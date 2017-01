La Petatera lleva 70% de avance de construcción; no se han recibido amenazas de antitaurinos

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- La Petatera de Villa de Álvarez lleva un 70 por ciento de avance y se tiene contemplado que esté lista días antes del 5 de febrero, fecha en que inician los Festejos Charrotaurinos; además, no se han recibido amenazas de antitaurinos.

La administradora del Patronato de los Festejos Charrotaurinos, Beatriz López García, descartó amenazas por quienes no están a favor de la llamada fiesta brava.

No tenemos ninguna amenaza, es una tradición no sólo de Villa de Álvarez ni del estado, es regional que se ha extendido a toda la república; afortunadamente no tenemos amenaza de antitaurinos, y pedimos su comprensión y respeten las tradiciones y que la gente goce con toda la tranquilidad”.

Refirió que las instalaciones están vigiladas de manera permanente por elementos de seguridad pública.

Sobre los hermanamientos con otros municipios refirió que están concretándose y se darán a conocer en próximos días.

Además que el 10 de febrero será la cabalgata nocturna y se prepara la convocatoria donde se darán a conocer los requisitos para participar con sus contingentes.



Comentarios

Comentarios