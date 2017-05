La discriminación y el racismo inician en casa: estudiantes de filosofía

*“Nos enorgullecen nuestros antepasados indígenas, su cultura, sus tradiciones, sus conocimientos, pero nos avergonzamos de los presentes”, coincidieron.

Redacción|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Escuela de Filosofía de la Universidad de Colima llevó a cabo el café filosófico Colibrí, este vez con el tema de “La migración, reconfiguración de identidades”, en el patio central de Casa de la Cultura de Colima, donde los asistentes se dieron cita para hablar y discutir esta situación.

Para dar inicio al tema, los alumnos presentaron un performance en el que se abordó el tema de la migración, la cultura y la identidad, lo que dio pie a la discusión entre los asistentes.

Como primer punto se habló de la persecución, el abuso y el maltrato por no ser del mismo país al que se llega; “aún en pleno siglo XXI, la discriminación y el racismo siguen existiendo; incluso con leyes específicas en la mayoría de países esto no han desaparecido. ¿Por qué pasa esto?”, se cuestionaron algunos.

Los asistentes dijeron que la discriminación es algo que se encuentra muy arraigado en nuestro país y que inicia dentro de nuestros hogares “al no educarnos para entender lo diferente, porque no tenemos conciencia ni respeto hacia los demás y las personas tienen miedo de salir de su rutina, de lo que se considera “normal”, por eso no aceptan lo diferente.

Para tratar de entender esta situación, recordaron que con el descubrimiento de América muchas cosas cambiaron, entre ellas, la mezcla de razas que se dio en la época de la colonia, la cual clasificaba a las personas en castas, iniciando así la discriminación no sólo social, sino también racial.

Como conclusiones, reiteraron que el tema de la discriminación y el racismo se da en todos los países, no sólo con los migrantes sino también con nuestros propios indígenas; “nos enorgullecen nuestros antepasados indígenas, su cultura, sus tradiciones, sus conocimientos, pero nos avergonzamos de los presentes, cuando el conocimiento debe darnos libertad”, señalaron los asistentes.

