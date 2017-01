El gasolinazo ¿Cortina de humo para algo peor?

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Definitivamente el 2017 arrancó con un tema que representa para la gran mayoría de los pobladores del país, un hartazgo y este es el incremento en el precio de los energéticos tales como el gas, la luz y el que encarece todos los servicios: la gasolina. Y es que no se trata de hacernos las víctimas, esto va más allá amable lector, es poder entender como si en mi país se extrae el petróleo, la gasolina cuesta cerca de ocho pesos en Estados Unidos y en México el precio es un 110 por ciento, aproximadamente, mayor.

Pero ese no es el único tema, aunado a esto, la gente ya salió a las calles a manifestarse, no es posible que los ciudadanos tengamos que pagar un alto costo por el combustible y que a los legisladores se les dote de una cantidad de 10 mil pesos mensuales para que puedan invertirlos en gasolina. Pero eso no termina siendo, insisto, el tema importante, el peso está en una devaluación galopante que está a punto de tenernos de rodillas a los mexicanos en el combate económico y eso es gracias a los estúpidos anuncios, constantes y bien dirigidos, perfectamente analizados, de Donald Trump.

Mientras el Banco de México buscaba un rescate del peso frente al dólar, en el que dijo que vendía directamente dólares en bancos de México y Nueva York, logró llegar a un mínimo histórico. ¿Qué se buscaba?, tener liquidez y atenuar la volatilidad de nuestra moneda que se ha observado en recientes fechas. De inmediato vino la respuesta violenta de Donald Trump, generando presión en las armadoras de autos para retirar sus inversiones en México, tal es el caso de Ford y General Motors, pero este jueves, lanzó una ofensiva a la yugular de la empresa Toyota.

Algo que debo de reconocer a las empresas orientales es la dignidad de la que gozan, y Toyota responde al magnate y futuro presidente que las inversiones en México no desfavorecen la generación de empleos en los Estados Unidos, por lo tanto los planes en México siguen. Y por si fuera poco, el Consejero Ejecutivo de Nissan, Carlos Ghosh respondió a Donald Trump lo siguiente: “Escucho decir, nosotros en Estados Unidos tenemos un gran mercado y queremos una justa repartición en términos de beneficios en comercio y empleos, pero no escucho decir cierren las fronteras”.

Además el señor Ghosh afirmó que “a pesar de que Nissan sería una de las plantas más afectadas en caso de poner impuestos a los autos que entren a Estados Unidos producidos en México, nosotros no estamos preocupados tras haber construido más de 830 mil vehículos en México en el año 2015. Nissan es uno de los nueve constructores de autos que hicieron inversiones en nuestro país por más de 24 mil millones de dólares, debido a la mano de obra barata y acuerdos de Libre Comercio con Estados Unidos y otros cuarenta países”. Con estas declaraciones al parecer los planes de Toyota y Nissan en México se mantienen.

Y lo que llama la atención es que en medio de esta turbulencia financiera se está gestando una resistencia ciudadana que como bandera toma el alza de los costos de la gasolina, distrayéndose por completo del panorama de la inversión extranjera y de las declaraciones lacerantes del futuro presidente de los Estados Unidos, en donde ha expresado continuamente no sólo su interés de deportar a los migrantes, no exclusivamente construir fronterizo con México y ahora también con Canadá, es decir la muralla de Trump. Ahora, esto va más lejos, pareciera que la finalidad de todo este movimiento es cerrar las fronteras comerciales a nuestro país y eso nos debe de preocupar más que un gasolinazo.

Señoras y señores, estamos ante una cortina de humo en la que estamos permitiendo ser manipulados. Desde mi óptica y muy respetuosamente para usted que me brinda la oportunidad de leerme, considero que el tema del gasolinazo es mínimo comparado con lo que enfrentaremos en el 2017 y lo que dure Donald Trump como presidente, que pareciera nos hará retornar a la era de Antonio López de Santa Ana en un México empobrecido y saqueado al por mayor, incapaz de generar las condiciones para abrirse a los mercados, una nación sin dirección y reventada de extremo a extremo.

La protesta debe agrandarse, debemos recobrar la dignidad como mexicanos y debemos nosotros cerrarle la puerta a todas y cada una de las empresas extranjeras en México de origen estadounidense, me refiero, a todas las cadenas de súper mercados, armadoras de vehículos, y abiertamente lo digo a todas las cadenas que representen a Donald Trump así sea en el uno por ciento de las acciones. Le aseguró a usted que si dejamos de consumirles tendremos la sartén por el mango, si regresan a nuestros mexicanos, veremos quien les hará el trabajo que nadie quiere hacer, porque ya vimos la gran dimensión en el condado de Massachusetts, en donde han sugerido que sean los reos quienes construyan el muro fronterizo, obviamente, el americano oriundo sería incapaz de sostener un ladrillo y mucho menos hacer mezcla.

Me queda claro que el señuelo fue la gasolina para mantenernos entretenidos y ocupados, ya lo vivimos con el Chupacabras y la Finca del Encanto, los escándalos de Gloria Trevi y Sergio Andrade, buenos hasta las infidelidades de Niurka y Juan Osorio les han servido, pasando por los quince años de Rubí. Debemos despertar, estamos aletargados, entumidos, y no es pasando encima del derecho del otro como nos haremos escuchar. Hay que ir pensando en un tema tabú de nuestra democracia… La revocación de mandato. Ahí está la solución a muchas de las corruptelas e incapacidades del presente.

