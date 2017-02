La Violencia en la Pareja

La Panga

Por Mayahuel Hurtado Ortiz

En la antesala de la celebración del Día de San Valentín en donde todos regalan rosas, bombones, osos de peluche, viajes, carros, casas, departamentos y más, a sus amadas es para mí importante mencionar que un mes antes de que se celebra el Día Internacional de la Mujer, con tristeza debo decir que San Valentín se festeja en medio de la violencia en pareja y es curiosa la idiosincrasia de nuestro país, porque nos han acostumbrado desde pequeñas a soportar diversas modalidades de violencia y como hijas nos educaron en el esquema de permitirle todo al marido, pues era nuestra cruz.

La violencia inicia desde el noviazgo y continúa en la vida en pareja o el matrimonio, ya sea de manera verbal, con apretones, pellizcos, rasguños, bofetadas, insultos, agresiones físicas que causan lesiones y además la modalidad que impera hoy en día y que tiene a la mujer inmersa en un mar de preocupaciones, me refiero a la violencia económica. Algunos varones si es que así se les puede decir, en su afán de sentirse “machos”, han lastimado a su pareja e incluso han lacerado las dignidades de muchas mujeres que con necesidades afectivas, entregaron todo para recibir nada a cambio. Y además afirmar que esto no es cuestión de estatus económico o académico, la violencia la ejerce un albañil, un plomero, un carpintero, un abogado, un contador, un postmaster, un empresario y hasta un político. Nadie puede estar exento a decir que en su círculo no se genera violencia o no tenga algún amigo agresor de mujeres.

Colima de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, desde el 2012 hasta nuestros días, enlista al estado de Colima como una de las entidades que más se dan casos de violencia en la pareja. Por cada diez mujeres que denuncian un acto de violencia doméstica, lo dicen los estudios, 400 no lo hacen. Y de acuerdo con los informes de la Organización Mundial de la Salud, establece que la violencia infringida por la pareja es una de las principales en el mundo. No es cuestión de países, es un tema de global, Japón, Perú, Etiopía, Bangladesh, Serbia, Estados Unidos, México, China, Rusia, etc., son parte de la lista en donde los indicadores de violencia en la pareja se han convertido en un foco de alerta.

En México las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor son aquéllas con una edad de 30 a 39 años, y las mujeres que se casaron entre los 18 y los 25 años son las más propensas a sufrir episodios de violencia en su matrimonio. Y a pesar de que desde el 2011 los indicadores de violencia a nivel nacional han estado cada año mostrando el incremento en casos de violencia en pareja y en el noviazgo, poco se ha hecho para corregir el camino y vemos como de manera desvergonzada en Rusia, hace unos días, legalizaron la violencia en pareja, y lo peor, fue aprobada por el Parlamento y aunque suene irrisorio, fue una ley que fue aplaudida en muchos países del mundo.

Por eso en este día de San Valentín si su pareja en alguna modalidad la ha violentado a usted, a lastimado a sus hijos o si su hija tiene un novio que la violenta, iniciemos una campaña en donde no recibamos ningún tipo de obsequio o beneficio que provenga del agresor, pues estamos convirtiendo el Día de San Valentín, el 14 de febrero, como la fecha del borrón y cuenta nueva, en donde por un día quedan perdonadas y olvidadas las agresiones para que inicie el nuevo conteo del año en curso. La no violencia inicia desde la decisión de la mujer a decir no, yo la invito a que diga no, y a que denuncie a los desgraciados agresores que cometen este delito en México y si

usted tiene una amiga, una familiar que ha sido violentada, anímela o acompáñela al Ministerio Público para que denuncie, ya que los agresores potenciales que terminan con la vida de una mujer generalmente nunca fueron denunciados. Pero hay algo peor aún esos agresores gozan de gran carisma y aceptación social, son bien vistos y vanagloriados en todos lados, y al final del día, no son más que un montón de basura social que debemos limpiar de manera rápida.

Tengo fe en que algún día va a cesar la violencia contra la mujer, no me quiero ir de este mundo sin haber insistido lo suficiente para que se generaran los cambios. Estamos en una época en la que las redes sociales comparten la información a una velocidad inimaginable, utilicémosla el próximo catorce de febrero para no estar anestesiados con San Valentín y generar las condiciones para una campaña que se vuelva viral en donde promovamos de manera inteligente la no violencia en la pareja.

Ningún hombre vale la pena para soportar malos tratos. Ningún hombre es tan valioso como para permitir que sus hijos sufran viendo como la lastiman. Es una decisión de todos los días, no permitir que la violenten. Mi respeto a los hombres que son capaces de defender a las mujeres y de respetarlas, pues en ello están generando las condiciones para un mundo de mayor respeto a mi género.

