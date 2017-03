AL DESNUDO

Por: Édgar Rodríguez H.

Incierto futuro es el que le espera al Partido Acción Nacional (PAN) en el estado, los recientes acontecimientos al interior y exterior en donde impera la lucha por el poder en dos bandos, desmoronó la ficción en torno a la posibilidad de una alternancia partidista, que para empezar, no cuajo en los dos procesos electorales (ordinario y extraordinario) recientes, en donde en igual número de ocasiones, el PAN de Jorge Luis Preciado, mordió el polvo frente al actual gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

Lo alcanzado por el panismo al ganar la mayoría de las alcaldías y diputaciones en el Congreso Local, se perdió. La ambición de Preciado Rodríguez por mantener el control total del PAN estatal ha provocado la división entre sus miembros y poco a poco ha ido perdiendo aliados y ganando enemigos. Actualmente, su partido dejó de ser mayoría en el Legislativo y los presidentes municipales panistas, ya no le siguen el juego.

JLPR perdió la brújula, su falta de estrategia política lo ha llevado a enfrentar no sólo a sus adversario natural el PRI, sino también a sus propios compañeros de partido a quienes, para curarse en salud, acusa de estar aliados al mandatario estatal, declaraciones con lo que en lugar de fortalecerse, se menosprecia al reconocer que no sólo fue derrotado en las urnas sino también lo está siendo en el día a día con los panistas.

En el Congreso Estatal primero se le fueron tres; Nicolás Contreras, Francisco Javier Ceballos Galindo y Luis Ayala Campos, debido a la inconformidad del manejo de la entonces mayoría panista en el Congreso Estatal. Más tarde, vino la elección por la dirigencia estatal panista en donde JLPR, decidió imponer a su caballo cansado Enrique Michel Ruiz, lo que vino acentuar las diferencias entre los militantes. Como en todos los casos la culpa de todos sus males, JLPR se los echa a JIPS, afirmaciones que no le están dejando buenos dividendos como estratega y líder unificador de sus compañeros de siglas.

No conforme con lo sucedido, ahora JLPR pretende dejar fuera de las filas panistas a otros tres diputados a quienes acusa de traidores: Riult Rivera, Crispín Guerra y José Santos Dolores, por su participación en el cumplimiento del mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en contra de Rafael Mendoza Godínez por haber violado el principio de imparcialidad durante los comicios extraordinarios para gobernador.

Está más claro que el agua, que de seguir por la misma ruta, JLPR terminará por quedarse solo, o si bien le va, se quedará con los que aún son capaces de vivir subyugados, manipulados y dispuestos arremeter contra JIPS, cuando no logren sus objetivos.

Los panistas del ex dos veces candidato perdedor de las elecciones ordinaria y extraordinaria para gobernador JLPR no entiende ni entenderá que la enfermedad que padece el panismo local, tiene su origen en él, en su sed de venganza al no haber logrado el triunfo en dos ocasiones, superado por el PRI y sus aliados, quienes por obvias razones, junto JIPS, serán eternamente señalados como los culpables de todo lo que le suceda al PAN, en lugar de ponerse a trabajar en un proyecto fuerte que de una vez por todas, los catapulte en 2018 cuando se lleven a cabo los procesos electorales.

JLPR y sus súbditos panistas, se han entretenido demasiado en denostar las acciones priistas y el trabajo del gobernador, en lugar de tender los puentes adecuados para unir fuerzas al interior de su partido para luego iniciar una estrategia con miras a los próximos comicios. Aún hay tiempo, pero no para estarse quejando y llorando por errores propios.

Se dice que…

*La próxima vez que los infractores de la ley cometan un delito, habrá que preguntarles que penalidad quieren o dicen merecer, como lo está haciendo el alcalde de Cuauhtémoc Rafael Mendoza Godínez, quien fue señalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de violar el principio de imparcialidad al participar en mítines para pedir el voto a favor de Jorge Luis Preciado Rodríguez.

*El alcalde Cuauhtémoc se siente traicionado porque algunos diputados panistas junto con los del PRI, PT, Partido Verde y Nueva Alianza, se dieron a la tarea de cumplir la ley y sancionarlo con una pena, que a su juicio, es exagerada. Seguramente para él, contrario a lo que sucedió, el pleno le debió felicitar y decir, siga participando.

*Si a Rafael Mendoza Godínez no se le sanciona como lo marca la ley en la material, a cualquier actor político se le hará fácil incurrir en actos violatorios que tienen que ver con el principio de imparcialidad en procesos electorales futuros. Así las cosas.

