La Secretaría de Movilidad concluyó revista vehicular; se verificaron más de 2 mil vehículos en todo el estado

Colima,Col.-El Director del Sistema Integrado de Movilidad, Genaro Torres Cruz, informó que la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado, concluyó la revisión físico mecánica del transporte urbano y taxis, en las delegaciones de Colima, Tecomán y Manzanillo, donde se revisaron un total de 2 mil 505 vehículos, de los cuales no aprobaron 548 vehículos.

El funcionario estatal dio a conocer que tiene hasta finales del mes de enero para que quienes resultaron con observaciones y tienen que realizar alguna mejora en sus unidades puedan hacerlo.

“Realizaremos operativos aleatorios para identificar a los vehículos del servicio público que se encuentren circulando sin su engomado de revisión y quienes no la tengan se les aplicará la sanción correspondiente”, subrayó el director Genaro Torres.

Mencionó que a la delegación Colima asistieron mil 402 vehículos, aprobando la revista vehicular mil 068 y no la aprobaron 334; a la delegación Tecomán asistieron 385 vehículos, de los cuales aprobaron 315 y no aprobaron 70 vehículos. A la delegación de Manzanillo 718 vehículos asistieron, aprobaron 574 vehículos y no aprobaron 144.

El director comentó que “aproximadamente mil vehículos no traen calcomanía con la leyenda REVISADO y no podemos asegurar el origen del por qué no se presentaron a la revista vehicular, por lo que invitamos a los concesionarios para que asistan a la Secretaría de Movilidad en lo que resta del mes de enero para que acudan a realizar la revisión”.

Señaló que de un padrón de 2 mil 969 vehículos registrados en el Estado, no se presentaron 464, de los cuales 268 son taxis, 67 mixtos y 129 autobuses.

Reiteró que en la delegación de Colima, se atiende también a los municipios de Coquimatlán, Comala, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez; en Tecomán a los vehículos de Armería e Ixtlahuacán y en la delegación de Manzanillo se atienden también a los vehículos de Minatitlán.

“Se ha sorprendido a algunos vehículos en los que se observan fallas aún con su engomado de REVISADO, por lo que se presume reemplazo de piezas de otro vehículo más reciente, con la finalidad de aprobar la revista vehicular, por lo que insistimos en el apoyo de la sociedad para denunciar los vehículos que aunque porten la calcomanía de REVISADO y se encuentren en mal estado, aplicarles la sanción correspondiente”, señaló.

Indicó que para hacer la denuncia se requiere del número de taxi, nombre del sitio, lugar y hora y en caso de ser necesaria una fotografía, para obtener los elementos necesarios y poder actuar en consecuencia.

El funcionario estatal reiteró el compromiso de la Secretaría de Movilidad de actuar de manera transparente y conforme lo establece la Ley en todas las acciones que se emprenden, tal y como lo ha señalado el gobernador Ignacio Peralta Sánchez.

Genaro Torres exhortó a la sociedad para que realicen sus quejas y denuncias en las redes sociales de la Secretaría de Movilidad; Facebook Secretaría de Movilidad Colima; Twitter; @semovcolima y al teléfono 31- 3-00-46 ext. 111

