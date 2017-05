La Volpe, fuera del América

*Después de que las Águilas no consiguieron clasificar a la liguilla, el estratega argentino anunció que deja el banquillo azulcrema.

Colima.- Lo que era un secreto a voces, se hizo oficial, Ricardo Antonio La Volpe, confirmó que no seguirá más en la institución azulcrema. No conseguir el pase a la Liguilla, que era el principal objetivo, orilló a la Directiva del Club América, a prescindir de los servicios del ‘Bigotón’. Pese a la noticia, Ricardo se mostró feliz y agradecido por la oportunidad brindada.

Hay veces que hay que pensar que los ciclos se terminan. No haber llegado a un objetivo tan importante como es la Liguilla en América, pesa. Lo más importante es haber estado en América. Esta es una institución grande y hay que respetar a las instituciones y al aficionado”.

La Volpe no se justificó por el mal torneo del América, prefirió destacar las situaciones positivas que vivieron, así como agradeció que sus jugadores lo aceptaron y se mataron dentro de la cancha durante el tiempo que estuvo en el banquillo.

No es cuestión ahora de justificarse. Si Dios dice que así tuvieron que pasar las cosas estoy agradecido. Primero, dirigí a un equipo como América nuevamente y segundo agradecido porque los jugadores me aceptaron, se mataron adentro de la cancha. Hubo cosas positivas, Lainez, Álvarez, pero los aficionados piden campeonatos y hay que respetar eso”.

Aunque aseguró nunca le pasó por la cabeza que de los últimos partidos, no cosecharían ni un solo punto, Ricardo se va con una enseñanza y feliz luego de dirigir por segunda ocasión al América.

“Siempre que pasas por un equipo te deja algo, enseñanza, lo difícil que es el futbol. Nunca pensé no sacar ni un punto de los últimos tres partidos. Si me preguntas ¿qué pasó?, tampoco lo sé. Si las cosas pasan, por algo es. Hay que aceptar porqué vienen las cosas. Estoy contento y feliz. Hablé con los jugadores y la directiva, agradecido de la institución que me puso acá. No se lograron los objetivos”, finalizó.

