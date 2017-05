Julieta Venegas cierra de forma magistral, 21 mil personas acudieron al Foro Libertad

*Saldo blanco en los 10 días del Segundo Festival Internacional del Volcán +La cantautora destacó la acción de rescatar los espacios públicos.

Redacción|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- “Hola Colima, que bonitos son ustedes, vamos a pasarla bien”, dijo Julieta Venegas en el arranque de su concierto, el último del Segundo Festival Internacional del Volcán.

Con la puntualidad que caracterizó a este Festival llevado en el centro de la ciudad, en punto de las 9 de la noche con un acordeón entre sus brazos, Julieta se adueñó del escenario con Amores platónicos.

Llegó, Limón y sal, el público no dejó de cantar, ni de grabar con sus celulares, después mencionó de las vivencias cotidianas y habló sobre la condición del ser humano de salir de los momentos difíciles, “por ejemplo cuando no nos quieren”, pensamiento que dio entrada a la canción, Buenas noches, desolación.

Entre los temas que interpretó estuvieron, Se explicará, Amores perros en una mezcla con Noa Noa y Querida de Juan Gabriel, Bien o mal, Porvenir, Lento, Esperaba, Algo está cambiando, Algún día, entre otras.

Julieta Venegas fue clara y dijo el espíritu del Festival Internacional del Volcán, “tomar nuestras calles hacerlas nuestras siempre mirándonos, conviviendo, unidos y recuperar plaza por plaza”, cantó Parte mía, e inmediatamente tomó su guitarra e interpretó Eres para mí.

Julieta tras agradecer a cada uno de sus músicos y a su público se despidió con su último tema; El presente, pero el público, 21 mil personas gritando otra, no pudo más que complacerlos en un algunas ocasiones, la primera y para hacer un tributo a Los Daniels, cantó, Sin Documentos, pero Julieta no se podía ir sin hacer dos de sus más grandes éxitos, Andar conmigo y Me voy, después bajó del escenario.

De esa forma, terminó el Festival Internacional del Volcán en su segunda edición, y con grandes luces de pirotecnia cerró con broche de oro y al igual que en su inicio, en esta ocasión, de acuerdo con los reportes de Protección Civil Municipal, el saldo fue blanco.

El Festival trata de rescatar los espacios públicos: J. Venegas

En rueda de prensa, la bajacaliforniana, manifestó su agradecimiento por estar aquí, “es la primera vez que estamos en Colima, este es un festival que trata de rescatar los espacios públicos, empezamos una segunda gira paralela de un disco que salió hace dos años titulado Parte mía, y la mitad de este 2017 voy a empezar a escribir para sacar material nuevo”.

Sobre su experiencia En Moscú, dijo que fue exitosa, “de repente todo tan diferente, hay muy pocos latinos, y como 100 mexicanos estudiando en esa ciudad, soy muy fanática de la literatura, es un país con una historia muy interesante, sentía cómo la música puede llegar a la gente de diferente manera, otras emociones, y con el sonido del acordeón recuerdas a México”.

Al ser cuestionada en cuanto a la convivencia con su hija, recordó que los artistas siempre andan con el tiempo medido, y compartió que la niña le ha comentado su poca disposición de viajar a países donde hablen lengua diferente, “a mi hija, le toca hacer muchos viajes conmigo, así es como paso el mayor tiempo posible con ella, porque así somos las madres que trabajamos, buscamos la manera de equilibrar nuestro tiempo, para pasarlo con nuestros seres queridos”.

En cuanto a los jóvenes y la violencia contra la mujer, reiteró la importancia de la recuperación de los espacios públicos, “el mejor balance que puedes encontrar es a través de la disciplina, todo se hace con trabajo y constancia, quiero aportar la humildad de cantar una canción juntos, no somos distintos unos de los otros, por eso la importancia de la recuperación de las calles, no hay arma más poderosa que una buena idea que comparta mucha gente”.

