Jugarán la fecha 9 de Escuelas Unidas

Colima.- En basquetbol de las Escuelas Unidas, la jornada 9 se desarrollará en las instalaciones del colegio Campoverde en las canchas 1, 2 y 3, así lo anunció Roberto Gómez, directivo de la liga, quien citó “estamos alternando las sedes, buscando promover la práctica de éste, las jornadas anteriores se realizaron en las canchas de la colonia Albarrada”.

La actividad este jueves será a las 16:30 horas, se jugarán 3 encuentros en la categoría Pony, Anáhuac vs. Briceño; en Micro, Gandhi vs. Cachorros y en Secundaria de la rama femenil, Manzanillo va contra el sublíder Campoverde, las porteñas buscan su primera victoria de la temporada; mientras que en la categoría Prepa, Manzanillo vs. Vizcaya.

Para las 17:30 horas, llama la atención el juego entre el líder invicto Tiburones que enfrenta a Huracanes en la categoría de Secundaria varonil, por cierto, los primeros hacen su debut, en esta misma categoría, Manzanillo será rival de la Técnica 1; mientras que en la categoría Micro, Manzanillo vs. Búhos; en la Mini varonil, UDIF enfrentará a su similar del Gandhi.

Para las 18:30horas, Tiburones enfrentan al equipo Ateneo; Manzanillo lo hará ante Gandhi y los Huracanes enfrentarán a la UDIF, estos tres encuentros en Secundaria varonil, los equipos tendrán doble jornada; en Mini, el duelo será UDIF vs. Gandhi.

Finalmente a las 19:30 horas, los encuentros pactados son los siguientes: en la categoría Micro, Manzanillo vs. ICC B; Briceño vs. Casa Hogar y por último en Mini femenil, Briceño vs. Ayuntamiento, con esto concluye la fecha 9 del torneo en la Liga Escuelas Unidas por el Basquetbol.

