La Caravana tuvo un jueves intenso

Villa de Álvarez, Col.- Intensa se tornó la doble actividad que tuvo la Caravana de la Activación Física ayer jueves, tras la importante respuesta por parte de los estudiantes de la Facultad de Pedagogía en el Polideportivo de Villa de Álvarez, y los de Movilidad Académica, quienes en el edificio Administrativo y financiero disfrutaron de una alegre mañana.

A las 8:00 de la mañana las puertas del Polideportivo de Villa de Álvarez, recibieron a un grupo numeroso de estudiantes de la Facultad de Pedagogía quienes acompañados de maestros y personal de las diferentes áreas disfrutaron de las actividades que promueve la Dirección General de Cultura Física y Deportes de la Universidad de Colima a través del Programa Institucional de Calidad de Vida, que impulsa el centro de Desarrollo de la Familia Universitaria, CEDEFU en el programa “RETO POR TU SALUD” como parte de las acciones de este nuevo periodo del Rector José Eduardo Hernández Nava.

Más tarde, a las 9:30 horas, la Caravana llegó al Edificio Administrativo y Financiero de la UdeC, y activó a estudiantes de Movilidad, provenientes de Brasil, Argentina, Perú, Islas Canarias, España, Morelos, y la alumna Esther Castillo Ordoñes, Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Licenciatura en Educación Física proveniente de Islas Canarias en España, expresó que “la Caravana de la Activación Física es algo muy divertido, me encantó como se dio la clase y la convivencia con los compañeros de intercambio, de esta experiencia me llevo a mi país, el buen trato que he recibido desde mi llegada hace dos semanas y quiero integrarme a más actividades de las que hace la Caravana”.

Por su parte la brasileña Thatyanna Mota, estudiante recién llegada a la Facultad de Letras y Comunicación, de la Licenciatura en Periodismo dijo que participar en la Caravana le pareció muy interesante. “Conocer toda la oferta del deporte aquí en la Universidad de Colima, es muy buena, me gustó y me integraré, pues es una actividad que también me gusta realizar, y me agrada saber que lo podemos hacer sin ningún costo, además me permite conocer a cerca de la cultura de México, y de todo lo que tiene la Universidad de Colima”.

Al finalizar la actividad el coordinador de la Caravana y subdirector general de cultura física y deporte Carlos Hernández, presentó la oferta deportiva que la Universidad de Colima tiene para los estudiantes de Movilidad, dando detalles de las distintas actividades en donde pueden integrarse, y conocer a más estudiantes de otras escuelas y facultades, pues destacó que todo esto se realiza con el fin de promover el deporte y la sana convivencia entre los Universitarios.

