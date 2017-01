Invitan a Medio Maratón de Zapotlán el Grande

*Se realizará el día domingo 29 de enero de 2017 a las 8:00 horas, con salida en el parque ecológico Las Peñas

Colima, Col.- El gobierno municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco y el Club de Atletismo Potros de Ciudad Guzmán, en coordinación con el Instituto Colimense del Deporte, invitan a participar en el Medio Maratón Zapotlán el Grande 2017, así como a las pruebas de 10 y 5 km recreativas.

En conferencia de prensa celebrada este lunes en la sala de juntas del Incode, el director general, Fernando Mendoza Padilla resaltó la importancia que tiene este evento deportivo para el municipio, por lo que reiteró el apoyo por parte del Gobierno del Estado de Colima para su difusión e invitación a la población colimense.

Por su parte, Israel Alonso Calvario del Club de Atletismo Potros detalló que este Medio Maratón cuenta con el aval de la Asociación de Clubes Atléticos de Jalisco, el cual convoca a todos los atletas libres o de instituciones, corredores mexicanos y extranjeros, clubes atléticos y deportivos así como al público en general, a participar.

El evento se llevará a cabo en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el grande, Jalisco, el domingo 29 de enero de 2017, a las 8:00 horas, con salida en el parque ecológico Las Peñas, situado al oriente de la ciudad y meta frente presidencia municipal.

Las ramas y las categorías en la que deberá inscribirse el participante serán de acuerdo a su edad cumplida al día del evento para declarar una categoría conformada y tener derecho a premiación. Asimismo deberá contar la categoría con un registro de por lo menos seis participantes inscritos y en la línea de salida el día del evento.

En caso de que no haya al menos seis inscritos en alguna de las categorías, sin excepción, se declarará desierta y no habrá premiación en efectivo. Los que estuvieran inscritos podrán participar, pero sin derecho a la premiación. En caso de no conformarse una categoría, los inscritos en cuestión podrán integrarse a la categoría próxima inmediata de menor edad.

Los participantes de nacionalidad extranjera que deseen participar con derecho a premiación, deberán estar avalados por la federación de atletismo de su país de origen y a su vez autorizados por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, de no tener estos requisitos podrán participar, sin derecho a la premiación en efectivo.

Las inscripciones están abiertas hasta este viernes 27 de enero del 2017 a las 18:00 horas, mediante depósito o transferencia electrónica a la cuenta 105797195, con clave interbancaria 012090001057971956 de BANCOMER a nombre de Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco o por tiendas OXXO al número de tarjeta 4766 8405 0581 7796 y enviar foto legible del depósito al número celular 341 076304.

El costo de inscripción es para los 21 km de 350 pesos; 10 km, 280 pesos y 5 km, 250 pesos, con un cupo limitado a mil participantes.

Cabe resaltar que se repartirá una bolsa de premiación de 120 mil pesos en ambas ramas y en las diferentes categorías que participen libre o élite, máster A de 40 a 49 años, máster B de 50 a 59 años y máster C de 60 y mas, así como la único de 10 km de los 18 a 39 años.

En la conferencia de prensa también estuvo presente Blanca Alfaro de Anda, la cual acaba de obtener el segundo lugar del Campo Nacional Campo Traviesa en su categoría.

