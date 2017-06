LA SEGURIDAD PÚBLICA ES RETO DE TODOS

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Colima y todo el país enfrenta uno de los mayores desafíos de los últimos veinte años, inclusive de su historia moderna, pues la vertiginosa transformación de la sociedad mexicana y colimense, que han vivido diferentes altibajos económicos, sociales y políticos, tienen ahora un gran problema, la inseguridad nacional y más aún la de nuestra entidad, sin embargo el gobierno de la república o la Secretaría de Gobernación hacen caso mutis, es decir no ven no oyen, ya están perdidos en el proceso del 2018.

Mucho se ha publicado que la disputa de las organizaciones delincuenciales por la entidad y por la región es el factor principal de la violencia, así como el rezago de las administraciones estatales, pero hay otros factores que poco se han comentado, como la creciente inmigración de familias que llegan de otros estados del país, principalmente de Michoacán, Jalisco y Guerrero, huyendo también por la alta violencia y la falta de empleos, lo que ha agravado los problemas al gobierno del estado y todavía más a los municipios, por los servicios de agua y luz, ya que muchas familias que llegan se asientan a un costado del ferrocarril, cerca de los cerros o en predios abandonados.

En todas las colonias de los cuatro municipios más importantes del estado, Manzanillo, Tecomán, Colima y Villa de Álvarez aparecen nuevas familias en forma constante, y acuden al INE para cambiar su credencial de elector y buscar trabajo, se sabe que en determinadas colonias la mayor parte de los pleitos o conflictos vecinales, como emborracharse en la calle, escuchar música con alto volumen en la madrugada y estacionar sus vehículos estorbando la circulación, es muy característico de personas tatuadas y envalentonadas, en su mayoría son gente de otros estados que llegan alterando el orden público acostumbrado, aunque muchas de otras familias vienen solo con el ánimo trabajar, esta problemática y otra de seguridad debe ser analizada por los municipios.

En la comparecencia de los alcaldes ante el Congreso del Estado fueron muy pocos los que reconocieron su responsabilidad en la seguridad pública en su municipio, entre ellos destacaron el de Armería con Ernesto Márquez, José Guadalupe García Negrete en Tecomán que no raja y con voz firme Gabriela Benavides de Manzanillo, otros le dieron la vuelta al tema o culparon al gobierno estatal, pero lo peor no ocurrió con lo que dijeron los demás alcaldes que se hicieron bolas sin tener argumentos, el grave problema fue que se dio a conocer públicamente que muchos de los diputados locales les vale un comino la seguridad pública, nunca asistieron a escuchar la problemática. Simplemente no les interesa, pues ya están ocupados por el proceso electoral del 2018.

Nacho Peralta como gobernador ha admitido que la seguridad pública es tarea de todos incluida la sociedad, hasta hoy no ha culpado ni a los gobiernos municipales ni al gobierno federal de la violencia que existe en nuestra entidad, y tenga o no apoyo de la federación o de algunos municipios, así el gobernador está asumiendo políticamente y socialmente con su parte a pesar de la gran limitación de los recursos económicos del gobierno estatal por el histórico endeudamiento, pues tan solo en este 2017 pagará 261 millones de puros intereses.

¿QUIÉN TIENE MAS RESPONSABILIDAD EN LA SEGURIDAD?

Ecos de la Costa y una empresa privada dieron a conocer este martes 30 de mayo en primera plana los resultados de una muy interesante encuesta de opinión pública profesional, cuestionando; ¿A quién compete o tiene más responsabilidad en la seguridad pública? dando como resultado que el 30.3% opinaron que el gobierno federal, el 26.0% el gobierno municipal, el 22.5% el gobierno estatal y el 21.3% que la sociedad.

La lucha emprendida por el Gobierno Federal en contra la inseguridad fue campo fértil para discusiones, polémica y opiniones a favor y en contra de la estrategia empleada desde tiempos de Calderón, igualmente ocurre en nuestro estado y en cada uno de los municipios, los datos duros de las estadísticas para valorar la inseguridad en México no está en el número de secuestros, robos, fraudes o heridos, si no el número de muertos y Colima continua con esta problemática que poco a poco va a la baja.

NACHO AGARRARÁ OTRO TORO POR LOS CUERNOS

En otro tema quizás igual o más complejo que la seguridad pública, es sin duda el de entrarle al ruedo para intentar resolver el problema de las pensiones de los miles de trabajadores del gobierno del estado y organismos estatales, incluyendo a varios ayuntamientos, se trata de agarrar el toro por los cuernos para analizar y atender este grave problema, ya que todos los gobernadores de varias administraciones estatales han dejado pasar este problema dejando pasar el golpe a futuras generaciones, la bola de nieve ha aumentado tanto que podría estallar en los próximos diez años, pero Nacho prefiere intentar pararla aún tenga costos políticos, porque ya entramos en tiempos electorales para el 2018.

Por lo pronto le encomendó a Kristian Meiners Tovar, Secretario de Administración y Gestión Pública del gobierno del estado para que organizara un importante diálogo abierto con los medios informativos conjuntamente con una empresa nacional de auditores y actuarios en contabilidad que asesoran a varios gobiernos estatales que tienen problemas similares, Meiners dio a conocer en forma detallada todo el escenario sobre la problemática de las pensiones buscando darle solución mediante acuerdos con los mismos trabajadores para que no sean afectados y salvaguardar sus derechos laborales, definitivamente esta reunión con los medios fue un buen principio para no generar especulaciones sobre el tema.

