Kurt Cobain, a 23 años de su muerte

México.- Un 5 de abril de 1994 muere Kurt Cobain, cuyo verdadero nombre es Kurt Poupon. Cantante, compositor y guitarrista fundador de la banda Nirvana, que a mediados de los años 80 daría pie a la creación de la corriente musical conocida como “grunge”. Su música y estilo de vestir influirían profundamente en la juventud de esa época.

En 1988 graba su primer disco, al que siguen otros como “Nevermind”, con el mítico tema “Smells like teen spirit”. El 8 de abril de 1994 Cobain es encontrado muerto en su casa en Seattle, víctima de suicidio. Nace el 20 de febrero de 1967.

En su adolescencia le regalaron una guitarra y desde entonces se dedicó a desarrollar su capacidad musical. Su estilo para tocar este instrumento se vio influenciado por Black Sabbath, Led Zeppelin, Queen, Pixies, Sex Pistols, Black Flag, Meat Puppets y The Vaselines.

A principios de los años 80 conoció a Krist Novoselic, con quien formó un grupo; más tarde se mudó a Seattle, donde comenzó a tocar con las bandas Ted Ed Fred y Fecal Matter, que marcaron el inicio de su carrera.

Luego de conocer al baterista Chad Channing formó con este último y Novoselic, la banda Nirvana. En 1989 lanzaron su primer material discográfico “Bleach”, el cual se caracterizó por su estilo grunge.

Así iniciaron una gira por Europa para presentar el álbum, el cual incluyó temas como “Blew”, “Floyd the barber”, “About a girl”, “Love buzz”, “Paper cuts”, “Negative creep” y “Mr. Moustache”, entre otros.

EL ÉXITO DE “NEVERMIND”

En 1991, Dave Grohl sustituyó a Channing y comenzaron a grabar su segunda producción “Nevermind”, la cual fue todo un éxito e hizo que comenzaran otro “tour” por el Viejo Continente, que duró más de seis meses.

Las canciones “Smells like teen spirit”, “Something in the way”, “Come as you are” y “Lithium” se desprendieron de esta placa y son consideradas los mayores éxitos de Cobain.

VIDA PRIVADA

El 24 de febrero de 1992 se casó con Courtney Love, en Waikiki, Hawai, después de tres años de conocerla. Ese mismo año nació su hija Frances Bean.

“Incesticide” salió al mercado meses después con cortes como “Dive”, “Sliver”, “Turnaround”, “Mexican seafood”, “Hairspray queen” y “Aneurysm”, entre otros.

En 1993 lanzaron el disco “In utero”, que incluyó los temas “Heart-shaped box”, “Rape me”, “Dumb”, “Pennyroyal tea” y “All apologies”. Esta producción les permitió realizar su primera gira mundial.

MTV

En diciembre de ese año ofrecieron un concierto acústico en Nueva York para la cadena MTV, que resultó ser todo un éxito y consagró a la banda. La sorpresa en dicha presentación fue el “cover” de la canción “The man who sold the world”, original de David Bowie.

SUS ADICCIONES

En 1994, Cobain fue internado de urgencia en Roma, Italia, en estado de coma por un supuesto intento de suicidio; después de recuperarse, decidió tomar una terapia contra su adicción a la heroína, la cual abandonó poco tiempo después.

De acuerdo con reportes periciales, Cobain se suicidó el 5 de abril de 1994, y su cadáver fue descubierto tres días después en su casa de Seattle por un electricista.

A pesar de que se notificó que el músico se quitó la vida, surgieron muchas versiones en torno de su muerte, las cuales generaron un sinnúmero de publicaciones y películas. (Notimex/Redacción)

DESPUÉS DE LA MUERTE

Tras largas disputas judiciales entre Courtney Love y los otros dos miembros de la banda, en 2002 apareció un disco de grandes éxitos que incluyó el tema inédito “You know you”re right”.

En 2004 se lanzó el “box set” “With the lights out”, el cual contenía material de Nirvana nunca antes escuchado y presentaciones en vivo. La revista “Rolling Stone” lo catalogó como “El ‘box set’ más vendido de la historia”.

Con motivo del décimo aniversario luctuoso de Cobain salió a la venta el cómic de corte biográfico “Godspeed”, de Barnaby Legg, Jim McCarthy y Flameboy.

En 2005 se presentó en Cannes el filme “Last days”, de Gus Van Sant, inspirado en la vida de Kurt. En él, Michael Pitt interpreta a un músico de grunge en plena crisis mental que intenta suicidarse para escapar del mundo que lo rodea.

En 2008, el actor Ryan Gosling interpretó a Kurt en la producción “Heavier than heaven”, basada en la biografía de Charles Cross. La película incluye en su elenco a Gosling y a Scarlett Johansson, en el papel de la cantante Courtney Love.

Ese mismo año, el filme “Kurt Cobain: about a son” formó parte de Ambulante, Gira de Documentales 2008. Al año siguiente se lanzó el videojuego “Guitar Hero 5”, en el que aparecen algunos temas del repertorio de la banda del fallecido rockero, como “Lithium” y “Smells like teen spirit”.

En 2010 comenzaron los trabajos de producción de un filme biográfico de Kurt Cobain, de la mano del director Oren Moverman y la viuda Courtney Love.

A finales de 2010, los sobrevivientes del trío, Dave Grohl (Foo Fighters) y Krist Novoselic (Eyes Adrift) reunieron al equipo de producción que participó en la creación de “Nevermind” (1991) para remasterizar la placa discográfica que este año cumple 20 años de su grabación. Durante 2011 se reeditó su álbum más exitoso, “Nevermind”.

