La priista Ivonne Ortega se destapa para el 2018

México.- La priista Ivonne Ortega pidió licencia a la Cámara de Diputados para buscar la candidatura presidencial del PRI en 2018 y de paso convocó a la ciudadanía a iniciar un movimiento nacional en contra el llamado gasolinazo, es decir, el incremento a los combustibles, el 1 de enero de este año.

La ex gobernadora de Yucatán arremetió contra la decisión del gobierno federal que encabeza el PRI de aumentar el precio de los combustibles y aseguró que pidió licencia a su cargo de diputada para ponerse del lado del pueblo y encabezar la defensa de la economía de los mexicanos.

“He pedido licencia para separarme de mi encargo como legisladora federal. Lo hice como un acto de congruencia, pues mi visión de país me pide estar de lado del pueblo para defender nuestros derechos”, aseguró

A través de un video, colocado en la página hazloxmexico.com, Ortega consideró que la medida de aumentar el precio de las gasolinas “es un duro golpe” a la economía de las familias mexicanas y no es justo que los mexicanos carguen con ese costo.

“El aumento de precio de los combustibles es un duro golpe al bolsillo de los mexicanos, no es justo que los ciudadanos tengan que cargar el peso de la liberación de las gasolinas”, estableció.

Por ello llamó a tomar acción y participar en un “Movimiento Nacional para la Protección del Bolsillo de los Mexicanos”, con el objeto de impulsar la reducción de los impuestos a los combustibles para reducir su costo.

“Empecemos por bajar el impuesto a la gasolina y el diésel”, arengó.

Ortega anunció que recabará firmas en todo el país para presentar ante el Congreso una iniciativa ciudadana contra el gasolinazo.

“Apoya este movimiento, Hazlo por México”, insistió.

Con ello, la ex gobernadora se suma a otros ex mandatarios como el de Chihuahua, Patricio Martínez, actual senador, y el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, o la de Sonora, Claudia Pavlovich, y de Jalisco, Aristóteles Sandoval, quienes han criticado esta medida.

Ya antes Ortega Pacheco había criticado la medida de aumentar el precio de las gasolinas en un video donde respondió a la pregunta que hizo el presidente Enrique Peña Nieto de “Qué hubieran hecho ustedes?” a propósito del mensaje en cadena nacional que realizó para explicar esa medida.

En esa ocasión, Ortega Pacheco planteó recortar los gastos del gobierno, reducir gastos de publicidad, así como reducir los costos por la transportación terrestre y aérea de los funcionarios públicos.

