Internos del Cereso concluyen etapa de Programa de Tratamiento para las Adicciones

Colima.- Reclusos del Centro de Reincersión Social (Cereso) Colima, se graduaron de la 25 generación del Programa de Tratamiento para las adicciones, además cinco reclusos que purgaban condena se les otorgó sus documentos de libertad.

Desde 2005 se lleva a cabo este programa que inició en Manzanillo con éxito.

El director del Cereso Colima, Alejandro Guerrero Guerrero, explicó que este se establece para dar oportunidad a los internos a fin de que abandonen vicios y se reintegren en la sociedad.

“Este programa es una mano amiga para establecer las bses que tiendan a darle oportunidad a aquellos internos para abandonar vicios a reintegrarse en la sociedad y una vez que concluyan sus sentencias, para tener una vida mejor”.

En esta generación ingresaron 49 internos, de los cuales 29 concluyeron su etapa de desintoxicación de drogas.

“Estos internos privados de su libertad se les invitó a una de las reglas: la voluntad de abandonar un vicio y desintoxicarse, para ser una persona distinta nos lleva a estar al pendiente”.

Refirió que el ver evolucionar a lo largo de este tiempo es motivo de satisfacción y a los internos les toca hoy darse cuenta que el fracaso es una oportunidad de comenzar otra vez con más inteligencia.

Guerrero Guerrero llamó a los internos a no rendirse y no digan no puedo cuando no lo han intentado, ya que algunos no se creyeron de su voluntad y desistieron, pero estos que 29 concluyeron esta etapa de desintoxicación.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Castaño Suárez, expresó que la dependencia tiene un trabajo con diferentes fases, la primera es la prevención del delito y proximidad ciudadana la cual tiene diferentes fases.

Argumentó que la prevención del delito numero 1, son las acciones que se deben llevar a cabo todas las secretarias del gobierno estatal, en el caso de Seguridad Pública en situación, prevención y represión del delito.

“La reincersión es parte de las acciones preventivas del delito, una vez que alguien por causa y condición que sea se vio la penosa situación de estar en un Cereso, es ser humano y nuestra obligación es darles esa oportunidad con todas las herramientas que nos puede proporcionar el estado para que tengan la oportunidad que muchas veces llega y no la sabemos tomar”.

Castaño Suárez, aseguró que por parte de las autoridades se hace todo el esfuerzo en conjunto con instituciones, escuelas y organizaciones religiosas.

A los egresados de la 25 generación les dijo que viene el trabajo más difícil, que es la lucha interna que tendrá contra su voluntad y los instó a aplicar todas las herramientas otorgadas para salir adelante y terminen la tarea en una situación feliz.

Acto seguido una serie de reclusos ingresó a la 26 generación del Programa de Tratamiento para las adicciones y el funcionario estatal los invitó a poner su esfuerzo para desintoxicarse y ser hombres de bien.

