LA CHICA DE IPANEMA

Por: Noé GUERRA

Aún yo no nacía cuando esta cadenciosa canción emblemática del bossa nova brasileño ya se cantaba y escuchaba al sur de nuestro continente. Según diversas fuentes, la primera interpretación registrada en audio es la de un club nocturno de Copacabana en la que entre otros participaron Tom Jobim, Vinicius de Moraes y João Gilberto. Grabación no comercializada que fue registrada el 1 de agosto de 1962. Fue en 1965, cuando Jobim y Vinicius, como lo reveló el primero, le confesaron a Helô Pinheiro (cuyo verdadero nombre es Heloísa Eneida Menezes Paes Pinto, entonces de 17 años) que ella había sido su Musa. Cuando ella se casó, Tom Jobim y su esposa fueron los padrinos. Helô, a sus casi 72 años, actualmente es dueña de una cadena de tiendas de ropa de playa llamada Garota de Ipanema.

La primera edición comercial es de Pery Ribeiro en 1963, antes de la versión de Getz/Gilberto. Existen versiones en diferentes idiomas e instrumentales interpretadas por Frank Sinatra junto con Jobim, Sammy Davis Jr., Cher, Sepultura, Nat King Cole, Herb Alpert and the Tijuana Brass, entre muchos otros. En 1993, Madonna la cantó en del Girlie Show Tour. Más reciente, Amy Winehouse en su último álbum, recopilatorio y póstumo, la interpretó. Algunas intérpretes femeninas también la cantaron adaptándola a “The boy from Ipanema”, como Shirley Bassey, Petula Clark, Rosemary Clooney, Ella Fitzgerald, Eartha Kitt, Diana Krall, Peggy Lee, The Supremes, Crystal Waters y Sarah Vaughan. En Italiano con Mina Mazzini y Caterina Valente; en francés Nana Mouskouri y Jacqueline François. En español hay cuatro: Los Tres Sudamericanos, Gloria Lasso, Los Hermanos Castro y Jarabe de Palo, inclusive hay grabaciones con Mariachi.

En la segunda temporada de I Dream of Jeannie, Sammy Davis Jr. canta un fragmento, a manera de ensayo: “The Greatest Entertainer in the World”. También lleva su nombre una película de 1967 de Leon Hirszman, en tanto que fue utilizada en muchos filmes de Hollywood: The Color of Money (1986), Tin Men (1987), The Fabulous Baker Boys (1989), Wayne’s World 2 (1993), North (1994), Mallrats (1995), Mrs. Winterbourne (1996), The Cable Guy (1996), The Stupids (1996), Vegas Vacation (1997), Deconstructing Harry (1997), Deep Rising (1998), Out of Sight (1998), Babe: Pig in the City (1998), The Emperor’s New Groove (2000), Impostor (2001), Catch Me If You Can (2002), Finding Nemo (2003), The Cat in the Hat (2003), The Life and Death of Peter Sellers (2004), Mr. & Mrs. Smith (2005), V for Vendetta (2005), Alpha Dog (2006), The Invasion (2007) y Despicable Me (2010).1 A Good Day to Die Hard, elevator scene (2013).

Garota de Ipanema (en español Chica de Ipanema, en inglés The Girl from Ipanema) es una canción de bossa nova compuesta en 1962, hace 55 años, con letra de Vinícius de Moraes y música de Antônio Carlos Jobim, originalmente bajo el nombre de “Menina que passa” y pensada para un musical que estaba trabajando Vinicius.

El 19 de marzo de 1963 se realizó la grabación para la discográfica Verve por Stan Getz y João Gilberto, con Tom Jobim al piano, que daría como resultado el LP –Long Play- “Getz/Gilberto”. Los versos originales decían:

Vinha cansado de tudo, de tantos caminos/ Tão sem poesía, tão sem passarinhos

Com medo da vida, com medo de amar./ Quando na tarde vazia, tão linda no espaço

Eu vi a menina que vinha num passo/ Cheio de balanço caminho do mar.

Se dice que Tanto Jobim como Vinicius, no estaban del todo conformes con la letra hasta que, cuando ambos estaban en el Veloso (hoy Garota de Ipanema, en la esquina de Prudente de Morais y Montenegro, actualmente rua Vinicius de Moraes), decidieron rebautizar la canción y dedicar los versos a una despampanante muchacha de ojos claros que por ahí cruzaba y que comúnmente solía pasar rumbo a la playa de Ipanema:

Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça/ É ela a menina que vem e que passa/ Num doce balanço caminho do mar./ Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema/ O seu balançado é mais que um poema/ é a coisa mais linda que eu já vi passar.

En 1963, Norman Gimbel adaptó la letra al inglés y la grabación de Astrud Gilberto, João Gilberto y Stan Getz (rebautizada “The Girl from Ipanema”) se convirtió en el delicioso tema lleno de imágenes y éxito mundial que sin duda muchos disfrutamos.

