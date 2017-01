El Plástico, la Alternativa de Gasolina más Barata

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Iniciamos el año 2017 y quiero decirle amable lector que agradezco infinitamente que usted me brinde la oportunidad de leer La Panga, una columna que busca mostrar los contrastes de la vida social y los acontecimientos de la política que nos interesan a todos. No busco generar confrontaciones, sino un análisis real a nivel de calle y de casa en el que se exprese el sentir del pueblo. Gracias por permitirme ser parte de sus conceptos editoriales que a diario lee. Y de mi parte reciba los mejores deseos y que se multipliquen en bendiciones para usted y los suyos. Feliz año 2017.

Y comenzamos el año con malas noticias, por eso como decía mi abuela “el prometer no empobrece” y así le pasó al presidente Enrique Peña Nieto cuando hizo aquélla declaración a los medios de comunicación en donde sostenía de manera vehemente y tajante que los mexicanos ya no sufriríamos los estragos económicos de los elevados costos del combustible y que se acabarían los gasolinazos. En todo el país celebramos esa noticia, pues desde 1938 que se expropió el Petróleo a la fecha no le ha alcanzado a la paraestatal PEMEX para generar una bolsa económica lo suficientemente jugosa y dar ese paso agigantado que limitó la capacidad de crecimiento de la economía mexicana a través de sus energéticos, es decir PEMEX nunca dejó de ser la extractora de petróleo crudo que durante décadas abasteció a los Estados Unidos de América, quien además nos regresaba la gasolina que nos era vendida a un costo elevadísimo derivado de los gastos de operación y distribución sin olvidarnos de la batalla contra el dólar, en donde siempre hemos besado la lona del ring, tras cada nocaut que nos dice que el peso, nuestra moneda, ha decrecido su valor frente al billete verde con la imagen de George Washington.

Desde los inicios de la paraestatal el saqueo continuo alejó año con año el sueño de convertir a PEMEX en una refinería competitiva, capaz de generar su propia gasolina y bajar los costos para beneficio de todos los mexicanos. Esto es, amable lector, como consecuencia de que se enriquecieron muchos de PEMEX, desde los líderes sindicales y aquéllos empleados de PEMEX que ostentaban puestos con sueldos y sobre sueldos, compensaciones y demás, que paulatinamente fueron dejando en números rojos a la empresa que era de todos los mexicanos, y en las últimas décadas las miras privatizadoras parecieran que es el motivo principal para sepultar la idea de rescatarla.

En los primeros minutos del día de ayer nos despertamos asombrados de cómo será el precio del combustible en las zonas que PEMEX denominó para de alguna manera cobrar los gastos de operación y es imposible, con todo respeto a usted que me lee, es “una mentada” que los mexicanos tengamos que pagar elevados costos por gasolina cuando prácticamente se le regalan a precio de nada los barriles de crudo a los Estados Unidos. Pero estas acciones no fueron solas, fueron orquestadas desde el Poder Legislativo que al unísono votaron a favor de las reformas energéticas y que felices y complacientes aplaudieron los cambios tan drásticos que nos está costando a usted y a mí en nuestro bolsillo. Aquí habló de diputados y senadores de todos los colores y en todos los estados de la República, quienes no tuvieron la visión política para visualizar los alcances y los daños que dicha Reforma generaría en los bolsillos de la inmensa mayoría de los mexicanos.

Estamos ante dos opciones: La primera sería rescatar con un proyecto serio a la paraestatal Petróleos Mexicanos y hacerla una empresa de clase mundial, es decir, competitiva, porque a todos nos queda claro que es un barril sin fondo que se está devorando los recursos del Gobierno Federal. Y la segunda, tomar con seriedad la propuesta del zacatecano Gerardo Nungaray Benítez quien es un mexicano que ha trabajado por más de diez años en proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mismos que han sido reconocidos y pide desesperado se apoye su proyecto de crear una micro refinería en Zacatecas, que sería capaz de producir hasta 270 mil litros de gasolina al mes, considerando obviamente que el actual proyecto se desarrolla en una pequeña bodega, si lo vemos a gran escala la producción sería mayor.

Pero lo más interesante viene a continuación ¿Cómo cree usted que obtendrá la gasolina? La respuesta es a través de un proceso de pirolisis, que consiste en calentar los plásticos a cierta temperatura hasta convertirlos en gas (con excepción de los conocidos como PETs), así como de otros desechos derivados del petróleo como por ejemplo el aceite usado, capaz de producir una gasolina de 79 octanos que ha sido probada en vehículos sin ninguna complicación, pues la Magna tiene 87 octános y la Premium 92.

Esto sin olvidar que el costo en su operación sería menor y si ya vemos que aparte ayuda a reciclar los plásticos que a diario se generan por toneladas, tendremos una de las soluciones para el tema de la gasolina y el ecológico. Una propuesta seria, reconocida por Conacyt que si en cada estado como nuestro Colima se instalara una micro refinería, seríamos capaces de producir aquí nuestro combustible, dejando a PEMEX la elaboración de los otros productos a base de hidrocarburos y por mucho, beneficiándonos todos.

Sé que esto parece un sueño, así como lo fue aquel que desde 1938 prometía que PEMEX fuera la paraestatal más poderosa que se convertiría en el sostén económico de todos los mexicanos, no sólo de unos cuantos como lamentablemente ocurrió.

Comentarios

Comentarios