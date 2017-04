Jugarán Segunda Jornada

* En la Liga Intermunicipal de Softbol.

Colima.- Luego de que Red Sox del Cereso, le dijera que no al torneo, las cosas continúan en la Liga Intermunicipal de softbol, las cosas marchan con normalidad, pero lamentan que Cereso no sea parte del certamen, máxime que está considerado como la cuna de este deporte. Incluso se llegó a tener una liga interna con 6 equipos, además de participar en la Liga Intermunicipal. Apatía, desinterés del manager, lo que haya sido, lo único cierto es que el Cereso no participa en este torneo.

La jornada 2 de la Primera Fuerza se jugará este sábado de la siguiente manera: en el campo de Jaguares del Tecnológico de Colima, los dueños del lugar reciben la visita de los Mentores del SNTE 39, esto a las 16:30 horas, de acuerdo a la información generada por la Liga, que preside Roberto Pizano Camberos.

En el diamante de la UDIF, la novena de Yamaha va por su segundo triunfo en el torneo cuando enfrente a las 16:15 al Tip Top, que buscará su primera victoria del torneo, al venir de perder ante los Mentores del SNTE 39. Los primeros ya mostraron que traen un buen trabuco y prueba de ello fue que en la primera fecha le aboyaron la corona a los Diablos de Tecomán.

En el diamante Valentín Quintero de la Unidad Deportiva Las Moras de Coquimatlán, Módulo Peñitas, querrán propinarle el segundo revés a los Diablos, cuando se enfrenten a las 16:30 horas. La novena de los actuales campeones, espera enderezar el rumbo y conseguir su segundo triunfo, ya que el objetivo es ser bicampeones; “pero ya vimos que hay mucho gallo, que al igual que nosotros querrá obtener el primer lugar del naciente torneo. Esperamos lograr nuestra primera victoria de la temporada” dijo el manager y jugador de Diablos Ángel Contreras.

