijo que las universidades deberán trabajar con mucha responsabilidad social ante las adversidades que se están presentando, “para asumir el mejor de los papeles y trabajar de manera conjunta con lo que proponen la SEP, la Secretaría de Hacienda, ANUIES y los gobiernos de los estados”.

Añadió que sí existe preocupación en las universidades por lo que está sucediendo en materia de financiamiento, pero que también las universidades deberán trabajar de manera eficiente y eficaz, presentar buenos resultados y hacer lo que les corresponde.

Por último, dijo que habrá que esperar los tiempos para que el trabajo, que debe ser colegiado, vaya fluyendo de la mejor manera y que las universidades, por su parte, trabajen en propuestas que aporten a las soluciones y entre todos buscar las mejores alternativas.

En su intervención, Jara Guerrero comentó que entre las grandezas que hoy tiene México están los estudiantes y egresados de las instituciones de educación superior que, en su mayoría, son producto de las universidades autónomas públicas.

Dijo que durante mucho tiempo se privilegió la gobernabilidad, el crecimiento y la calidad por encima del saneamiento de las finanzas; “las prestaciones no reconocidas crecieron a tal grado que la situación llevó a que los gobiernos estatales fueran perdiendo la capacidad de financiamiento, aunado a que no se tuvo nunca una visión clara de los sistemas de pensiones y jubilaciones, que ahora se paga con el activo dicho compromiso”.

Otro problema, añadió, es que se ha seguido contratando personal administrativo y académico sin el sustento presupuestario suficiente, “y mientras hubo dinero, la Federación pudo destinar presupuesto para ello, pero ahora las cosas deben empezar a cambiar”.

Mencionó que estos problemas ahora se han recrudecido porque no se tiene el dinero suficiente para seguir haciéndoles frente, lo cual es algo mundial y no privativo de México, y que está repercutiendo de manera importante en muchas universidades.

Dijo que las universidades son creadas por los gobiernos de los estados y que el financiamiento para su operación debería ser estatal, no de la Federación, pero por prácticas que así se han dado, “es la Federación la que mayormente contribuye para la operación de las mismas y ante tal situación, la SEP está proponiendo a los gobiernos estatales sentarse a platicar para que el financiamiento sea equilibrado (Federación- estados) y que el cambio sea paulatino”.

Subrayó que ahora lo urgente es que los rectores firmen los convenios con los gobiernos de los estados, ya que mientras esto no se dé, no se podrá destinar el recurso presupuestado para cada estado, “y en este sentido es necesario trabajar en un plan a corto plazo que coadyuve a que los rectores no tengan tanta presión”.

Agregó que otro aspecto que urge es que los funcionarios estatales encargados de las finanzas y educación locales, se acerquen a platicar con las universidades para que las conozcan, sepan de sus necesidades, y con base en ello empezar a trabajar en los contratos y presupuestos para modificar los porcentajes de financiamiento; así, los gobiernos estatales podrán ir asumiendo su responsabilidad financiera con las universidades.

La buena noticia, dijo, es que la participación para los estados por parte de la Federación se incrementó este año en un siete por ciento, y que “la propuesta va en ese mismo sentido, que los gobiernos locales aumenten ese mismo porcentaje al financiamiento estatal de las universidades”.

Finalmente, compartió que una vez que se tengan los convenios firmados y se sepa el presupuesto que se debe destinar, se tendrá que trabajar de manera conjunta entre academia, asociaciones y gobiernos estatal y federal para que haya un gran acuerdo y darle la mejor de las soluciones al problema del financiamiento, “pero todos unidos y con trabajo colegiado”.

