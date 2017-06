La reelección, va a costar un güevo… Mancilla

“Desde la Curul 26”

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

El presidente municipal de Minatitlán Horacio Mancilla González, no cree que la reelección de alcaldes o de diputados vaya a ser tan simple como todos la quieren ver, de hecho considera que su costo va a ser muy alto… “un güevo la pinche reelección, no es cualquier cosa. Una reelección es un filtro que no cualquier cabrón lo puede pasar.

Horacio Mancilla quien ya ha sido dos veces presidente municipal de su natal Minatitlán señala que “no es nada más decir enchílame esta gorda y vamos a comérnosla”. La reelección no es algo sencillo”, por eso dice que él no ha definido si le entrará, llegado el momento, al proceso a buscar ahora un período consecutivo como presidente municipal.

Horacio Mancilla se sincera: “…en este momento lo que me interesa es arreglar el montón de broncas que traigo en mi municipio… traigo problemas de seguridad, traigo problemas de dinero, traigo problemas de peticiones de la gente que no las hemos podido atender, traigo problemas de drogadicción en mi población”.

Aunado a eso dice que “…traigo un chingo de problemas en Minatitlán, que ahorita esa es mi preocupación, ahorita no estoy pensando en el futuro político de Horacio Mancilla, ni de nuestro equipo político, estoy pensando cómo atender mejor los planteamientos de la gente de Minatitlán”.

Recuerda que la vez anterior la gente votó por su proyecto porque confió en él, “…entonces yo no le debo fallar; si otros niveles de gobierno fallan será “pedo” de otros niveles de gobierno, pero yo tengo que buscar todos los días atender los planteamientos de mi pueblo y que la gente no se sienta decepcionada de haber votado por un cambio, de haber votado por un proyecto que yo lo represento, esa es mi verdadera preocupación”.

Sin embargo confía y así lo externa: “…las cosas se dan por sí solas, si le doy resultados a la gente esa misma gente va a seguir confiando en mí, pero si no le doy resultado y no atiendo los problemas, no resuelvo los planteamientos de mi pueblo, pues la gente me va a mandar a la chingada, eso ténganlo por seguro”, afirma.

Horacio Mancilla ha sido dos veces, con esta, presidente municipal de Minatitlán. La primera por el Partido Revolucionario Institucional; la segunda, esta, por el Partido Verde Ecologista de México y habla de la historia de su pueblo.

“Siempre nos han saqueado, desde hace muchos años nos chingaron, hace muchos años la gente de mi pueblo sacaba oro de los yacimientos, en esa zona Minatitlán es una cajita de sorpresas y fueron muchas gentes a robarnos el oro, saquearon y quemaron las casas de aquella comunidad y mataron a mucha gente. Pero nuestro pueblo ha sido muy luchador, los sobrevivientes se organizaron y fueron y colgaron a todos los hijos de la chingada que nos fueron a robar. A todos los fueron a matar allá a sus lugares”, relata.

Sin embargo dice que eso fue allá hace muchos años, y dice que en la actualidad ya las cosas son muy diferentes: “para empezar esto obviamente ahorita ya no se habla de matar, se habla del tiempo de defender. Defender lo que es nuestro, hay que defender la paz, la armonía, el progreso que deben de tener nuestros pueblos, hay que defender lo nuestro”, señala.

No cualquier cabrón va a pasar la reelección…

Al hablar de su futuro inmediato no la piensa, no se atora en la respuesta: “responder a la expectativas de la gente… cada día que me levanto y me levanto temprano eh, y todos los días es lo que más anhelo, responder a las expectativas y por una razón muy de fondo: porque tengo hijos, porque tengo una familia y quiero que mis hijos se sientan orgullosos de su padre”.

Dice que “mis hijos son como toda la gente de Minatitlán, yo lo he comentado, mis hijos van a la escuela, no van a colegios, ni viven en una colonia privada, ni mucho menos, yo viví en el rancho y mis hijos van a la escuela a dónde van los hijos del policía, los hijos del minero, entonces me interesa tener las mejores condiciones para todos porque ahí están mis hijos”, señala Mancilla.

-¿Tres años son suficientes para un alcalde?, se le pregunta.

-“Mira yo creo que tres años pueden ser muy poquitos o pueden ser una eternidad. Si tienen un alcalde güevón, irresponsable que no le dé respuesta a la gente, que le valgan madre los temas que a la población le preocupan, bueno ahí tres años, hijodelachingada se te hacen siglos”, afirma.

-¿Hay de esos en Colima?, cuestiono.

-“Yo creo que en Colima y en todos lados debe haber, eh. ¡Ah!, pero si tienes un alcalde que esté buscando, que esté luchando, que esté haciendo hasta el máximo esfuerzo para dar resultados, pues también (tres años) son pocos. Por eso está la reelección”, señala.

Luego dice que la reelección no va a ser algo sencillo, “no es nada más decir “enchílame esta gorda y vamos a comérnosla”, es un güevo la pinche reelección, no es cualquier cosa. Una reelección es un filtro que no cualquier cabrón lo puede pasar”, reflexiona el edil minatitlense.

Sin embargo no se engancha y dice que tomará una decisión de si buscará o no la reelección “cuando lleguen los tiempos las cosas se dan por sí solas, pero todavía falta, eh”.

No estamos representados…

Critica el alcalde de Minatitlán que por la redistritaciones que ha habido, su municipio no tiene un verdadero representante popular, pues quien ganó las elecciones por el distrito que comprende Minatitlán, no los representa.

Ante eso anticipó que para el próximo proceso electoral lucharán con todo para volver a tener un diputado que sea oriundo de ese lugar, ya que actualmente no se sienten representados por el legislador que ganó el distrito y acusó que nada ha hecho por los habitantes de aquella zona.

Mancilla González dijo que desafortunadamente con las redistritaciones que han estado realizando le han quitado territorio para anexárselo a Tecomán “te estoy hablando de hace muchos años, el Congreso del estado tomó esa decisión”.

Horacio Mancilla, lamenta que “el no tener representación se corre el riesgo de que ocurran aquí en el Congreso detalles importantes y no representan a la población; yo creo que en un análisis más profundo tenemos que ver la conformación de la Cámara con menos diputados para que no cuesten tanto a la población y sean diputados con más compromiso de servicio público, pero por otro lado que todos los municipios nos sintamos representados”.

El alcalde de Minatitlán dice que en este momento los habitantes de aquél municipio se sienten desamparados, pues no se ven representados por el diputado electo por aquél distrito, de ahí que señale que luchará para que el próximo diputado sea de esa cabecera municipal.

Para cerrar…

**Hoy habrá sesión en el Congreso del Estado, es la sesión ordinaria que debió celebrarse el jueves de la semana anterior y que a pesar de haber sido convocada, no pudo desarrollarse, por diversos factores.

Primero porque se les prolongó la sesión solemne donde se entregó un reconocimiento al escritor y cronista del municipio de Colima, Abelardo Ahumada González.

Enseguida porque atendieron a los dirigentes sindicales de la Federación de Trabajadores que encabeza Audelino Flores Jurado y como se prolongó más de lo que tenían previsto tomaron el acuerdo de cambiarla a las 11:00 de la mañana de este martes.

**Antes de concluir, quiero expresar mi más amplia felicitación a todos los trabajadores que laboran en el periódico El Comentario, ya que un día como hoy en 1974, salió a la luz pública. Han sido 43 años de lucha constante, para mantenerse en el ánimo de la sociedad colimense.

Aquél sueño que emprendieron destacados universitarios como Jorge Humberto Silva Ochoa, Juan José Farías Flores, Fernando Morena Peña, Jesús Zepeda Álvarez, Jesús Toscano, Raúl Suazo Ochoa, Ramón Barreda, Gregorio Macedo López, Salvador Olvera y muchos más, aquí está 43 años después pasando lista de presente y manteniéndose en el ánimo de los colimenses.

Hago llegar mi felicitación a las autoridades universitarias encabezadas por el rector José Eduardo Hernández Nava, por mantener vivo y seguir fortaleciendo a El Comentario, como el periódico de la Universidad y para los universitarios, a pesar de las dificultades que eso conlleva.

Felicito a su actual director el maestro José Ferruzca González, por el dinamismo que le ha impreso a este rotativo, pero también a todo el personal que hace posible que diariamente usted tenga en sus manos, o a través de las redes sociales, en esta era de la modernidad.

A los ex directores y ex subdirectores, entre los que recuerdo a Rafael Calzado, Javier Valdovinos, Elías Jattar, Francisco Javier Virgen, Leonardo Ramírez Pomar, Víctor Manuel de Santiago, quien en dos épocas distintas estuvo al frente de este rotativo, a Roberto Águila, a Juan Elías Cordero, a Roberto Guzmán, a Daniel Peláez, a Jorge Vega, en fin a todos y cada uno de ellos que en su época pusieron el mejor de sus esfuerzos por lograr posicionar a El Comentario como uno de los mejores rotativos de Colima.

Extiendo mis felicitaciones a los editores, diseñadores, cuerpo de redacción, correctores, caricaturistas, fotógrafos, personal administrativo, secretarial, de apoyo, de talleres, prensistas, fotomecánicos, repartidores, choferes, en fin a todos los que con su esfuerzo diario mantienen vivo a El Comentario.

**Por hoy es todo “Desde la Curul 26”, y les hago llegar mis disculpas por no haber realizado la publicación este lunes como habitualmente ocurre.

