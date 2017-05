Jaguares ofrece 5 becas a jugadores

*Para integrar al equipo en las categorías infantiles y puedan jugar en la Conferencia Nacional Delmiro Turco Bernal A. C.

El Club Jaguares de Colima está ofreciendo 5 becas e igual número de jugadores que no hayan jugado este deporte, así fue informado por Carlos Gámez Niño de Rivera, entrenador del club felino.

Mencionó el entrenador “si tu año de nacimiento es 2003 y quieres jugar futbol americano, Club Deportivo Jaguares Colima ofrece 5 becas para jugar esta temporada en la Conferencia Nacional Delmiro Turco Bernal A. C. en sus categorías infantiles, estamos trabajando en la conformación de los equipos, para hacerle frente al torneo de verano”.

Los requisitos que deben cumplir quienes quieran ser parte de este proyecto son los siguientes: no haber jugado nunca en Club Deportivo Jaguares Colima A. C., no haber jugado en una categoría mayor a Midget, pesar menos de 68 kilos, pasar las pruebas físicas que se realizarán en horario de las 17:00 a las 19:00 horas, esto ocurrirá en la guarida del Jaguar, todos los días, que se ubica en Lomas de La Herradura, Villa de Álvarez, Col, calle San Javier, sin número.

Los interesados deben presentarse antes del 27 de mayo. Y para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 312 120 3509 con Carlos Gámez Niño de Rivera o bien o vía inbox, con la misma persona.

Niño de Rivera señaló: “Estamos buscando la sangre nueva que tenga interés en sumarse al proyecto de Jaguares en las categorías menores y ser parte de la historia del equipo felino en una de las mejores ligas que organiza este deporte en el país, como es la CONA, Conferencia Nacional Delmiro Turco Bernal, la invitación está hecha y pueden presentarse todos aquellos que cumplan los requisitos para obtener una beca”.

