Declaraciones de Trump y Casa Blanca dejan en ridículo al Poder Legislativo

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Tan sólo han transcurrido diez días del desafortunado ascenso al poder del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se los dijimos en este espacio en infinidad de ocasiones, que las malas noticias para México caerían en cascada y que solamente está utilizando la posible retracción de promesas de campaña para evitar que se juntaran los 4.5 millones de firmas y le quitaran la posibilidad de gobernar la nación más poderosa del mundo. Qué triste, en donde quiera el conformismo, la apatía y la falta de interés por los temas de la política, permiten que en algunas ocasiones, zánganos y en otras locos, lleguen a tomar las riendas del destino de alguno de los pueblos del mundo.

Pero eso no es todo, ya se peleó el presidente Trump en todos lados. Ya anda despotricando aquí y allá, Dios lo agarre confesado, más bien Alá, y no se meta con los musulmanes, pues acreditado está que a ellos no les gusta el humor negro ni las bromitas y mucho menos las amenazas, tal es el caso de Irán, que de manera digna lanzó una ofensiva en la que por la vía diplomática se impide a los ciudadanos de Estados Unidos ingresar a ese país de oriente medio. Y Asghar Farhadi, director de cine, y cuya cinta “The Salesman” está nominada al Oscar como la mejor película extranjera, ya tomó la decisión de no acudir a la gala del cine mundial.

Sin embargo, nuestros diputados federales y senadores, hablamos de todos los partidos políticos para no herir susceptibilidades, duermen el sueño de los justos, y resulta que a como están las declaraciones del señor Trump, y su nula respuesta o reacción del Poder Legislativo ante cada ataque, han resumido el escenario de los poderes en México al ridículo internacional. Y es que a muchos les duela reconocerlo, el único que ha salido a dar la cara a los medios por las posturas del presidente Trump ha sido el jefe del Estado Mexicano, Enrique Peña Nieto.

Voy a recordarles a los integrantes del Congreso de la Unión, quienes por cierto son los mejor pagados de este país y los que cada año reciben millonarios bonos navideños, entre otros bonos que se presume se autorizan por cada ocasión que levantan la mano en las sesiones del Congreso, que al inicio de su encomienda Legislativa, levantando su manita derecha, digo, porque es manita, no mano, juraron al unísono lo siguiente:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de (diputado o senador) a la actual Legislatura de la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión que el pueblo me ha conferido (…) mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, si así no lo hago, que la Nación me lo demande”.

Yo les pregunto a nuestros legisladores lo siguiente… ¿Aún hay más ridículos qué esperar?, ¿van a quedarse sentados observando cómo la prensa internacional destroza a nuestra nación a la que ustedes están obligados a proteger a través de sus leyes?, ¿en el orden del día de su siguiente sesión están prioritariamente enlistados los temas en los que nuestra nación se ha visto lastimada, tales como la construcción del muro fronterizo que quiere Trump que paguemos los mexicanos o ya está girando la instrucción de que las multas de los narcotraficantes paguen el muro sin olvidarnos del tema medular de los paisanos que se encuentran en aquélla nación?

Creo que la respuesta a todas las preguntas es no y en este momento, les demando verbalmente que inicien acciones que garanticen la integridad y el respeto a los derechos humanos de millones de connacionales que radican en los Estados Unidos, que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se solicite un cese total a los ataques mediáticos globales a nuestra nación, sustentados en los negocios internacionales que los Estados Unidos tienen con socios comerciales de otros países.

Es el momento de hacer cumplir la Constitución señores, es el momento de dar seguimiento a las leyes que de ella emanan, entre ello, generar las condiciones para que se respete nuestra soberanía nacional. Y más aún, nadie, ningún presidente de otra nación, ningún socio de comercio exterior con México, puede humillarnos de esa manera, porque al hacerlo, estarían pasando por encima de la Constitución y nadie puede estar sobre de ella. ¿En qué momento nuestros Legisladores sacarán a flor de piel la legalidad y el patriotismo con el que juraron defender la Constitución?

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: El pasado viernes se le dio un digno reconocimiento al cronista porteño y periodistas Horacio Archundia Guevara. Nadie puede regatear la entrega hacia la historia del Manzanillo de ayer y de nuestros días. De igual forma es considerado uno de los columnistas políticos de mayor peso en el puerto. Aguerrido, de carácter fuerte, retador, defensor de la historia y promotor incansable de la cultura, son algunos de los tantos méritos que mi compañero editorialista Horacio ha ido cosechando a lo largo de su trayectoria. Enhorabuena y muchas felicidades.

REMITO: Por cierto en el magno evento del pasado viernes en donde se llevó a cabo la sesión ordinaria del Congreso en la explanada del Pez Vela, había un diputado que traía un rosario en la mano y una estampita de la Virgen de Talpa, pidiendo a Dios en silencio “Que no venga Yanet”, “que no venga Yanet”. Quienes conocemos al personaje, que para mayores datos se llama Javier, es ampliamente conocido por ser un omisor de cuidados.

