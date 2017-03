Lanzan en México servicio Prime con más de 20 millones de productos

COLIMANOTICIAS

México.- Amazon, la gigante minorista de comercio electrónico, anunció el lanzamiento de su servicio Prime en México. Con esto, la compañía fundada por Jeff Bezos, agrega su membresía para ofrecer entregas gratuitas sin costo mínimo.

Greg Greeley, vicepresidente de Amazon Prime, se mostró muy entusiasmado del lanzamiento a tan poco tiempo de haber comenzado sus operaciones en el país.

A poco más dos años de haber desembarcado en México, la compañía ya ofrece un catálogo de 20 millones de productos entre sus 18 categorías de ropa, accesorios para autos, juguetes, instrumentos musicales y ha mejorado sus métodos de entrega, como el servicio de entrega de un día para la Ciudad de México.

Amazon Prime contará con envíos de un día en la Ciudad de México, Puebla, Querétaro y Guadalajara. El servicio que arrancó este martes, se lanza con 20 millones de productos en sus 18 categorías que podrán enviarse el mismo día y sin costo alguno.

Para el resto del país el envío se realizará en dos días. Los productos que sean enviados desde Estados Unidos serán también gratis con un tiempo de entrega de 6 a 9 días. Habrá algunos productos que podrán ser enviados por el servicio de Amazon Global prioritario con un tiempo de entrega de entre 2 y 4 días.

La anualidad del servicio de Amazon Prime costará 899 pesos, pero la compañía ofrecerá el servicio durante los primeros seis meses a un precio especial de 449 pesos.

Actualmente, Amazon tiene dos centros de distribución en el Estado de México y existen planes para abrir uno nuevo, la idea es crecer esa red de distribución para que en un futuro próximo la compañía pueda ofrecer sus entregas de un día en mayores puntos del país.

El banderazo de Amazon Prime Video

El servicio de video de la compañía comenzó a operar en diciembre pasado, cuando Amazon Prime Video debutó The Grand Tour, el programa de automovilismo de los exconductores de Top Gear Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May. En ese momento, la apuesta de Amazon fue crecer su servicio de video a más de 52 territorios a nivel mundial, incluido México.

Esta es la otra gran apuesta que ha hecho Amazon y su catálogo de video poco a poco ha crecido, agregando también su oferta de contenido original series como Transparent, The Man in The White Castle, Sneaky Pete, Mozart In The Jungle y Red Oaks. Los directivos de la compañía no informaron sobre cuándo podremos esperar títulos como Manchester By The Sea (la cinta ganadora de dos premios Óscar) o la esperada serie de Woody, sin embargo aseguraron que su catálogo siempre está en constante expansión.

La apuesta de Amazon sigue estando en ofrecer la mejor experiencia de compra para sus clientes y a casi dos años de operar en México, la compañía sigue viendo con mucho optimismo el potencial del mercado mexicano.

Fuente: EL ECONOMISTA

