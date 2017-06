La agricultura alternativa abre mercados internacionales: Juan Núñez

*foto de archivo

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- “En la actualidad, la agricultura orgánica es importante sobre todo los que quieran alcanzar mercados externos porque de otra manera sería problemático que invirtieran con los trámites para un mercado interno, no lo paga el mercado nacional, compite mucho con el producto convencional”, señaló el representante comercial de la empresa GRUPO COLIMAN, Juan Núñez Cuellar.

Dijo que la agricultura alternativa es una manera de apoyar empresas grandes como Colimán a los productores que tienen plátano convencional para que no se les esté cayendo el precio.

Aclaró que producir agricultura alternativa no es caro, “sino que lleva más labores culturales, atención que en un momento dado no te lo pagan, ese producto orgánico a comparación con el convencional lo importante es que estés en el equilibrio de lo que produces, por ello todo lo que se produce en Colimán va a exportación. Olvidándonos de costos, tiene su dificultad pero es recompensado, el mercado nacional no paga lo que cuesta porque compita con productos convencionales con precios bajos, y no se consume por cultura”, reiteró.

Por último mencionó que los productos orgánicos que produce Colimán se van a Asia, Europa o Nueva Zelanda “que son países de primer mundo, a nosotros nos gusta lo bueno pero nos falta esa cultura y en el comercio se da esa mala competencia”, enfatizó.

Comentarios

Comentarios